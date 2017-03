Sauber-Honda: Tagadják is, meg nem is

Monisha Kaltenborn elismerte, hogy tárgyalnak a japán gyártóval, ami a McLaren mellé vagy a brit istálló helyett F1-es partnercsapatot keres.

Az F1-es visszatérésük harmadik évében is folytatódik a Honda vesszőfutása a sportban, miután az erőforrásuk új változata ismét erőtlen és megbízhatatlan lett, bár Fernando Alonso az Ausztrál Nagydíjon majdnem pontot szerzett, és végül nem motorhiba miatt esett ki. A McLaren és a Honda viszonya a teszteken feszültté vált, és már a szakítás lehetősége is felmerült.

Ettől függetlenül a Honda már tavaly előkészült egy másik F1-es csapat ellátására az erőforrásaival, erre azonban az eddigi szereplésük miatt nincs túl nagy igény. Felmerült azonban, hogy a Sauber hajlandó lenne Honda motorra váltani, és a McLarennél kialakuló problémák nyomán már olyan pletykák is felmerültek, hogy a svájci istálló az év közben is átállhat a japánok motorjaira.

Jövőre már nem (csak) a McLarenben működhet Honda motor Forrás: Honda

„Nem, ilyen témájú tárgyalásokban nem vettünk részt az idei szezonra vonatkozóan – szögezte le Monisha Kaltenborn, a Sauber csapatfőnöke a Racer-nek. – Van motorszállítónk, és ez így is marad. Nem is érdekelne minket – tette hozzá a műszakilag is irreálisnak tűnő elképzelésről. – A helyzetünk tisztázott, és nem kell változtatnunk rajta, csak azért, mert másoknak gondjaik vannak.”

A McLaren és a Honda esetleges szakításáról szóló pletykákra Juszuke Haszegawa, a japánok F1-es projektvezetője azt mondta, hogy nem foglalkozik velük, mert „semmi sem változott” a helyzetükben, és továbbra sem akarnak felhagyni a McLarennel közös munkával. Kaltenborn azt viszont nem tagadta, hogy tárgyalnak a Hondával hosszabb távú együttműködésről.

Lehet, hogy a Sauber Honda motorra vált, de a Mercedesnek is van szabad kapacitása Forrás: Picture-Alliance/AFP/Hoch Zwei

„Egyeztetünk, nyitottak vagyunk a motorokkal kapcsolatos helyzetünket illetően, és több lehetőségünk is van. Tisztában vagyunk azzal, hogy hamarosan döntést kell hoznunk, ezt meg is tesszük, de egyelőre senkivel sem állapodtunk meg.”

Japánban közben spekulációk jelentek meg a Honda F1-es jövőjével kapcsolatban.

Az F1-Life című blog szerint a Sauber és a Honda már a tavalyi Japán Nagydíj óta tárgyal az együttműködésről, és Ausztráliában nagy lépést tettek előre, így akár már áprilisban bejelenthetik, hogy a svájci istálló Honda motorokkal folytatja az F1-ben. A szintén japán F1 Express portugál forrásokra hivatkozva arról ír, hogy a Honda a Sauber ellátása mellett felvásárolhatja a Force Indiát, és gyári csapatot indíthat a Forma-1-ben.

