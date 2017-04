Talpra áll-e Räikkönen? Öt kérdés a Bahreini Nagydíj előtt

Az év első villanyfényes versenyén folytatódhat a hajsza a Mercedes és a Ferrari között. Az esős kínai hétvége után a forró, száraz Bahreinbe látogat a Forma-1 mezőnye, ahol még sötétedés után is a Ferrarit segítő hőségre lehet számítani.

Tényleg a Ferrarinak kedvez a bahreini hőség?

A világbajnokságot Sebastian Vettellel holtversenyben vezető Lewis Hamilton a napokban kifejtette, a Ferrari Bahreinben sokkal nagyobb veszélyt jelenthet a Mercedesre, mint a Kínai Nagydíjon. Pedig az idénynyitó Ausztrál Nagydíj győztesének akár Sanghajban is lehetett volna esélye a győzelemre, ha nincs pechje a bokszkiállása után pályára küldött Safety Carral. Hamilton szerint Bahreinben az időjárási körülmények mindenképpen az olaszoknak kedveznek majd, akik az utóbbi években a kíméletesebb gumikezelésüknek köszönhetően rendre jól szerepeltek a melegebb időben futott versenyeken - erre a legjobb példa talán Vettel 2015-ös malajziai győzelme.

MELYIK CSAPAT VAN IGAZÁN ELŐNYBEN? Ferrari vs. Mercedes: melyik hol gyorsabb?

Noha a Bahreini Nagydíjat évek óta naplementében rendezik, így a futam előrehaladtával alaposan lecsökken a levegő és az aszfalt hőmérséklete, még a sötétedés utáni leintéskor is 25-26 fok várható, ami több mint 10 fokkal meghaladja a Kínában mért értékeket. A rajtnál pedig a hőmérséklet akár a 33-34 fokot is elérheti. "Sanghajban nekünk kedveztek a körülmények, de az első verseny alapján hátrányba kerülünk, amint emelkedik a hőmérséklet. Ennek legfőbb oka, hogy még nem ismertük ki teljesen a gumik viselkedését - magyarázta Hamilton, aki azért a Mercedes jó szereplése mellett is talált érveket. - Szerintem a Ferrari nagyon-nagyon gyors lesz, de sok egyenes szakasz is van a pályán, és továbbra is a miénk a legerősebb hajtáslánc. Szerintem ez is szerepet játszik majd az eredményben."

Kínában Hamilton örülhetett, de Bahreinben megint tart a Ferraritól Forrás: AFP/Johannes Eisele

Kérdés továbbá, hogy az új, tartósabb Pirelliken is számottevő előnyhöz jut-e a Ferrari a hőség miatt. Az olaszok egyébként a hírek szerint egy új, a hűtést hatékonyabban segítő padlólemezzel kísérleteznek, amelyet állítólag már Bahreinben bevetnének.

Mikor lesz csapatsorrend az élmezőnyben?

Az első két hétvége alapján megkockáztatható az a kijelentés, hogy a 2017-es szezonban a Ferrari valóban méltó ellenfele lehet a Mercedesnek, és az sem zárható ki, hogy akár az idény végéig fej-fej mellett harcolnak majd a világbajnoki címért. A két élcsapat pilótái közül egyelőre egyértelműen Lewis Hamilton és Sebastian Vettel emelkedik ki: Melbourne-ben és Sanghajban is ők indultak az első rajtsorból, a futamokon pedig egy-egy győzelmet és 2. helyet könyvelhettek el. Ezzel szemben a Ferrari másik pilótájának, Kimi Räikkönennek még dobogós helyezése sincs, és az idénynyitón elért 3. helye után Bottas csak 6. lett a Kínai Nagydíjon.

Máris tisztázódni látszanak az erőviszonyok a csapattársak között Forrás: AFP/Johannes Eisele

Noha a Mercedes az elmúlt években hagyta versenyezni a pilótáit egymás ellen, ez valószínűleg nem lesz fenntartható állapot, ha a Ferrari továbbra is egyenrangú ellenfelük lesz - ahogy az olaszoknak is előbb-utóbb az erősebb pilótájuk mögé kell állniuk. Egy legalább két csapat között zajló, kiélezett csatában ugyanis kifejezetten hátrányosan érinti egy istálló esélyeit, ha a két versenyzőjük között is ide-oda billen a mérleg nyelve, hiszen ilyenkor egymástól is pontokat rabolnak, eközben pedig a másik istállónál esetleg egyeduralkodóvá vált pilóta meglóghat előlük.

Hasonló történt például 2007-ben a McLarennél, amikor Fernando Alonso és Hamilton oda-vissza verte egymást a futamokon, és végül mindketten egyetlen ponttal maradtak le a bajnoki címről a ferraris Räikkönen mögött. A csapatsorrend kérdése már Kínában is felmerült, és egyik élcsapat sem tagadta, hogy az idei szezonban szükség esetén változtathatnak a taktikájukon, de még korainak tartják az ezzel kapcsolatos találgatásokat.

"Még az sem biztos, hogy a szezon második felében harcban leszünk a világbajnoki címért, először ennek kell kiderülnie. Utána átgondoljuk a helyzetet, és ha eljön az ideje, meghozzuk a megfelelő döntést" - nyilatkozta a Ferrari csapatfőnöke, aki szerint még azt sem lehet elkönyvelni, hogy Räikkönen nem harcolhat a bajnoki címért.

A bahreini pálya alaprajza Forrás: FIA

A Bahrain International Circuit Hossz: 5412 méter

Versenykörök száma: 57

Az első F1-es futam: 2004

Pályacsúcs: 1:29.493 (Lewis Hamilton, 2016)

A 2016-os hétvége leggyorsabb köre: 1:29.493 (Lewis Hamilton a Q3-ban)

Végsebesség: 340 km/h, a célegyenesben

DRS-zónák: a célegyenesben, illetve a 10-es és 11-es kanyar közötti egyenesben

Előzési pontok: a DRS-zónák, valamint a 4-es kanyar

Leszorítóerő szintje: közepes

Használható gumik: a közepes, lágy és szuperlágy keverékek, csakúgy, mint a tavalyi Bahreini Nagydíjon és a múlt hétvégén Kínában

A 2016-os győztes: Nico Rosberg (Mercedes)

A legsikeresebb versenyző: Fernando Alonso 3 győzelemmel (2005, 2006, 2010)

Meddig lesz türelmes a Ferrari Räikkönennel?

Kimi Räikkönen 37 évesen az F1-es mezőny legidősebb tagja, és évek óta nem versenyez csúcsformában, mégis helye van az egyik legerősebb csapatnál. Egyesek már idén is egy fiatalabb versenyzőt szerettek volna a 2007-es világbajnok autójában látni, de a Ferrari az év végéig bizalmat szavazott a finnek, miután a tavalyi szezon második felében tartotta a lépést Vettellell. Két futam után azonban újra felerősödtek a Räikkönent ért bírálatok, sőt a Ferrari főnöksége is jelezte, hogy a bahreini szereplése - ahol a futam első felében a mögé szorult Vettelt is hátráltatta azzal, hogy nem tudta megelőzni Daniel Ricciardót, és végül csak az 5. helyen ért célba - hagyott kivetnivalót maga után.

Az elnök Sergio Marchionne szerint Räikkönen Kínában nem volt elég agresszív, és a verseny közben "más dolgokkal volt elfoglalva", ezért "le kellene ülnünk egy asztalhoz, hogy elbeszélgessünk vele." A finn a futam alatt a motorjára, a gumijaira és a Ferrari taktikájára is panaszkodott a csapatrádióban, de

a leintés után elismerte, hogy a kisebb problémákkal együtt is jobb helyen kellett volna végeznie.

Egyelőre azonban nem aggódik, sőt állítása szerint pontosan tudja, mit kell tennie ahhoz, hogy újra formába lendüljön. "Ezen a futamon jobb volt az autó beállítása, mint az előzőn, ám az eredmény mutatja, hogy még mindig van mit csiszolnunk rajta. Úgy gondolom, tudjuk, mit kell lépnünk" - mondta a tabella 5. helyén álló finn, akinek a helyén jövőre egyre többen szeretnék a Saubernél idén bemutatkozó fiatal olasz pilótát, Antonio Giovinazzit látni.

Ez lehet Räikkönen utolsó éve a Ferrarinál Forrás: AFP/Wang Zhao

Újra dobogóesélyes a Red Bull?

A Kínai Nagydíj végén a Red Bull két versenyzője, Max Verstappen és Daniel Ricciardo harcolt a dobogó harmadik fokáért, a párharcból győztesen kikerülő holland ráadásul a 16. rajtkockából indulva találta magát néhány körön belül az élmezőnyben. Az osztrák istálló autói egy Ferrari és egy Mercedes előtt értek célba, ennek ellenére tisztában vannak vele, hogy Sanghajban a körülmények segítették őket hozzá a 3. és 4. helyekhez. "Sajnos ezt csak az időjárásnak köszönhetjük, és annak, hogy a verseny elején szerencsésen kerültünk ki a bokszutcai kavarodásból, mert most is 45 másodperccel maradtunk el a győztestől" - szögezte le Ricciardo, aki nem bízik benne, hogy Bahreinben is dobogóra állhat. "Nagyobb végsebességre és jobb tapadásra van szükségünk, ráadásul kiszámíthatatlanabbul viselkedik az autónk, mint tavaly - mondta Verstappen. - Nagyon nehéz eltalálni a beállításokat. Tavaly pontosan tudtuk, hogy egy-egy változtatásnak milyen következményei lesznek, de idén más a helyzet."

A Red Bull tanácsadója, Helmut Marko hozzátette, a versenytempója a körülményektől függetlenül is jobb az autójuknak, mint az időmérőn nyújtott teljesítménye. "Amikor több benzin van a tankban, nagyobb terhelés éri a gumikat, így gyorsabban a megfelelő hőmérsékleti tartományba kerülnek" - árulta el a jobb vasárnapi szerepléseik okát. Azt Marko sem gondolja, hogy a Red Bull a következő futamokon harcba szállhat a két élcsapat pilótái ellen, de a szezon második felére javulást vár, és a feltehetően a Kanadai Nagydíjig elkészülő, frissített Renault-motor is segítheti őket.

A Red Bull a vártnál jobban szerepelt Kínában Forrás: AFP/Johannes Eisele

Bírni fogja-e Wehrlein az egész hétvégét?

Antonio Giovinazzi két futamig tartó vendégszereplése után Pascal Wehrlein Bahreinben visszaül a Sauberbe, kérdés azonban, hogy a januári balesete után visszanyerte-e az állóképességét ahhoz, hogy az egész hétvégét gond nélkül teljesítse. A pénteki szabadedzéseken már Ausztráliában is részt vett, ezután viszont úgy döntött, a nem megfelelő edzettsége miatt visszalép a hétvége hátralévő részétől. Miután kiderült, hogy a Kínai Nagydíjat is kihagyja, többféle elmélet is napvilágot látott a hiányzása valódi okáról, de a Sauber és Wehrlein is kitartott amellett, hogy semmit nem titkolnak el a balesettel és Wehrlein állapotával kapcsolatban.

A fiatal németnek nem lesz könnyű dolga, mert a Bahreini Nagydíj még úgy is az idény egyik legmegterhelőbb versenye, hogy az edzések egy részét és a futamot évek óta naplementekor, némileg hűvösebb időben rendezik. A 2017-es autókat ráadásul fizikailag nehezebb vezetni, mint az elődeiket, és Wehrlein eddig nem sok kört tett meg a Sauberrel, miután az első teszthetet is kihagyta. A német ennek ellenére bízik benne, hogy probléma nélkül teljesíti a hétvégét. "Nagyon várom már, hogy újra autóba üljek. Az elmúlt napokban Salzburgban teljesítettem egy speciális edzésprogramot, és most már úgy érzem, tényleg felkészültem a hétvégére."

A hétvége programja

2016. április 14., péntek

13.00-14.30 1. szabadedzés

17.00-18.30 2. szabadedzés

2016. április 15., szombat

14.00-15.00 3. szabadedzés

17.00-18.00 Időmérő

2016. április 16., vasárnap

17.00 Bahreini Nagydíj

