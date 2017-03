Hamilton túl messze van a Red Bullnak

Daniel Ricciardo azonban Valtteri Bottast utolérhetőnek tartja, és utalt arra is, hogy a Ferrari legyőzése sem kizárt. Max Verstappen szerint a Red Bull egyelőre túl lassú.

Először meglepetést keltettek, majd kissé visszaestek a Red Bull pilótái az Ausztrál Nagydíj pénteki szabadedzésein. Az RB13-ast alaposan felvértezték új fejlesztésekkel, és úgy tűnt, hogy ezúttal is a Mercedes kihívói lehetnek, de a második tréningen rossz irányba indultak el a beállításokkal.

Ezt súlyosbította, hogy Max Verstappen nagy sebességgel elhagyta a pályát is, megsérült autójának padlólemeze, ezért sok időt vesztett, de Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke szerint így sem állnak rosszul, bár a versenyszimulációik nem sikerültek az elvártaknak megfelelően.

Ricciardo elkapná Bottast - galériával! Forrás: AFP/William West

„Kissé alulkormányzottá vált az autó, úgyhogy kicsúsztam a pályáról, és megsérült a padlólemez. Próbáltunk javítani a balanszon, de egyelőre szerintem egy kicsit túl lassúak vagyunk, de megpróbálunk javítani ezen – mondta Max Verstappen az edzések után. – Úgy vélem, a Mercedes megint nagyon gyors, és nehéz lesz legyőzni őket. Világosan látható, hogy a Mercedes igen tempós, és most a Ferrari a második legjobb csapat. Még mindig sok teendőnk van, hogy elkapjuk őket, de

ott tartunk, ahova vártuk magunkat, úgyhogy ebből próbáljuk kihozni a legtöbbet. Remélhetőleg jól rajtolok vasárnap, mert itt nehéz előzni.”

A Ferrarihoz hasonlóan a Red Bull is a balansz megtalálásával volt elfoglalva. A hazai pályán versenyző Daniel Ricciardo nem is tagadta, hogy „délelőtt egész jónak tűntünk, aztán nyilván megpróbáltunk gyorsabbak lenni a délután, de a változtatásaink nem úgy sikerültek, ahogy Max és én akartuk és vártuk.”

Verstappen szerint a Red Bull nem elég gyors - galériával! Forrás: AFP/Paul Crock

Ricciardo elárulta, szerinte vissza kell lépniük az „ígéretes” délelőtti beállításokra, hogy jobban megérthessék, mit rontottak el, és hogyan lehet még többet kihozni az autóból.

Egyébként szerintem a Mercedes biztosan gyors, de ez most inkább Lewisról szól, mint Valtteriről, ő most inkább a mi csoportunkban van vagy a Ferrariéban, de úgy gondolom, mi is bejuthatunk oda. A pole túl nagy kívánság lenne, de a következő szűk körbe bejuthatunk.”

