Mercedes: Nem hibáztunk a stratégiával

Toto Wolff az asztalt csapkodta, amikor Sebastian Vettel visszaért Lewis Hamilton elé a bokszkiállás után, de sportszerűen elismerte, hogy Melbourne-ben a Ferrari volt a jobb.

„Az ember néha nyer, néha veszít” – nyilatkozta Toto Wolff, a Mercedes-Benz Motorsport igazgatója a BBC-nek és a Sky Sportsnak is, miután Sebastian Vettel győzelme révén 2014 óta először nem az Ezüstnyilak egyik pilótája vezeti az egyéni világbajnoki pontversenyt. Hamilton a rajt után megtartotta a vezetést, de Vettel a sarkában maradt, és a kerékcseréknél átvette a vezetést.

A Mercedes hamarabb kihozta Hamiltont, mint Vettelt a Ferrari, és bár az első, lágy gumival megtett kör után úgy tűnt, hogy ez jó ötlet volt, a sárga jelzésű abronccsal a Mercedes gyorsan tempót vesztett, Hamilton ráadásul beragadt Max Verstappen mögé is. A lágy abroncsokkal aztán a Ferrari meglépett, és Vettel gondtalanul megnyerte a versenyt Hamilton és Valtteri Bottas előtt.

A Mercedesnél már a futam elején tudták, hogy baj van - galériával! Forrás: AFP/Saeed Khan

„Ma a Ferrari volt a gyorsabb autó. Ez kezdettől fogva nyomás alá helyezett minket, és belebuktunk – nyilatkozta Wolff a Sky Sportsnak. – Azt a célt elértük, hogy a gumik tovább tartanak, és keményebben lehet nyomni velük, ami talán kicsit félrevezetett minket. Valószínűleg jobban is meghajthattuk volna őket. Közelről követve csökken a leszorítóerő, és csúszkálnak a gumik, de Sebastian így is mögöttünk tudott maradni. Ebből is látszik, hogy a Ferrari erősebb volt.”

Wolff a BBC-nek azt mondta, Vettel megérdemelte a győzelmet, és elárulta, hogy erősebb gumikopásra számítottak a Mercedesnél, ráadásul a megfelelő működési tartomány elérésével is nehézségeik adódtak. A Ferrari tempója már az elején nyomasztotta őket, ezért próbálták korai kiállással megtartani a vezetést.

„Nem volt nagy különbség. Láthattuk, milyen szorosan ott voltunk Vettel mögött, de Verstappen feltartott minket. Küzdött a helyéért, erről szól a versenyzés – magyarázta. – Aggódtunk az elévágás miatt, ezért döntöttünk a kiállás mellett. Tudtuk, hogy beragadhatunk Verstappen mögé. Pontosan ez történt, ők pedig ügyesen kihasználták.”

A Mercedes csapatfőnöke új szerzeményüket, Bottast lazának és nyugodtnak írta le, rámutatott, hogy az egész hétvégén nem hibázott, és a verseny végére felzárkózott Hamiltonhoz. Ettől függetlenül, a Ferrari tempóját látva levonta a következtetést, hogy az idén stresszesebb szezonjuk lesz, mint eddig volt, de úgy vélte, Kínában új lehetőséget kapnak, mert az egy teljesen más jellegű pálya.

Már az első etapban eldőlt

Hamilton és Bottas is egyetértett Wolff véleményével azzal kapcsolatban, hogy a Ferrari tempója és az olaszok abroncsainak állóképessége már a kerékcsere előtt meglepetést okozott számukra.

Főleg az első etapban, az ultralágyakon voltak hihetetlenül gyorsak – összegzett Hamilton. – Csak egy körrel álltam ki előbb, mint terveztük, de egyszerűen nem is tudtam volna tovább menni ezekkel a gumikkal. Talán a beállítások miatt, úgyhogy azokon csiszolnunk kell.”

Vettel még épp kiért Verstappen elé, Hamilton viszont beragadt mögé - galériával! Forrás: DPPI/Florent Gooden

Csapattársa, Bottas „elfogadható kezdetnek” nevezte a melbourne-i 3. helyét, de elismerte, hogy „kicsit jobbra” számított a bemutatkozásán.

„A Ferrari meglepően gyors volt. A nagy kérdőjel számomra az első etap volt, amikor nem voltam elég gyors, az ultralágyakon túlságosan csúszkáltam. Ahogy átváltottunk a lágyakra, minden rendben ment, rögtön keményebben tudtam nyomni a gázt, sokkal jobban élveztem a vezetést.”

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!