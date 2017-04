Tavaly jelentős volt a javulás, de az új idény első versenye durva visszaesést hozott ebből a szempontból. 2016-ban a célba érési kísérleteknek csupán 10 százaléka hiúsult meg műszaki hiba miatt, az új szezon nyitányán ugyanez az érték 35 százalék volt.

Melbourne-ben szokatlanul sokan estek ki Forrás: AFP/Saeed Khan

Az FIA elnöke, Jean Todt nemrég megjegyezte, hogy a nagydíjak nem elég változatos eredményében az autók rendkívüli megbízhatósága is szerepet játszik. Míg a múltban is gyakran megtörtént, hogy valamelyik csapat jelentős teljesítményfölényre tett szert, évente párszor többnyire az éllovasok is kiestek, így a riválisaiknak is csurrant-cseppent egy-egy győzelem.

Ez alól is akadtak kivételek – a McLaren például 1988-ban a 16 futamból 15-öt megnyert –, ám nagy általánosságban mégiscsak ez volt a helyzet,

így a dominancia egy fokkal kevésbé tűnt nyomasztónak, mint az utóbbi pár évben, amikor a Mercedes uralta a pályát.



Legalábbis ez lehet a megérzésünk, de vajon mit mondanak a számok? Az F1 Fanatic statisztikái alátámasztják, hogy míg a V8-as motorok 2006-os bevezetése, az új aero-szabályok 2009-es hatályba léptetése, illetve a 2014-es áttérés a hibrid turbókra hozott némi visszaesést, a megbízhatóság trendszerűen javult az utóbbi években.

2002-ben a versenyzők még csak az esetek 58 százalékában jutottak el a célig, ez az érték 2013-ban viszont már 88 százalék volt - így érthető, hogy gyakrabban születik ugyanaz az eredmény a futamon, mint az időmérőn.

A célba érések aránya 2000 óta. A technikai szabálymódosítások mindig átmeneti, lépcsőzetes visszaesést hoztak, de a trend egyértelműen javuló Forrás: Farkas Péter - Origo

A kimutatás szerint az előző világbajnoki kiírásban az összes autóval számolva 462 alkalommal vágtak neki a versenytáv teljesítésének (21 verseny * 22 pilóta), és csupán az esetek 10 százalékában estek ki műszaki probléma miatt, ami azt jelenti, hogy

a tavalyi szezonban az F1 történetének ötödik legjobb megbízhatósági rátáját regisztrálta a mezőny.

Ennél jobb értéket csak 2008, 2009, 2012 és 2013 hozott – utóbbi év volt az előző motorkorszak, a V8-asok vége. Akkor a célba érési kísérleteknek csupán 6,7 százalékát torpedózta meg a technika ördöge.

A kiesési ráta műszaki illetve egyéb okokból. Látszik, hogy nem kizárólag a megbízhatóság miatt jutnak el többen a célig Forrás: Farkas Péter - Origo

2016-ban tehát javult az autók megbízhatósága az előző két szezonhoz képest, ami annyiban nem meglepő, hogy a csapatok egyre jobban kiismerték az újgenerációs turbómotorokat, leküzdve a korábbi problémák zömét. A tavalyi eredmény azért is figyelemre méltó, mert a Haas révén egy vadonatúj istálló csatlakozott a mezőnyhöz, amely újonc létére tisztességes megbízhatóságot mutatott (az esetek csupán 14 százalékban nem jutottak el a célig, ez csak kicsivel gyengébb a teljes mezőny átlagánál).

Célba érések (%) Kiesések, műszaki (%) Kiesések, egyéb (%) 2000 59 25 16 2001 61 27 12 2002 58 29 13 2003 67 24 9 2004 73 17 11 2005 74 11 14 2006 69 18 13 2007 75 14 11 2008 78 9 14 2009 82 9 9 2010 77 13 10 2011 81 11 8 2012 84 8 9 2013 88 7 6 2014 80 14 6 2015 80 13 7 2016 83 10 7

Az új idényt elrajtoltató Ausztrál Nagydíj azonban ismét rosszabb képet festett: a 20 versenyzőből 7 kiesett (vagyis majdnem a harmaduk),



mindegyikük műszaki problémából eredően, holott a melbourne-i pálya nem is facsarja ki annyira a technikát, mint mondjuk a monzai, a montreali vagy a szepangi. Tavaly csak 4-en estek ki ezen a futamon technikai okból, holott akkor még 22 fős volt a mezőny. Jóllehet, messzemenő következtetéseket egyetlen versenyből nem szabad levonni.

Az idei évre nem változtak a motorokra vonatkozó technikai előírások, de mivel a fejlesztési zsetonrendszert eltörölték, az F1 Fanatic szerint elképzelhető, hogy a több újítási hullám több meghibásodáshoz fog vezetni. A pilóták éves motorkeretét ugyanakkor 5-ről 4-re csökkentették, így még nagyobb hangsúlyt kell helyezni az üzembiztos működésre. Ausztráliában csak Romain Grosjean és Daniel Ricciardo esett ki olyan okból, amit az erőforrás vagy a hajtás hibájára lehet visszavezetni.

