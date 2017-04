A Ferrari motorja már a Mercedesnél is jobb lehet

A Haas szerint az olasz mérnökök nem csupán egy részterületen, hanem az egész erőforrás tekintetében utolérhették a Mercedest, sőt, már az is lehet, hogy előttük járnak.

Kisebb meglepetésre Sebastian Vettel nyerte az idénynyitó Ausztrál Nagydíjat a Ferrarival, miután egy szerencsésen alakuló kerékcsere révén az élre állt, és Lewis Hamilton nem tudta tartani vele a lépést. A Ferrari tempójából már ízelítőt kapott a mezőny a teszteken, de Melbourne-ben be is bizonyosodott, hogy a Scuderia mérnökei ezúttal tényleg jó munkát végeztek.

A fejlesztések egyik kulcsfontosságú összetevője az erőforrás, amiről a Haas csapatfőnöke, Günther Steiner már Barcelonában is elismerően beszélt, de hiába esett ki az egyik autójuk vízszivárgás miatt, az osztrák szakember az első futam után is méltatta a Ferrari előrelépését.

A Ferrari gyors volt Melbourne-ben Forrás: AFP/Paul Crock

„A motor nem csak egy részterületen jobb, hanem tavaly óta az egész csomag fejlődött – nyilatkozta Steiner. – Most már ugyanolyan versenyképes, mint a Mercedes, ha nem jobb annál. Mindenképpen fejlesztési verseny lesz, de a Ferrari nagyot lépett előre, és a segítségük nélkül mi sem tartanánk ott, ahol most vagyunk.”

Steiner álláspontját megerősíti az is, hogy az Autosport információi szerint az Ausztrál Nagydíjon rögzített GPS-adatok alapján a Ferrari ellenfelei körében is úgy vélik, az olaszok különösen nagyot fejlődtek a motorerő terén. Vettel és Kimi Räikkönen tempója mellett Romain Grosjean is feltűnést keltett a középmezőnyben, mivel az 5. helyről rajtolt, és kiesésééig esélyes volt a 6. hely elérésére.

A Haas is jól szerepelt, amíg versenyben voltak Forrás: AFP/William West

„Ha az embernek megvan a tempója, akkor a megbízhatóság is megoldható – kommentálta Steiner a történteket. – Nem jó, hogy ez (a hiba) nem derült ki már az elején, de sokkal nehezebb lenne megoldást találni a tempó hiányára, mint a megbízhatósági gondokra. Óvatosan optimisták vagyunk, de még be kell bizonyítanunk, hogy nem csak egyszeri fellángolás volt a teljesítményünk.

A Haas csapatfőnöke emlékeztetett arra, hogy a középmezőny nagyon szoros, és bármikor megfordulhat az istállók szerencséje.

„Ha jó napunk van, az elején lehetünk, ha nem, akkor a végén. A többi középcsapat megmutatta, hogy ez így működik. Szerintem kissé meglepetést okoztunk a szereplésünkkel, különösen Romain 6. helyet érő körével, ami 6 tizedmásodperccel gyorsabb volt annál, amit (Felipe) Massa tudott. Igen jól sikerült.”

