Hamilton beérte Alonsót az F1-es közönségszavazáson

Az idén is globális közvéleménykutatást indítottak az F1-szurkolók számára, de módszeres adatgyűjtés helyett licitálás kezd kialakulni a pilóták megítélése terén.

Az F1 egyik legkomolyabb problémája, hogy a döntéshozóknak semmilyen használható adat nem áll rendelkezésre a szurkolók véleményével, szokásaival, preferenciáival kapcsolatban. Ennek elsődleges oka, hogy a korábbi ügyvezetőt, Bernie Ecclestone-t nem érdekelte ilyesmi, a ma már nem létező F1-es konstruktőri szövetség (FOTA), szakportálok és legutóbb a versenyzők szakszervezete (GDPA) azonban évek óta készítenek online szavazásokat.

Ezek nagy hiányossága, hogy nem reprezentatívak, ezért a használhatóságuk erősen kétséges, ráadásul a Motorsport.com éppen zajló kutatásában a pilóták megítélése terén a strukturált adatgyűjtés helyett licit látszik kialakulni.

Hamilton feljött az élre Forrás: AFP/William West

Már az is szokatlan volt, hogy az első 72 óra és 50 ezer szavazat után kihirdették, Fernando Alonso népszerűbb Kimi Räikkönennél, kétszer annyi voks alapján viszont Lewis Hamilton rajongói is összeszedték magukat. A háromszoros világbajnok a legutóbbi adatközlés szerint 100 ezer szavazat alapján Alonsóhoz hasonlóan 18,1%-ot kapott, ezzel megosztva ketten a legnépszerűbbek az F1-ben.

Közben Räikkönen is javított, 15,7%-on áll Sebastian Vettel (14,1), Daniel Ricciardo (8,4) és Max Verstappen előtt, akinek rajongói valószínűleg nem olvassák a Motorsport.com-ot, mert itt nem túl aktívak, holott tavaly a 21 futamból 8-nál őt szavazták meg a verseny legjobbjának, még olyan esetekben is, amikor még ő maga is meglepődött ezen.

A szavazás a Kínai Nagydíjig tart, az űrlap angol nyelven itt tölthető ki.