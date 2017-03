Verstappent meglepte, hogy üldözhette Räikkönent

Elkeserítően kezdődött a szezon Daniel Ricciardo számára a hazai versenyén, Max Verstappen viszont kellemesen csalódott a teljesítmény láttán.

A lehető legrosszabb forgatókönyvvel indult az Ausztrál Nagydíj a Red Bull, különösen Daniel Ricciardo számára. A hazai versenyére készülő pilóta szombaton összetörte az autóját az időmérőn, ezért csak a 10. rajthelyet érdemelte ki, majd sebességváltó csere miatt azt is elveszítette, és csak a 15. rajtkocka lett az övé.

Pontosabban lett volna, mert egy szenzor meghibásodása miatt Ricciardo nem jutott el még a rajtrácsig sem, a bokszból kihajtva autója felmondta a szolgálatot. A Red Bullt visszaszállították a garázsba, ahol sikeresen életre keltették, de csak körhátránnyal tudott elindulni a versenyen. A távot végül nem tudta teljesíteni, mert az autója másodszor is elromlott, valószínűleg az üzemanyagrendszer meghibásodása miatt.

Itt adta meg magát végleg a Red Bull - galériával! Forrás: DPPI/Florent Gooden

„Legalább a hosszú hét végén leléphetek innen, ez is valami – mondta a csalódott pilóta. – Ne értsenek félre, élveztem, de nagyon sajnálom, különösen a rajongókat. Szerintem többen jöttek ki az idén, hogy drukkoljanak nekem, mint máskor. Tegnap óta csak sokasodtak a problémák. Már az öthelyes rajtbüntetés is elég rosszul hangzott, de más gondjaink is voltak.”

Több környi hátrányban voltam, de legalább tapasztalatokat szereztünk, úgyhogy ez megérte kimenni a pályára.”

Miközben Ricciardót még az ág is húzta, Max Verstappen jobban szerepelt a vártnál, és bár a dobogós helyekre esélye sem volt, így is központi szerepet játszott a versenyen, amikor feltartotta Lewis Hamiltont és a bokszkiállás után megpróbálta támadni Sebastian Vettelt. A legfőbb ellenfele azonban a benzinnel spóroló Kimi Räikkönen volt.

Verstappen nem tudott elég gyors lenni, de a verseny végkimenetelében így is fontos szerepe volt - galériával! Forrás: Picture-Alliance/AFP/usage worldwide/Hz

„Meglepődtem, hogy olyan közel voltam Kimihez – ismerte el az 5. helyezett. – Hozzá képest a tempóm is jó volt, ráadásul hátulról nem nehezedett rám nyomás, ami kellemes volt. A futamon sokkal jobban viselkedett az autó, mint az időmérőn. Javulnunk kell, fogunk is, úgyhogy meglátjuk majd, hogy mit hoz a többi verseny.”

Verstappen jó teljesítményéhez az ellenfeleknél hosszabbra nyújtott első etap, és utána a szuperlágy gumi is kellett. Az élmezőnyben csak a Red Bull vállalta fel, hogy a kerékcsere után nem a lágy, hanem a piros jelzésű abroncsot választják, és ez jó döntésnek bizonyult. A jutalmuk Verstappen 10 pontja lett, ami a konstruktőri világbajnokság ideiglenes 3. helyét jelenti számukra.

