A Ferrari elnöke elbeszélgetne Räikkönennel

Sergio Marchionne szerint meg kellene tárgyalni, hogy hol jár a 2007-es világbajnok figyelme, és Sebastian Vettel miért volt látványosan jobb nála a Kínai Nagydíjon.

Az idei első két F1-es futamon Sebastian Vettel látványosan jobban szerepelt a Ferrari színeiben, mint csapattársa, Kimi Räikkönen. A négyszeres világbajnok megnyerte az Ausztrál Nagydíjat, és a 2. helyezést érte el Lewis Hamilton mögött a Kínai Nagydíjon, miután a kerékcserék miatt visszaesett, és először Räikkönent majd a két Red Bullt is kénytelen volt megelőzni.

Mielőtt Vettel megtámadta Räikkönent, a finn pilóta körökön keresztül üldözte Daniel Ricciardót, de nem tudott érdemi támadást indítani, és később is kénytelen volt beérni az 5. hellyel. Azt mondta, szerinte korábban kellett volna kereket cserélniük, de elismerte, hogy nem ez volt a legjobb versenyük. A Ferrari elnöke szerint le kellene ülni Räikkönennel, hogy megbeszéljék a helyzetet.

Nyomás alá kerül? Forrás: DPPI/Florent Gooden

„Beszéltem már erről Maurizióval – utalt Sergio Marchionne, a Ferrari elnök-vezérigazgatója Maurizio Arrivabene csapatfőnökre. – Talán le kellene ülniük az asztal köré, és beszélnie kellene vele. Úgy tűnt, hogy (Räikkönen a versenyen) más dolgokkal volt elfoglalva. Vettel agresszívabb volt.”

Marchionne finom kritikája intő jel lehet az idei szezon végéig szerződtetett Räikkönennek, ráadásul a Ferrari első embere azt mondta, az aktuális helyzet „egyáltalán nem” jelenti azt, hogy az idei Ferrari inkább Vettelnek kedvezne. Bár Räikkönen az első két futamon nem jutott fel a dobogóra, Marchionne így is elégedett volt azzal, amit látott.

Vettel egy ideig kereste a lehetőséget, aztán beszúrt Räikkönen mellé Forrás: AFP/Johannes Eisele

„Csatában vagyunk a Mercedesszel. A biztonsági autó nélkül a versenynek másként kellett volna alakulnia. Megerősíthetem, hogy a gumiválasztásunk Vettel autóján helyes volt. Jó verseny volt, a 2. helyen értünk célba, és szintén a 2. helyen állunk a konstruktőri világbajnokságban 1 pontos hátránnyal. Seb ugyanannyi pontot gyűjtött, mint Hamilton. Ez nem rossz két verseny után.”

Vettel is elégedett

Noha Vettel a Kínai Nagydíjon nem tudott igazán ringbe szállni a győzelemért, de azt mondta, nagyon örül a 2. helynek is, mert sok pontot gyűjtött, és szórakoztatónak nevezte a futamot, mert több előzést is végre kellett hajtania. Úgy vélte, ennek mindig így kellene történnie, szívesen megküzd az előrébb jutásért, és „nem csak lenyitja a légterelőt.” Azt egyelőre nem tudta megmondani, hogy mire számít a hétvégén, Bahreinben.

„Ha ismét megküzdhetünk a Mercedesszel, az nagyszerű hír. Nagyon erősek, az elmúlt néhány évben is azok voltak, és az idén is jó a csomagjuk. Ha közel lehetünk hozzájuk, az remek. Szerintem csak magunkkal kell foglalkoznunk. Akadnak még dolgok, amiket jobban csinálhatunk, jobban is kell csinálnunk, és fejlődhetünk. Úgyhogy, örülök, ha meglepetésben van részem, de elvárásaim nem igazán vannak.”

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!