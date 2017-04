Sauber: Alaptalanok az összeesküvés-elméletek

Sokan furcsának tartják, hogy a januári balesete után Pascal Wehrlein kihagyja az idény első versenyeit, de Monisha Kaltenborn szerint ebben nincs semmi különös. A csapatfőnök azt is elárulta, a Sauber később sem tudja a Ferrari 2017-es motorját használni.

A Melbourne-ben debütáló Antonio Giovinazzi Kínában a második nagydíját is teljesítheti, miután Pascal Wehrlein megint visszalépett a versenyzéstől. A német a januári Bajnokok Tornáján szenvedett balesetet, és bár a kisebb hát-és nyaksérüléséből viszonylag hamar felépült, sok edzést kellett kihagynia, és az erőnléte még mindig nem éri el a szükséges szintet. Az is könnyen előfordulhat, hogy a jövő heti Bahreini Nagydíjon sem vesz részt, de Oroszországban már mindenképp visszatérne.

Wehrlein már márciusban megkapta az engedélyt az orvosoktól, hogy visszaüljön az autóba, a második teszthéten és az Ausztrál Nagydíj első edzésein vezette is a Saubert, és csak ezután döntött a visszalépés mellett. Sokan furcsának találják a döntését, hiszen nagyon ritka, hogy egy versenyző a nem megfelelő erőnléti állapotára hivatkozva hagy ki futamokat. Mivel Giovinazzi a Ferrari tartalékversenyzője, szárnya kaptak olyan híresztelések, miszerint Wehrlein nem is a balesete miatt kényszerül pihenőre, hanem a Sauber az olaszok kérésére szerepelteti az újoncot, ezzel pedig a svájci istálló több pénzhez is juthat. Mások Wehrlein egészségéért aggódnak, és attól tartanak, a Sauber valamit titkol a német állapotával kapcsolatban.

A csapatfőnök Monisha Kaltenborn azonban Kínában kijelentette, semmi alapja nincs az összeesküvés-elméleteknek. "Azt hiszem, csalódást kell okoznom, mert egy teljesen egyszerű történetről van szó, hiába szeretnének néhányan eladhatóbb sztorit faragni belőle - nyilatkozta az Autosportnak. - A tények a következők: Amerikában balesetet szenvedett, a legtöbben láttuk is az erről készült felvételeket. Elég nagy volt a becsapódás, főleg a hátát érte nagy terhelés. Az ilyesmit pedig komolyan kell venni."

A Sauber semmit nem titkol Wehrleinnel kapcsolatban Forrás: AFP/Saeed Khan

"A baleset után szigorú orvosi utasításokat kellett követnie, ami azt jelentette, hogy nem tudott eleget edzeni. Már az is meglepett minket, hogy ilyen korán megkapta a engedélyt a visszatérésre, amit egyébként az orvosok szerint az átlagon felüli általános edzettségének köszönhet."

Kaltenborn szerint a Sauber terve eredetileg is az volt, hogy "lépésről lépésre" ülteti vissza Wehrleint az autóba, a teszten is ezért teljesített csak fél napokat. A német pilóta döntését a többi versenyző is támogatta, a riválisok szerint a 2017-es autók vezetéséhez a korábbinál is komolyabb edzettségre van szükség, ezért érthető Wehrlein óvatossága. Jolyon Palmer hozzátette, egy tapasztalatlan versenyző, akinek még nincs szilárd helye az F1-ben, csak akkor döntene a visszalépés mellett, ha erre valóban komoly oka van.

Maradnak a 2016-os motornál

Az Ausztrál Nagydíj alapján a Sauber a 2017-es idényben is a mezőny hátsó feléhez fog tartozni, és az sem segít a helyzetükön, hogy nem a legújabb, hanem a tavalyi Ferrari-motort használják. A svájciak maguk döntöttek úgy, hogy a kiforrott, jól ismert erőforrást építik be az idei autójukba, de a motorok annyit fejlődtek tavaly óta, hogy ez nem feltétlenül bizonyult jó döntésnek.

Kaltenborn viszont elárulta, a Sauber úgy vágott neki az idénynek, hogy tudták,

később sem építhetik be a 2017-es motort az autójukba.

Az új erőforrásnak a méretei is megváltoztak, ezért nem tudnák beszerelni a 2016-os motorhoz tervezett Sauberbe. A csapatfőnök ettől függetlenül úgy gondolja, még nem kell temetni a csapata idei szezonját.

"Még korai erről beszélni, mertaz ausztrál pálya rendszerint nem mérvadó a teljesítmény szempontjából - mondta. - Néhány versenynek el kell telnie, hogy kiderüljön, mekkora valójában a lemaradásunk."

Kaltenborn elismeri, hogy a Sauber melbourne-i szereplése a csapat számára is csalódás volt, de szerinte később felzárkózhatnak a középmezőny csapataihoz. "A többiek korábban elkezdtek dolgozni a 2017-es autójukon, és már a tesztek után láthatták, miben kell fejlődniük. Mi most tartunk itt, de már kidolgoztuk a fejlesztési tervünket. Ide is hoztunk néhány új alkatrészt, Bahreinre pedig intenzív tesztprogramot tervezünk. A nagy fejlesztési csomagunk Barcelonában érkezik."

