Az első ütközetet az olaszok nyerték, de a Mercedesnek minden esélye megvan arra, hogy Sanghajban visszavágjon. Ausztráliában kiderült, hogy a Forma-1 az idén tényleg sokat gyorsult, a győzelemért folyó küzdelem pedig kiegyenlítettebb lett, de az aggasztóan kevés előzés miatt máris sokan bosszankodnak. A kínai pályán azonban jóval több helycserére lehet számítani, és az eső is megkavarhatja a paklit.

Két héttel ezelőtt Sebastian Vettel és a Ferrari győzelmével indult a szezon Forrás: AFP/Saeed Khan

Tényleg ellehetetlenítették az előzéseket?

A Forma-1-ben idén bevezetett új szabályok több szempontból is vonzóbbá tették a bajnokságot, egy fontos tényező azonban már a téli szünet alatt is sokakban aggodalmat keltett: az új aerodinamikai előírások szerint épült autókkal az eddigieknél is nehezebb közvetlen közelről követni az elöl haladó ellenfelet, ami jelentősen rontja a sikeres előzési manőverek esélyeit, ráadásul az sem segít a helyzeten, hogy az autók 20 cm-rel szélesebbek lettek. Az idénynyitó Ausztrál Nagydíjon be is igazolódtak a félelmek, csak néhány igazi előzést láthattunk, és a versenyzők szerint is alaposan megnehezítették a dolgukat az új szabályokkal.

HOGY VÁLT BE A MEGÚJULT FORMA-1? Forma-1: Egy probléma megoldva, egy súlyosbítva

Egy futam alapján azonban még felesleges messzemenő következtetéseket levonni, szó sincs arról, hogy a 2017-es futamok mind unalomba fulladnának. A melbourne-i verseny például ebben a kérdésben kevésbé mérvadó, itt a múltban sem hemzsegtek a futamok az előzésektől, a hétvégi Kínai Nagydíjnak otthont adó sanghaji pálya vonalvezetése viszont sokkal több lehetőséget kínál a helycserére.

A tavalyi kínai futamon az előzési rekord is megdőlt 161 sikeres manőverrel, ezek többségét a hosszú és széles hátsó egyenesben hajtották végre.



Az előzésekért aggódóknak az is jó hír, hogy a Forma-1-es istállók vezérei készek a szabályok újratárgyalására, ha a következő néhány futamon sem javul a helyzet. Az F1 új sportszakmai főnöke, Ross Brawn állítólag már egy munkacsoportot is felállított, amely a probléma lehető leggyorsabb megoldásán fog dolgozni. A Mercedest irányító Toto Wolff úgy véli, mindenki nyitott lenne a változásokra, de szerinte néhány futamnyi esélyt még adni kell az új F1-nek, és a Red Bull főnöke, Christian Horner is bízik benne, hogy az előzésre alkalmasabb pályák az idén sem okoznak csalódást. Sokan osztják egyébként azt a véleményt is, hogy az előzések nehezítése pozitív változás, hiszen így a pilótáknak bátrabban, bevállalósabban kell vezetniük, és egy-egy sikeres manőver értéke is megnő.

Képes lesz-e a duplázásra a Ferrari?

A téli tesztek jó eredményeit ezúttal élesben is sikerült győzelemre váltania a Ferrarinak, Melbourne-ben Sebastian Vettel diadalmaskodott Lewis Hamilton és Valtteri Bottas Mercedese előtt. A két világbajnok között a leintésnél majdnem 10 másodperc volt a különbség, ez azonban nem jelenti azt, hogy a német könnyedén verte Hamiltont – a futam kulcsmomentuma az volt, hogy Vettel a későbbi bokszkiállása után éppen vissza tudott térni a brit elé, akit körökön keresztül lassított az előtte haladó Max Verstappen. Könnyen elképzelhető, hogy ha Vettel Hamilton mögé sorolt volna be a kiállása után, a Mercedes arat viszonylag sima győzelmet.

Vettel Melbourne-ben pont Verstappen és Hamilton elé tért vissza a bokszból Forrás: DPPI/Florent Gooden

A németek a futam után elismerték, hogy elszámolták magukat a stratégiával, ugyanakkor Toto Wolff azt is hozzátette, hogy a Ferrari "egyszerűen gyorsabb volt" Melbourne-ben. A címvédő istálló szerint egyértelmű, hogy az olaszok felnőttek hozzájuk, és biztosak benne, hogy 2017-ben még alaposan meg kell izzadniuk az újabb bajnoki címért.

TÉNYLEG GYORSABB VOLT A FERRARI? Ferrari: ajándékba kapott vagy megérdemelt győzelem?

A Ferrari minden téren sokat fejlődött tavaly óta, a motorjaikat használó Haas szerint az erőforrásuk "legalább olyan jó", mint a turbókorszakot eddig uraló Mercedesé. Az elmúlt években sokat csalódott Ferrari továbbra sem bízza el magát, óvatosan bizakodva készülnek a következő futamra, és észben tartják az elnök, Sergio Marchionne szavait, aki figyelmeztette a csapatát: ez a győzelem "csak az első lépést jelenti a hosszú úton", és továbbra is napról napra küzdeniük kell a javulásért. Kínába is a győzelemért utaznak, és

ha ott is sikeresek lesznek, 2010 óta először fordul elő, hogy zsinórban két versenyt tudnak nyerni.

Mikor fogy el Alonso türelme?

Fernando Alonsót a mai napig az F1-es mezőny legjobb pilótái közé sorolják, ezért szomorú látni, hogy a győzelmek helyett immár harmadik éve az utolsó pontszerző helyekért folytat keserves küzdelmet. A 2015-ben Honda motorokra váltó McLaren tavaly láthatóan fejlődött, ezért nagy önbizalommal vágtak neki a 2017-es idénynek, de a teszteken és az Ausztrál Nagydíjon kiderült, hogy megint visszaestek az erősorrendben. Melbourne-ben Alonso a felfüggesztés hibája miatt kiesett, csapattársa, Stoffel Vandoorne pedig kétkörös hátránnyal az utolsó, 13. helyen ért célba. A McLaren versenyigazgatója, Eric Boullier ráadásul Kínában még nehezebb hétvégére számít.

Úgy gondolom, ezúttal még kevésbé lesz meggyőző a tempónk a riválisainkhoz képest, mint Ausztráliában



– ismerte el. – A Shanghai International Circuit jellege nagyon különbözik Melbourne-től, és a hosszú, gyors egyenesek valószínűleg jobban kiemelik a csomagunk gyengeségeit."

Alonso egyelőre bírja cérnával Forrás: Picture-Alliance/AFP/Hoch Zwei

Mivel a McLarenre további egy év küszködés vár, egyre gyakrabban merül fel a kérdés, hogy a kétszeres világbajnok Alonsónak mikor lesz elege a sorozatos csalódásokból – sokan jósolják azt, hogy a szezon második felében már egy másik pilóta lesz Vandoorne társa. Az idénynyitó után a spanyollal jó viszonyt ápoló Mark Webber is úgy vélekedett, hogy a "frusztrált" spanyol idő előtt távozhat a csapattól.

"Az sem elégítené ki, ha a 6-7. helyen végezne. Stoffel talán örül a pontoknak is, de azok Fernandót már nem érdeklik" – nyilatkozta a volt F1-es pilóta, aki a tavalyi idény végén vonult vissza a hosszú távú világbajnokságból (WEC), abból a szériából, amelyet Alonso egyre többször említ meg a karrierje esetleges következő állomásaként, hiszen nem titkolt vágya, hogy elinduljon a Le Mans-i 24 órás versenyen. Az új McLaren-főnök, Zak Brown szerint azonban a spanyolnak még bőven van dolga az F1-ben, és nagyon reméli, hogy képesek lesznek az istállónál tartani őt.

A sanghaji pálya alaprajza Forrás: FIA

A Shanghai International Circuit Hossz: 5451 méter

Versenykörök száma: 56

Az első F1-es futam: 2004

Pályacsúcs: 1:32.238 (Michael Schumacher, 2004)

A 2016-os hétvége leggyorsabb köre: 1:35.402 (Nico Rosberg a Q3-ban)

Végsebesség: 335 km/h, a hosszú hátsó egyenesben

DRS-zónák: a célegyenesben, illetve a 13-as és 14-es kanyar közötti hátsó egyenesben

Előzési pontok: a DRS-zónák, főleg a 14-es kanyar

Leszorítóerő szintje: magas

Használható gumik: a közepes, lágy és szuperlágy keverékek, csakúgy, mint a tavalyi Kínai Nagydíjon

A 2016-os győztes: Nico Rosberg (Mercedes)

A legsikeresebb versenyző: Lewis Hamilton, 4 győzelemmel (2008, 2011, 2014, 2015)

A legsikeresebb csapat: A Ferrari és a Mercedes, 4-4 győzelemmel : 5451 méter: 56: 2004: 1:32.238 (Michael Schumacher, 2004)1:35.402 (Nico Rosberg a Q3-ban): 335 km/h, a hosszú hátsó egyenesben: a célegyenesben, illetve a 13-as és 14-es kanyar közötti hátsó egyenesben: a DRS-zónák, főleg a 14-es kanyar: magas: a közepes, lágy és szuperlágy keverékek, csakúgy, mint a tavalyi Kínai Nagydíjon: Nico Rosberg (Mercedes): Lewis Hamilton, 4 győzelemmel (2008, 2011, 2014, 2015): A Ferrari és a Mercedes, 4-4 győzelemmel

Miért pihentetik Wehrleint valójában?

Pascal Wehrlein tavaly decemberben még abban reménykedett, hogy ő veszi át Nico Rosberg megüresedett ülését a Mercedesnél, azóta viszont egyre rosszabbul áll a szénája az F1-ben. Az őt támogató Mercedes ugyan talált neki helyet a Saubernél, de Wehrlein az Ausztrál Nagydíjat is kihagyta, és Kínában sem fog rajthoz állni, a helyét ismét Antonio Giovinazzi veszi át.

A hivatalos verzió szerint azért, mert Wehrlein a januári Bajnokok Tornáján elszenvedett nyaksérülése után nem tudott megfelelően felkészülni a fizikai szempontból megterhelőbb új idényre, és az állóképessége továbbra sem elég ahhoz, hogy egy egész hétvégét teljesítsen. A csapat a közleményében azt is előrevetítette, hogy a német szükség esetén a Bahreini Nagydíjat is kihagyhatja, és csak április végén, Oroszországban kapcsolódik be a küzdelembe.

A magyarázatot sokan hiányosnak, de legalábbis gyanúsnak tartják,

a Sauber szerint ugyanis Wehrlein a sérüléséből már teljesen felépült – ezt bizonyítja az is, hogy a második teszthéten és a pénteki melbourne-i edzéseken autóba ült –, és csak az edzettségével van gond, ebben az esetben viszont furcsa, hogy hónapoknak kell eltelniük, mire újra képes részt venni egy F1-es futamon. A BBC szakírója, Andrew Benson például rámutatott, hogy korábban számos pilóta állt rajthoz úgy, hogy nem volt 100 százalékos állapotban – a leghíresebb példa természetesen Niki Lauda 1976-os visszatérése a hírhedt balesete után, de a közelmúltból Mark Webbert is említhetjük, aki 2009-ben úgy versenyzett az első futamokon, hogy még nem épült fel teljesen a lábtöréséből.

Antonio Giovinazzi melbourne-i bemutatkozása parádésan sikerült Forrás: DPPI/Frederic Le Floc H

Az egyik elmélet szerint a Sauber a motorszállítójának, a Ferrarinak tesz szívességet Giovinazzi szerepeltetésével, Marchionne ugyanis állítólag szeretne olasz pilótát látni a csapatában, de előbb egy másik istállónál győződne meg az újonc képességeiről. Mások úgy tudják, a Sauber több pénzt kap Giovinazzi versenyeztetéséért, mintha Wehrlein ülne az autóban, egyesek pedig amiatt aggódnak, hogy a németnek komolyabb egészségügyi problémái vannak. Akármi is áll a háttérben, Giovinazzira Kínában is érdemes lesz figyelni, miután Ausztráliában sokak elismerését kivívta a remek szereplésével.

Látunk-e állórajtot vizes pályán?

Esős időben manapság – biztonsági okokra hivatkozva – ritkán indítják el a hagyományos módon, állórajttal az F1-es futamokat, az elmúlt években számos példát látunk arra, hogy a Safety Car hosszú ideig körözött a pályán, majd a kevésbé izgalmas repülőrajttal kezdődött meg a verseny. Az idei szezonban erre a népszerűtlen helyzetre is bevezettek egy új szabályt: ha túl vizes a pálya, továbbra is a Safety Car mögött kell teljesíteni az első köröket, de

amint javul az aszfalt állapota, a pilóták felsorakoznak majd a rajtrácsra, és a megszokott állórajttal folytatódik a futam.



Egy állórajt a vizes pályán izgalmas lenne Forrás: DPPI/Florent Gooden

Az új rajtprocedúrát akár rögtön a Kínai Nagydíjon láthatjuk, az előrejelzések alapján ugyanis komoly esély van rá, hogy a vasárnapi verseny idején elered az eső. Csapadékot várnak a pénteki szabadedzések idejére is, egyelőre úgy tűnik, csak szombaton lesz száraz a pálya Sanghajban. Könnyen lehet tehát, hogy a Pirelli új esőgumijai is bevetésre kerülnek – ezek a pilóták szerint lényegesen jobbak, mint a korábbi verziók, a gumigyártó azonban nem elégedett velük, és már a Kínai Nagydíjra is változtatásokat terveztek a Barcelonában használt abroncsokhoz képest.

A hétvége programja

2016. április 7., péntek

04.00-05.30 1. szabadedzés

08.00-09.30 2. szabadedzés

2016. április 8., szombat

06.00-07.00 3. szabadedzés

09.00-10.00 Időmérő

2016. április 9., vasárnap

08.00- Kínai Nagydíj

