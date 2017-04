Red Bull: Alonso főnöke megőrült, pszichiáter kell neki

Christian Horner szerint őrültség Fernando Alonsót elküldeni az Indianapolis 500-ra, és Claire Williams is kizárta, hogy szezon közben elengedjék a pilótájukat hasonló okból.

Ahogy a versenyzőket, úgy az F1-es csapatfőnököket is megosztja, hogy jó ötlet-e Fernando Alonsót elengedni az Indianapolis 500-ra a Monacói Nagydíj helyett. Zak Brown, a McLaren ügyvezetője az FIA pénteki sajtótájékoztatóján is eufóriában beszélt a helyzetről, de a mellette ülő Claire Williams és Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke sokkal kevésbé volt lelkes.

„Fernando nehéz helyzetben van, mert kemény időszakot él – mondta Horner. – Ez Zaknek is problémát okoz, mert van egy depressziós pilótája, akit próbál motiválni. Előjött ezzel az ötlettel, hogy elküldi őt Indianapolisba, de ez valami őrült csaholás lehet, mert az a legelborultabb verseny, amit valaha láttam.”

„Nincs tesztelés. Csak beugrik az autóba. Az 1-es kanyar ott is egy rendes forduló, nem csak egy könnyed, padlógázas hajlat. Személy szerint úgy gondolom (Brownnak) pszichiáterre van szüksége.”

Horner leszögezte, a Red Bull kizárt, hogy elengedje a pilótáit hasonló esetben.

„Úgy gondolom, hogy ha egy pilóta elköteleződik egy csapattal, ez olyan lenne, mintha év közben összeállna egy másik barátnővel, majd visszatérne. Nem úgy tűnik, hogy ez jó ötlet. Talán, ha a versenyek nem ütköznének vagy az F1-es pályafutása végén tenné ezt, de végül is ez a McLaren hozzáállásán múlik, ami talán eltér a miénktől. Lelkük rajta.”

Horner és Brown is elviccelte a helyzetet, utóbbi hozzátette, hogy Alonso nem riadt meg a lehetőségtől, tesztelni is fog, és már tanulmányozza az indianapolisi pályát. A kétszeres világbajnok szerinte kalandot keres, és rámutatott, hogy Alex Rossi révén tavaly is egy újonc nyerte meg a versenyt. Az elsőként reagáló Claire Williamst azonban valószínűleg nem győzte meg.

„Nem tudom, hogy azért, mert én az édesapám lánya vagyok, és Frank valószínűleg nem menne bele, de nem, nem hiszem” – felelte, amikor megkérdezték, hogy elengedné-e a pilótáját egy ilyen alkalommal. „Nem akarom kifejteni, hogy miért nem.”

Elengedik, hogy megtarthassák

A sajtótájékoztató előtt Eric Boullier, a McLaren versenyigazgatója utalt arra, hogy Alonso elengedésének tényét a későbbiekben felhasználják majd a tárgyalások során is, hogy jobb helyzetbe kerüljenek a kétszeres világbajnok megtartása terén is. Alonso szerződése az idén lejár a McLaren Hondánál, de egyelőre nehéz érveket látni amellett, hogy miért maradna a csapatnál.

Miért ne? Mindenkinek megvannak a maga trükkjei, amikor egy szerződésről egyeztet

– mondta Boullier a Motorsport.com-nak, és hozzátette, hogy ebben az esetben szélesebb képet kell látni annál, hogy Alonso éppen hol versenyez. – Erős a kapcsolatunk a Hondával, és meg akarjuk mutatni, hogy versenyképesek lehetünk. A McLaren örökségének is része az Indy 500 megnyerése. Ez a legjobb piacunk is üzleti és autóipari szempontból. Sok pozitívum áll e projekt mellett, része annak, hogy a Hondával és Alonsóval hosszútávú kapcsolatot építsünk.”

A Twitteren folytatódott az évődés

Brown a Twitteren szólt vissza Hornernek, felelevenítve a 2005-ös Monacói Nagydíjat, amikor Horner azt mondta, ha pilótája dobogóra áll, meztelenül ugrik a medencébe. „Nos, Christian, melyikünknek is kell pszichiáter?” – tette fel élcelődve a kérdést.

Nem kellett sokat várni Kenny Handkammerre, Sebastian Vettel korábbi vezető szerelőjére sem, aki cserében visszaoltotta Brownt: „Nézzük, hogyan reagálsz, ha valaha újra nyertek Monacóban! Hoppá, nincs is medencétek!” Később egy „Stoffel autója” nevű Twitterező annyit fűzött hozzá, hogy „talán nem kellene ezt mondanom, de 2008 óta ez lenne az első alkalom, hogy a McLaren valamiben legyőzi a Red Bullt.”

