Alonso az Indy 500-on indul a Monacói Nagydíj helyett

Nem áprilisi tréfa: Fernando Alonso részt vesz az idei Indianapolis 500-on az Andretti Autosport csapatával, a McLaren támogatásával, Honda motorral. Még nem tudni, ki helyettesíti.

Fernando Alonso kihagyja az idei Monacói Nagydíjat, a szezon leghíresebb versenyét, ahol a McLaren Honda a legjobb esélyekkel indulna, és e helyett a csapat támogatásával az Indianapolis 500-on vesz részt. Ez lesz az első alkalom, hogy a kétszeres világbajnok szándékosan kihagy egy F1-es futamot, és szintén először próbál szerencsét oválpályán. A tavalyi futamot az egykori F1-es Alex Rossi nyerte.

Alonso az Andretti Autosport csapatánál versenyez majd, de a McLaren nevezi be őt, és a közleményük szerint ezzel 38 év kihagyás után a márka is visszatér az Indy 500-ra, Honda motorokkal. Az Andretti Autosportot Michael Andretti vezeti, aki 1993-ban egy szezont az F1-ben is eltöltött Ayrton Senna oldalán a McLarennél.

Alonso búcsút mond az F1-nek, egyelőre ideiglenesen Forrás: AFP/Saeed Khan

„Az Indy 500 az egyik leghíresebb verseny a világ autósport térképén, csak a Le Mans-i 24 órás és a Monacói Nagydíj nőhet fel hozzá. Természetesen sajnálom, hogy az idén nem tudok Monacóban versenyezni, de ez lesz az egyetlen 2017-es nagydíj, amit kihagyok, és június elején, a Kanadai Nagydíjon visszatérek a McLaren-Honda pilótafülkéjébe.”

Még soha sem versenyeztem korábban IndyCar autóval, és superspeedway-en sem, de meggyőződésem, hogy gyorsan felveszem majd a ritmust”

– nyilatkozta Alonso, aki rögtön a Spanyol Nagydíj után az USA-ba repül tesztelni. Kijelentette, az a célja, hogy Graham Hill után ő legyen a második pilóta, aki a Monacói Nagydíj után Le Mans-ban és az Indy 500-on is győzelmet arat. „Ez nagy kihívás lesz, de benne vagyok. Nem tudom, mikor tudok indulni Le Mans-ban, de még csak 35 éves vagyok, van még időm erre.”

Alonso kétszer nyert a Monacói Nagydíjon, 2007-ben a McLaren színeiben is Forrás: AFP/Bertrand Guay

Zak Brown, a McLaren amerikai ügyvezetője elmondta, Alonso vendégszereplése a Honda támogatásával és bátorításával történik. Az autó a híres papaya-narancssárga színben pompázik majd, amit Bruce McLaren tett híressé, és amivel Johnny Rutherford 1974-ben és 1976-ban megnyerte az Indy 500-at a McLarennek.

Vajon Fernando meg tudja nyerni az idei Indy 500-at? Nem lennék olyan felelőtlen, hogy ilyen jóslásokba bocsátkozzak, de szerintem ott lesz a sűrűjében. A csapata tavaly megnyerte a versenyt ugyanezzel a Honda motorral, és ő még mindig a legjobb autóversenyző a világon. Ez elég vonzó kombináció, úgyhogy szerintem ott lesz az élen.”

A McLaren egyelőre nem nevezte meg Alonso helyettesét. Tavalyi pilótájuk, Jenson Button továbbra is szerződésben áll a csapattal, de a bejelentés halasztása miatt elképzelhető, hogy nem ő kap lehetőséget.

