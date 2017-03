Egyre több lehet az előfizetéses F1-közvetítés

Az F1 új kereskedelmi igazgatója elismerte, hogy az előfizetéses tévécsatornákon több pénzt lehet keresni, de szerinte mégsem lehet mindenhol csak nekik odaadni az F1-es futamok sugárzását.

Nemcsak műszaki és sportszakmai szempontból, hanem az üzleti területen is megújulás küszöbén áll a Forma-1. A hétvégi Ausztrál Nagydíjon már megengedték a csapatoknak és a pilótáknak, hogy rövid videókat osszanak meg a közösségi médiában, élő közvetítéseket is adnak a pályán zajló rendezvényekről, és Sean Bratches, a sport új kereskedelmi igazgatója is ellátogatott a versenyre.

Bratchest az új sportigazgató, Ross Brawn és az elnök-vezérigazgató, Chase Carey mellett nevezték ki az F1 élére, a feladata az, hogy üzleti szempontból is fellendítse a vállalatot. E téren a televíziós stratégia alakulása érdekesnek ígérkezik, mert Bernie Ecclestone-t sokszor bírálták, miután egyre több országban, jó pénzért előfizetéses csatornáknak adta a közvetítés jogát.

Tömegek számára is elérhető marad az F1, ha a tulajdonos érdekét ez szolgálja Forrás: Picture-Alliance/AFP/Hoch Zwei

„Vannak lehetőségek arra vonatkozóan, hogy legyen egy ingyenesen sugározható csomag, ami belépő lehet a sportba, és a társadalom széles rétegében építheti a márkát – magyarázta Bratches. – Nehéz eltekinteni a fizetős csatornák által kínált bevételektől, de közben az F1 helyzete szempontjából az is fontos, hogy fejlesszük a márkánkat, és növeljük a szponzorok számát.

Az a megfelelő, ha vegyítjük a kettőt. Területi alapon fogunk erről döntést hozni.”

Ez nagyjából azt jelenti, hogy ahol az F1-nek új szurkolókra van szüksége, ott olcsón hozzáférhetővé teszik a közvetítést, ahol viszont kialakult már a rajongótábor, próbálnak keresni is rajtuk az előfizetéses csatornák révén. Az F1 Broadcasting blog kimutatása szerint az Egyesült Királyságban a Sky Sports SD csatornáiért évente 594 fontot vagyis majdnem 213 ezer forintot kell fizetni, mindezért HD-ban 858 fontot.

Megengedték a csapatoknak, hogy videókat készítsenek a pályán, a Mercedes le is csapott a lehetőségre

A kereskedelmi igazgató az Autosportnak megerősítette, hogy az előfizetéses csatornák jól jövedelmeznek, de nem lehet minden piacon erre alapozni az üzletet. A digitális platformok segíthetnek differenciálni különböző szolgáltatásokat.

„Számos pont kialakul majd, amelyek révén kapcsolatba léphetünk a közönséggel, e téren nagyon proaktívak leszünk. Az egyik ilyen a digitális szolgáltatás – mondta. – A digitális eszközeink teljes újraértelmezése zajlik éppen. Ezt valóban lehetőségnek tekintjük, hogy megragadjuk a rajongókat.”

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!