Az FIA visszahozná az egyszerűbb motorokat az F1-be

Jean Todt azt viszont kizárta, hogy tízéves technológiák jelenjenek meg ismét a világbajnokságban. Nem találják a sport helyét az autóipar átrendeződő térképén.

Találkozót szervezett az FIA az F1-ben érdekelt és a sportra odafigyelő, de nem résztvevő autógyártók számára a sportban 2021-től megjelenő erőforrások jellegének megvitatására. A korábbi pletykákkal összhangban a Motorsport.com arról számolt be, hogy a Ferrari korábbi csapatfőnöke, a Lamborghini jelenlegi ügyvezetője, Stefano Domenical is elmegy a megbeszélésre a VW csoport képviseletében.

Bár 2021 látszólag még messze van, egy F1-es motor kifejlesztésének előkészítése legalább 2 évet igényel, és a résztvevők között egyáltalán nincs egyetértés azzal kapcsolatban, hogy a sportnak milyen irányba kell elindulnia. Az autógyártók kutatás-fejlesztés céljából vesznek részt az F1-ben, mások viszont egyszerűbb, szórakoztatóbb, hangosabb motorokat szeretnének a sportba.

Az autógyártók fejlesztenek az F1-ben, a többiek viszont inkább csak versenyeznének Forrás: NurPhoto/Urbanandsport/NurPhoto/Jordi Galbany/Urbanandsport

Az F1 annyira költséges és bonyolult lett, hogy már Jean Todt, az FIA elnöke is azt mondta, „túl szofisztikált, és talán túlságosan technologizált, amire nincs szükség a sportban.”

Ez egy igen érzékeny pont, mert a motorizáció fejlődik, és nehéz lenne kijelenteni, hogy az autósport csúcskategóriája nem követi ezt a folyamatot.”

„Nem arra gondolok, hogy legyenek autonóm vagy hálózatba kötött autók a Forma-1-ben, de a világ és a gyártók ebbe az irányba mennek az autókba épített elektronika és a hajtásláncok terén. Meg kell néznünk, hogy ezt hogyan tudjuk átültetni az autósportba, beleértve természetesen a Forma-1-et is.”

A Renault-nak is fontos a fejlesztés, de nem bármilyen áron, a Red Bull ellenzi a bonyolult motorokat Forrás: NurPhoto/Jordi Galbany/NurPhoto/Jordi Galbany

„Ettől függetlenül szerintem túl drága és bonyolult lett. Bizonyos szempontból túlságosan megbízható is. A barcelonai első tesztnap sokkolt. Az én időmben, ha tudtunk menni 5 kört, azt már lenyűgözőnek tartottuk. Most viszont láttam, ahogy az autók 70-80 kört is megtettek. A csapatok meg laborokat építettek a gyárakba, ahova senki sem léphet be.”

Todt kijelentette, hogy az elektromos autókat csak urbánus környezetben látja használhatónak, ezért népszerűsítik a Formula E-t nagyvárosokban, és valamelyik bajnokságban az üzemanyagcellás hajtás megjelenésére is számít, de az F1-ben szerinte „konvencionálisabb” motorra van szükség. „Ez viszont nem jelenti azt, hogy a tíz évvel ezelőtti motorok visszahozására készülünk. Ez már soha sem történhet meg.”

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!