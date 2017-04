Verstappen úgy érzi, jogosan dühöngött Grosjean miatt

Szerinte a Haasnak félre kellett volna húzódnia, amikor a csatázó Red Bullok előtt haladt a Kínai Nagydíjon. Mindkét Red Bullnak nehézséget okozott az abroncsok kímélése.

A két Red Bull a 3. és 4. helyen ért célba a Kínai Nagydíjon, egy Ferrarit és egy Mercedest is sikerült maguk mögé utasítaniuk, bár ezt elsősorban a változó időjárási körülményeknek köszönhették. Max Verstappen ettől függetlenül is kiemelkedő teljesítményt nyújtott, az időmérős problémái után a 16. helyről indulva végzett a dobogón. A remek eredményt az első körökben alapozta meg: egymás után hagyta maga mögött az ellenfeleit a vizes pályán, és a bokszkiállását is jól időzítették, ezért hamar a dobogós helyek közelében találta magát.

"Nagyon élveztem a futam első részét, amikor kilenc autót is megelőztem - nyilatkozta a verseny után. - Később is végrehajtottam néhány jó manővert, de egy kicsit küszködtem is az autó balanszával. Mivel az időmérőn nem tudtam mérvadó köröket futni, nem kaptam pontos képet a beállításokról, miután a harmadik szabadedzést követően változtattunk az autómon. Úgy éreztem, nem volt tökéleten beállítva erre a versenyre, túlságosan alulkormányzott volt. Csak arra koncentráltam, hogy életben tartsam a bal első gumimat, de ez nagyon nehéz volt."

A verseny végén Verstappennek a csapattársával, Daniel Ricciardóval kellett megküzdenie a dobogóért, de egy harmadik fél is szerepet játszott a küzdelmükben: az előttük haladó Romain Grosjean, aki elég gyorsan autózott ahhoz, hogy ne tudják simán lekörözni, viszont a szélárnyékban még alulkormányzottabbá tette Verstappen amúgy sem tökéletes Red Bullját.

Verstappen az idei első dobogóját ünnepli - katt a galériához! Forrás: Imaginechina/Dong jun - Imaginechina/Dong Jun

A holland a csapatrádióban dühösen panaszkodott a Haasra, és a futam után sem változott a véleménye.

"1,5 másodpercre volt előttem, ami nem nagy távolság, és állandóan lengették neki a kék zászlókat - mondta. - Zavaró volt, mert 2 másodperces távolságból már nagyon érezhető a szélárnyék hatása. Ha jól tudom, sem előtte, sem mögötte nem volt senki, ezért nyugodtan lehúzódhatott volna, hogy elengedjen minket. Végül szerencsére nem ezen múlt a helyezésem, de a helyzet egyáltalán nem volt ideális, ezért át kell gondolnunk, mit kell tenniük a lekörözötteknek a kék zászlók lengetésekor."

Továbbra is távol az élmezőnytől

Ricciardo a verseny záró szakaszában gyorsabb volt a csapattársánál, de miután utolérte, nem tudott mit kezdeni a hollanddal, csak az utolsó körben próbálkozott komolyabb támadásokkal. Szerettem volna keményebben csatázni ellene, de hiába kerültem hozzá közel, kicsit küszködtem a gumikkal, és még a DRS-szel sem kerültem elég közel hozzá - mondta láthatóan csalódottan. - Az utolsó körben megpróbáltam tőrbe csalni őt, hiába. Gondolkoztam rajta, hogy a belső íven próbálkozom, de ott még mindig elég nedves volt a pálya, és messziről kellett volna indítanom a támadást. Szerettem volna a dobogóra állni, de mindegy, ez van. Az újraindítás után buktunk sokat, akkor nem jutottam dűlőre a bal első gumikkal."

Noha a Red Bull jobban szerepelt, mint Ausztráliában, Ricciardo szerint ezt csak az időjárásnak köszönhették. "Ma is 45 másodperc volt a hátrányunk a győztes mögött, ezért tudjuk, hogy még sok munka vár ránk. A 3-4. hely persze nem rossz, de még gyorsulnunk kell" - jelentette ki.

