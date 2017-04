Az F1-es versenyzőket meglepte Alonso döntése

Azt mondják, ők nem cserélnék el Monacót az Indy 500-ra. Alonso úgy véli, Ron Dennisnél hiába próbálkozott volna hasonló kéréssel.

Fernando Alonso szerdán sokkolta a Forma-1-es világot a bejelentésével, hogy idén kihagyja a Monacói Nagydíjat, és helyette az Indy 500-on vesz részt. A többi versenyző kissé hüledezett ennek hallatán, mert kivétel nélkül azt állítják: ők nem tennének ilyet.

Még Nico Hülkenberg sem, akit üdítő kivételként két éve elengedtek a Le Mans-i 24 órás viadalra. "Az én esetem teljesen más volt, nem úgy váltottam az F1-ről, mint ő - mondta Alonsóról.

Sohasem vállaltam volna be, ha ki kellett volna hagynom miatta egy futamot, főleg Monacót. Meglepődtem, ahogy mindenki más."

"Nem sokat tudok az Indyről, de (Alonso) sohasem vezetett autót oválpályán. Gondolják, hogy egyszerűen odamegy, és lazán nyer? Nekem volt legalább fél évem gyakorolni Le Mans előtt."

Alonso elindul az idei Indy 500-on Forrás: AFP/Greg Baker

Alonso nemsokára gyakorolni fog a szimulátorban, és a jövő hétvégén ellátogat az Indy Car versenyére, hogy megkezdje az ismerkedést vendéglátójával, az Andretti Motorsporttal. A felkészülésbe viszont csak május közepén, a Spanyol Nagydíjat követően vág bele teljes erővel.

Hülkenberghez hasonlóan Romain Grosjean sem követné Alonso példáját, holott a Haas révén elvileg belekóstolhatna az amerikai versenyzésbe.



"Nem tenném meg - jelentette ki. - Szívesen indulnék egy NASCAR-futamon, de az fontosabb, hogy amikor része vagyok egy projektnek - például a Haas vagy a Honda F1-es csapatának -, akkor segítsek a fejlesztésben, és biztosítsam, hogy a csapat csúcsformában menjen mindenhova."

Felipe Massát szintén nagyon meglepte Alonso döntése, míg Hülkenberg szavait visszhangozva Sergio Pérez arról beszélt, hogy Monacót semmi esetre sem áldozná be a naptárában, hiába szeretne más kategóriákat is kipróbálni. Lewis Hamilton sincs ezzel másképp.

"Szívesen részt vennék a MotoGP-ben, vagy a NASCAR-ban, például a Daytona 500-on - mondta. - De nem akarnék egyetlen F1-es futamról sem hiányozni. Itt muszáj elmenni az összes versenyre."

Az esetében ez annyiban érthető, hogy a világbajnoki címért küzd, míg Alonso az idén is a középmezőnyben senyved. A spanyol elismerte, hogy ő sem ruccanna ki Amerikába, ha jó helyzetben lenne a világbajnokságban.

Dennis megvétózta volna

A McLarennél új szelek fújnak néhány hónapja, amióta Ron Dennis regnálása véget ért, és Zak Brown került az ügyvezetői székbe. Amikor megkérdezték Alonsótól, vajon Dennis áldását adta-e volna az Indy 500-as részvételére, azt felelte: "Nem hiszem."

"Zak szélesebb látókörű, mint a korábbi főnökeim, másképp látja az autósportot és a McLarent. Nem csupán az F1-re koncentrál" - tette hozzá.

A kétszeres világbajnoknak az Indy 500-as és a Le Mans-i győzelem hiányzik az önéletrajzából, hogy Graham Hill nyomdokaiba lépve megcsinálja az autósport mesterhármasát.



Most lehetősége nyílik, hogy még közelebb kerüljön ehhez, és elárulta: a 24 óráson való részvétele is benne volt a pakliban. Korábban is előszeretettel emlegette, hogy valamikor szívesen rajthoz állna ott.

"Zak amerikai, és az Indy 500 mellett kardoskodott. Eric (Boullier, a McLaren versenyigazgatója) francia, ő meg Le Mans mellett. Nagyon vonzó volt, hogy a McLaren-Honda együttműködéssel részt vehessek az Indy 500-on. Le Mans-ban is elindulok majd, bizonyára amint megtehetem, de nem tudom, hogy erre jövőre, vagy később kerül sor."

A McLaren még nem jelentette be, hogy Monacóban ki ugrik be Alonso helyére, de Hamilton azt szeretné, hogy a sajtóban az egyik leggyakrabban emlegetett jelölt lenne az.

Remélem, hogy Jenson (Button) visszatér. Ez nagyszerű lenne a sportnak

- vélte. - Szerintem még mindig egyike a legjobb pilótáknak, nagyon magas szintet képvisel, ráadásul rutinos is."

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!