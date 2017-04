Vasárnapra is rossz időt jósolnak Sanghajba, de az FIA elintézi, hogy akkor is megrendezzék a futamot, ha a mentőhelikopter nem lesz bevethető.

A Kínai Nagydíj pénteki, eredetileg kétszer másfél órásra tervezett szabadedzésein a pilóták összesen fél órát tölthettek a pályán, mert akkora köd volt a 38 km-re lévő sanghaji kórháznál, hogy a mentőhelikopter nem tudott volna biztonságosan leszállni a közelében. A Forma-1-ben szigorú előírások szabályozzák, hogy mennyi idő alatt kell eljuttatni a sérülteket a kijelölt kórházba, ennek teljesítéséhez pedig mindenképpen a helikopter használatára lett volna szükség.

Pénteken nem a pályán, hanem a kórháznál jelentett gondot a köd Forrás: Picture-Alliance/AFP/Hoch Zwei

Az előrejelzések alapján a vasárnapi futam napján is hasonlóak lesznek az időjárási körülmények, bár úgy tűnik, a köd helyett inkább az eső okozhat majd gondot, a felhőalap pedig magasabban lesz. Korábban az is felmerült, hogy a futamot előrehozzák egy nappal, és szombaton rendezik meg. Ezt a javaslatot végül elvetették, és az FIA intézkedéseket tett annak érdekében, hogy vasárnap köd esetén is rendben meg tudják rendezni a Kínai Nagydíjat.

A szabályok nem zárják ki, hogy a sérülteket helikopter helyett mentőautóval szállítsák a kórházba, ekkor azonban a forgalomtól függetlenül körülbelül 20 perc alatt meg kell tenni az utat. Pénteken nem tudták biztosítani, hogy a Sanghajban eredetileg kijelölt kórházhoz ennyi idő alatt el lehessen jutni mentőautóval,

vasárnapra viszont az FIA rendőri kíséretet szervezett a pályától a kórházig.

Emellett szükség esetén egy másik kórházba is szállíthatják a sérülteket, amely mindössze 5 km-re van a pályától. A létesítményben szinte minden szükséges orvosi felszerelés megtalálható, a neurológiai osztály viszont hiányzik. Az FIA azonban már el is kezdte szervezni, hogy a nagyobb kórházból átszállítsák a szükséges felszereléseket, így szinte biztosra vehető, hogy a vasárnapi versenyt nem kell a péntekihez hasonló okok miatt lefújni.

