Hamilton és Vettel messze van Schumachertől

A hétszeres világbajnok első ferraris csapattársa szerint mindketten kiváló versenyzők, de nem említhetők egy lapon a hétszeres világbajnokkal, aki egy külön kasztot képviselt.

Eddie Irvine, aki 1996 és 1999 között Michael Schumacher csapattársaként a Ferrarinál versenyzett, a Motorsport-Total-nak adott videóinterjúban magasztalta a több mint három éve súlyos síbalesetet szenvedő hétszeres világbajnokot. Szerinte egyértelmű, hogy generációja legkiemelkedőbb alakja volt.

"Az (Ayrton) Senna halála utáni időben senki sem tudott úgy vezetni, mint Michael Schumacher. Ez segített a Ferrarinak, mert így soha, semmiért nem hibáztathatták. És ezt jól is tették, hiszen tényleg nem volt miért - mondta Irvine. - Kivételes versenyző volt. Olyankor is vállvetve dolgozott (Jean) Todttal (a Ferrari akkori főnökével), hogy segítsen megtartani a csapategységet, amikor borzasztóan rosszra fordultak a dolgok."

"A csapattársaként végig tisztában voltam vele, hogy nem vagyok annyira jó, mint ő.

Amikor láttam vezetni, rájöttem, hogy egész egyszerűen olyan dolgokra képes az autóval, amikre én nem.



Mika (Häkkinen) valószínűleg jobb volt a többségünknél, Michael azonban még nála is erősebb volt."

Schumacher és Irvine az 1999-es Japán Nagydíjon Forrás: AFP/Toru Yamanaka

A szókimondó stílusáról ismert négyszeres futamgyőztes expilóta – aki csapattársa lábtörése miatt 1999-ben az utolsó versenyig harcban állt a vb-címért a McLaren-es Häkkinennel – úgy véli, a jelenlegi mezőnyben sincs olyan, aki egy lapon lenne említhető Schumacherrel.

"(Sebastian) Vettel egy arrogáns, jól nevelt kölyök. Bár piszok jó versenyző, nincs Michael szintjén. Lewis (Hamilton) szintén nagyszerű, de mindenki tudja, hogy Michael egy más szintet képviselt" - jelentette ki.

"Hogy manapság ki a legjobb, Vettel, (Fernando) Alonso vagy Hamilton? Ez ízlés dolga, mindenki döntse el saját kedve szerint!"

Irvine ugyanakkor nem tagadja, hogy a Vettelnél említett tulajdonság, az arrogancia a pályán a siker fontos összetevője.

"Mi, versenyzők egyszerűen így működünk. Én is ilyen voltam, Lewis is ilyen, Fernando is.

Az összes pilóta arrogáns, különben nem jutottak volna el a Forma-1-ig.

A világ a lábaik előtt hever, ezért önimádóvá, arrogánssá válnak. Csupa olyan tulajdonságra tesznek szert, amitől emberileg nem lesznek túl megnyerőek" - mondta.

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!