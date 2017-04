Pérez és Stroll egymást okolja az ütközésért

A mexikói szerint az újonc nem látta őt a rajt utáni incidensnél, Stroll viszont már magáénak érezte a kanyart. A sportfelügyelők szerint versenybaleset történt.

A Kínai Nagydíj 2. körében Virtuális Safety Car-fázist kellett elrendelni, miután Lance Stroll pórul járt a rajt utáni csetepatéban, és a pályáról kipördülve a kavicságyban ragadt az autója. A visszajátszásból látszott, hogy Stroll épp a 10-es kanyarba készült befordulni, amikor hátulról eltalálta Sergio Pérez Force Indiája.

A sportfelügyelők kivizsgálták az incidenst, és versenybalesetnek minősítették azt, a 18 éves újonc szerint azonban egyértelmű, hogy Pérez hibájából történt az ütközés. "A 10-es kanyarnál eltaláltak hátulról, és ezzel véget is ért a versenyem. Én voltam elöl, az enyém volt a kanyar, muszáj volt befordulnom - magyarázta a kanadai. - Szerencsétlen incidens volt, ráadásul nem is tudtam folytatni a futamot. Az autóm megrongálódott, defektet kaptam, és a felfüggesztés is eltörött."

Stroll volt a vizes pályás rajt egyetlen áldozata Forrás: Picture-Alliance/AFP/usage worldwide/Hz

Pérez ezzel szemben úgy érzi, jogosan próbálkozott az előzéssel, és Strollnak jobban kellett volna figyelnie rá. "A rajtom nagyon rosszul sikerült, már az első kanyar előtt 5-6 helyet veszítettem. Amint elengedtem a kuplungot, kipörögtek a kerekeim - árulta el. - Az első körben sikerült néhányat előznöm, de a Stroll-lal történt ütközés után defektet kaptam. Szerintem nem látta, hogy ott vagyok mellette a belső íven, mert egyáltalán nem hagyott nekem helyet."

Megrovás a himnusz miatt

Az ütközésért a sportfelügyelők sem hibáztatták Pérezt, egy pályán kívül történt incidens miatt viszont megrovást kapott. Az F1-es pilóták számára a futam előtti egyik kötelező programpont, hogy negyedórával a felvezető kör megkezdése előtt felsorakoznak a rajtrács elején, és meghallgatják a futamnak otthont adó ország himnuszát. Az eseményről nem szabad hiányozni - az idei szezonban még a vasárnapi menetrendet is megváltoztatták azért, hogy mindenki időben odaérjen a himnuszra, az autóknak előbb kell felsorakozniuk a rajtrácsra.

Kínában azonban két versenyző, Pérez is Daniel Ricciardo is lemaradt a himnusz elejéről, csak késve csatlakoztak a többiekhez. Ezért a szabályok szerint megrovás jár, amit ki is osztottak mindkét pilótának. Pérez idén már másodszor kapott megrovást, Ricciardót először kellett figyelmeztetni.

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!