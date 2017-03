Alonso: Az F1-ben végre nincs idő kávézni

Amilyen keményen kritizálta a régi autókat, annyira rajong az újakért. Szerinte a nézők is jobban járnak a nagy kanyarsebességekkel.

Fernando Alonso soha nem rejtette véka alá, hogy nem volt oda az előző generációs F1-es autókért, mert úgy érezte, nem jelent elég nagy kihívást versenyezni velük. Az új szabályok szerint épült ideiek viszont rögtön elnyerték a tetszését, és az idénynyitó Ausztrál Nagydíj után is ugyanúgy lelkesedik értük: szerinte olyan, mintha ezek egy másik kategóriába tartoznának.

„Ha kitör az autó hátulja, a nagy kanyarsebességek miatt nagyon nehéz megfogni – mondta, amit egyébként a hétvégén többen a saját kárukon tapasztaltak meg, köztük Jolyon Palmer, Lance Stroll és Daniel Ricciardo. – Csak fél tizedmásodpercünk van reagálni.

Tavaly volt rá vagy négy másodperc – a kanyarokban meg is kávézhattunk volna azokkal az autókkal!"

Ezt persze képletesen kell érteni, hiszen az új autók kanyaronként csak pár tizeddel gyorsabbak a tavalyiaknál. Alonso szerint ennyi is elég hozzá, hogy ne csak a pilóták, hanem a nézők is jobban szórakozzanak.

Alonso az új autókat jobban élvezi, de a küszködést a McLarennél nem Forrás: Picture-Alliance/AFP/Hoch Zwei

„Sokkal élvezetesebb lett vezetni, a kanyarsebességek visszatértek az F1-től elvárható szintre – véli. – Szerintem a lelátón ülő szurkolóknak sokkal jobban fog tetszeni a száguldó autók látványa így, hogy ekkora tempóval esnek be a kanyarokba. A tévéből is izgalmasabbnak tűnnek. Azt a hangot, amely hozzátartozik az F1 DNS-éhez, még mindig nélkülöznünk kell, de attól tartok, az nem is fog visszatérni soha."

Alonso annak is örül, hogy az első pár verseny után az FIA felül fogja vizsgálni a DRS-zónákat. Szerinte a közönség számíthat rá, hogy az F1 a következő években izgalmas lesz, és az eddiginél jobban kijönnek majd a pilóták egyéni képességei.

„Láttuk, hogy a csapattársak mennyire eltérően szerepeltek, a tapasztaltabb versenyző mindenhol előrébb volt – utalt a Williamsre, és persze nem utolsósorban a McLarenre, ahol ő maga egész hétvégén jóval gyorsabbnak bizonyult Stoffel Vandoorne-nál. – Az ilyen keskeny, hepehupás pályákon, ahol keményen kell nyomni a gázt, nem könnyű felvenni a ritmust. Ezeket az autókat szerintem kétségkívül nehezebb vezetni."

De hogy maga Alonso meddig bírja cérnával egy gyenge középmezőnybeli McLarennel, arról megoszlanak a vélemények.

Mark Webber például úgy véli, akár az idény közben is távozhat.

„Frusztrált a helyzet miatt – mondta az ausztrál a Sporzának. – Az sem elégítené ki, ha a 6-7. helyen végezne. Stoffel talán örül a pontoknak is, de azok Fernandót már nem érdeklik."

A McLaren főnöke, Zak Brown ellenben reméli, hogy Alonso még sokáig marad náluk. „Rendkívül motivált és fitt. Még öt év is van előtte, ha akarja – nyilatkozta a Marcának. – Én nagyon szeretném, ha maradna, és ehhez szerintem képesek leszünk is megfelelő autót biztosítani számára."

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!