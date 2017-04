2020 után jönnek a hangos motorok az F1-be

Az FIA péntekre egyeztetést szervezett az F1-ben érdekelt, és a versenyzés iránt érdeklődő vállalatok számára, és megállapodtak, hogy 2020 után változtatnak a jelenleg érvényes motorformulán.

Sok kritika éri a 2014-től használt motorszabályokat a Forma-1-ben, mivel az 1,6 literes, hibrid turbómotorok bár műszakilag nagyon fejlettek, a független csapatok számára túlságosan drágák, a versenyzőknek gyakran spórolniuk kell az üzemanyaggal, és a közönség számára sem szórakoztatóak, mert a pilóták nem adhatnak ki mindent magukból, ráadásul az autók nem elég hangosak.

A helyzet 2020 végéig várhatóan nem változik meg, mert az FIA közleményben jelezte, hogy addig kitartanak az éppen aktuális szabályok mellett, de péntekre megbeszélést szerveztek az FIA, a Liberty Media, a jelenlegi F1-es motorgyártók, valamint a sportban nem érdekelt autógyárak és független beszállítók részvételével.

A Mercedes eddig majdnem mindent megnyert az erőforrások korszakában, de a Ferrari is felzárkózik melléjük Forrás: DPPI/Dppi

Az eseményen megállapodtak abban, hogy az F1-nek technológiai szempontból továbbra is az autósport csúcsának kell maradnia, és az utcai autók szempontjából is releváns újítások kikísérletezésére is alkalmasnak kell lennie. Egyetértettek azzal kapcsolatban, hogy az erőforrásoktól nagy teljesítményt várnak, de azoknak egyszerűbbé és olcsóbbá kell válniuk a fejlesztés és gyártás terén.

Külön pontként jelölték meg, hogy az erőforrások hangját javítani kell, és lehetővé kell tenni azt is, hogy a pilóták mindig keményen nyomhassák a pedált. Az ülést levezető Jean Todt, az FIA elnöke elégedetten nyilatkozott, mert úgy vélte, hogy a különböző érdekeket képviselő felek is egyezségre jutottak egy fontos ügyben, ami meghatározza az F1 jövőjét.

A McLaren és a Red Bull az erőforrások hiányosságai miatt nem kifejezetten versenyképes Forrás: Anadolu Agency/2017 Anadolu Agency/Asanka Brendon Ratnayake

„Most persze le kell ülnünk, és ki kell dolgozzuk az érzékeny részleteket is, hogy tudjuk, milyenek is lesznek a 2021-es erőforrások, de jól indult a munka, és érdeklődve várom, hogy a folyamat révén a legjobb döntések szülessenek meg a Forma-1 jövőjének szempontjából.”

Az FIA közleménye kiemeli, hogy 2020-ig maradnak a sportban a hibrid rendszerrel kiegészített, 1,6 literes, V6-os turbómotorok, amelyek 900-1000 lóerő közötti rendszerteljesítményre képesek, miközben a motorok korábbi generációjához képest 30%-kal kevesebb üzemanyagot fogyasztanak és elérik a három évvel ezelőtt elképzelhetetlennek tűnő 50%-os termikus hatásfokot.

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!