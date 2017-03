A Ferrari vagy titkolózik, vagy nagyon bele kell húznia

A felhajtás ellenére a 2017-es szezon első edzésnapja lehangoló képet festett az esélyeikről, és a hosszú etapokon még gyengébbek voltak, mint egy mért körben. A Mercedes fölénye ijesztően nagynak tűnt, Hamilton ráadásul Bottastól is durván elhúzott, a Red Bull pedig még a Ferraritól is lemaradt. Van-e remény egy többszereplős idénynyitóra az Albert Parkban? A legjobb köridők mögé nézünk.

A Mercedes - pontosabban Hamilton - durván kezdett az Albert Parkban - katt a galériához! Forrás: Picture-Alliance/AFP/Hoch Zwei

Mennyivel lettek gyorsabbak az autók?

Amikor elkezdték kidolgozni a 2017-es technikai szabályokat, a célkitűzés az volt, hogy az autók körönként 3-5 másodperccel legyen képesek jobb tempóra, mint 2015-ben. Ez Barcelonában megvalósulni látszott – az előszezoni teszteken kb. 4 másodperccel született jobb köridő a két évvel ezelőttinél –, de egyértelmű volt, hogy a célt csak nagyságrendinek kell tekinteni, a konkrét érték pályáról pályára ingadozni fog. Bár sok rajta a lassú kanyar, a Circuit de Catalunyával szemben az idénynyitó Ausztrál Nagydíj helyszínén, az Albert Parkban kevésbé hangsúlyos az idei szabályok által megerősített aerodinamika szerepe, ezért eleve számítani lehetett rá, hogy a különbség itt a barcelonainál kisebb lesz. Ezen a pályán a nagyobb légellenállás komoly büntetés, amit főleg a szélesebb, áttervezett gumik extra tapadása ellensúlyozhat.

Érdekes lenne megnézni, hogy az egyes csapatok a pénteki edzésnapon mennyit gyorsultak a tavalyihoz képest, ehhez azonban nincs megfelelő összehasonlítási alapunk, mivel az egy évvel ezelőtti tréningeket megzavarta a változékony időjárás. Akkor már délelőtt sem mindenki tett meg kört slickeken (a Ferrarik például nem), délután pedig senki, ezért az nem sokat számít, hogy Hamilton mai, 1:23.620-as köre 6,1 másodperccel volt jobb az egy évvel ezelőttinél.

Így kénytelenek vagyunk a 2015-ös eredményekre hagyatkozni. Abban az évben a pénteki edzések legjobbját szintén Hamilton állította be, mégpedig 1:27.697-tel, amire most 4 másodpercet vert. Ez pont a 3-5 másodperces céltartomány közepén van.

Sebastian Vettel 2011-ből származó, 1:23.529-es pályacsúcsa szinte biztosan meg fog dőlni szombaton, a kérdés csak az, hogy mennyivel.



Ha abból indulunk ki, hogy tavalyelőtt Hamilton 1,3 másodpercet javított a péntek délutáni szabadedzés és a Q3 között, most nagyjából 1:22.3-as, sőt akár 1:21-es időre is számíthatunk, de az új autók miatt még a szokásosnál is nagyobb a bizonytalanság.

Lehet-e sprintelni az új gumikkal?

Az időmérő csak egy dolog. A tavalyig használt F1-es autók igazság szerint nem egy mért körben, hanem a hosszú etapokon voltak túl lassúak, ezért a Pirellitől az idén olyan gumikat kértek, amelyeket nem kell pátyolgatni. Míg Barcelonában inkább az oldalirányú, addig Melbourne-ben a kemény kigyorsítások és féktávok miatt a hosszanti terhelés teszi próbára az abroncsokat, különösen a bal hátsót. Bár sok a futóműveket megdolgoztató bukkanó (az újonc Lance Stroll pénteken délelőtt be is verte a térdét a kuplungkarba), a burkolat felülete viszonylag sima, ezért a gumik hőfáradása és elhasználódása lassúnak mondható. Mivel azonban tulajdonképpen utcai pályáról van szó, az aszfalt a hétvége kezdetén elég poros és csúszós, aztán vasárnapig sokat javul az állapota.

A Ferrari egyelőre nem tudott a Mercedes nyomában maradni. Ezen a képen jól látszik a gumik deformációja a terhelés alatt - katt a galériához! Forrás: DPPI/Frederic Le Floc H

A Pirelli az idén először az ultralágy keveréket is elvitte az Albert Parkba, de a megnövekedett terhelésekre való tekintettel a biztonság kedvéért a szezon első öt versenyén még nem teszi lehetővé a csapatoknak, hogy maguk válogassák össze a megszokott tíz szettet a tizenháromból.

A Spanyol Nagydíjig bezárólag mindenki egységesen 7 garnitúrát kap a leglágyabból (amely itt az ultralágy), 4-et a közepesből (itt a szuperlágyból), és 2-t a legkeményebből (itt a lágyból).



Egyelőre úgy tűnik, az óvatosság felesleges volt, mert az ultralágy is tökéletesen bírja a strapát. Péntek délután a versenyzők többsége azon teljesítette a leghosszabb etapját. Dannyil Kvjat például 15 mért kört tett meg velük egyhuzamban, és az utolsóban is csupán 3 tizedmásodperccel volt lassabb, mint a másodikban – azaz körönként nem egész 3 századmásodperccel romlott a tempója. Lewis Hamiltoné 12 kör alatt valamivel többel, átlagosan 5 századdal, de ez is nagyon csekély gumikopásra vall. A szuperlágyakkal Vettel 16 mért kört tett meg, s bár nem volt túl gyors, a 11.-ben érte el velük a legjobb idejét. Mindez azt sugallja, hogy vasárnap simán elképzelhető lesz egyetlen kerékcserével teljesíteni az 57 körös távot, holott tavaly a Fernando Alonso és Esteban Gutiérrez balesete miatt szükségessé vált megszakítás nélkül is a két kiállás lett volna az optimális stratégia (igaz, Romain Grosjean csupán egyszer kereket cserélve jutott el a célig).

A Pirelli sportigazgatója, Mario Isola egyébként azt állítja,

a lágy és a szuperlágy, illetve a szuperlágy és az ultralágy gumik között körönként kb. 0,7 másodperc különbség van,



durván másfél-kétszerese a barcelonainak. Ám valószínűleg még ez is elég kicsi ahhoz, hogy a Mercedes a szuperlágyakon jusson be a Q3-ba, ha a stratégiájuk ezt kívánja.

Mennyire volt gyors Hamilton?

Az előszezoni tesztek alapján a közvélemény azt várta, hogy a Ferrari legalábbis pariban lesz a Mercedesszel, a szezon első edzésnapja azonban hidegzuhanyként érhette a címvédő istálló ellenfeleit. Hamilton egész pontosan 0,547 másodpercet vert legközelebbi üldözőjére, Vettelre, akit még az sem igazán vigasztalhatott, hogy Valtteri Bottast sikerült megelőznie a tabellán.

A pálya mindhárom szektorában Hamilton volt a leggyorsabb, ráadásul ugyanabban a körében. A három élcsapat, a Mercedes, a Ferrari és a Red Bull legjobb részidejei így alakultak:

1. szektor 2. szektor 3. szektor HAM 27,743 BOT 27,846 VET 27,956 RAI 28,023 VES 28,027 RIC 28,118 HAM 22,572 VET 22,621 BOT 22,665 RIC 22,787 RAI 22,793 VES 22,952 HAM 33,305 RAI 33,538 VET 33,541 BOT 33,561 RIC 33,745 VES 33,755

Láthatjuk, hogy a Ferrari hátránya arányosan az első szektorban a legnagyobb, ahol mindkét Mercedestől kikaptak. Itt két kemény féktáv van, valamint két lassú kanyar, akárcsak a harmadikban, ahol Kimi Räikkönen és Vettel szintén 2 tizedmásodperccel elmaradt Hamiltontól.

De még ez sem adja ki a teljes képet, mivel Hamilton, Vettel és Bottas pont akkor teljesítette volna az első – vélhetően leggyorsabb – körét az ultralágy gumikon, amikor Felipe Massa Williamse egy elektromos hiba miatt lerobbant, ezért dupla sárga zászló lépett érvénybe. Mivel el kellett venniük a gázt, csak pár perccel később próbálkozhattak újra (addig a pályán maradtak), így Hamilton a negyedik, Vettel viszont az ötödik körében érte el a legjobb idejét, amely tehát feltehetően elmaradt az optimálistól. Az érdekes az, hogy Räikkönen előtt már tiszta volt a pálya, ennek ellenére ő is az ötödik körében volt a leggyorsabb.

Itt épp Ricciardo nyír füvet, de Verstappen Red Bullja sérült meg így - katt a galériához! Forrás: Picture-Alliance/AFP/Hoch Zwei

A három élcsapat versenyzőinek egyéni legjobb részidőkből összerakott ideális körei így alakultak:

Hamilton 1:23.620 Bottas 1:24.072 Vettel 1:24.118 Räikkönen 1:24.354 Ricciardo 1.24.650 Verstappen 1:24.734

Verstappen eredménye semmiképpen nem mérvadó, mert ő nagy igyekezetben lesodródott a pályáról, és a rázókövön meg a füvön átpattogva megrongálta Red Bulljának padlólemezét, így végleg a garázsba kényszerült. A Ferrari és a Red Bull azonban nem lehet nyugodt: a hátrányuk a Mercedestől fél illetve egy másodperc.

Igaz, Daniel Ricciardo ezt a különbséget inkább Hamiltonnak tulajdonította, és azzal mentegette a csapata formáját, hogy a délelőtti edzés után a beállításokon elvégzett változtatásaik nem jöttek be.

Nem hiszem, hogy a Mercedes eszeveszetten gyors hozzánk képest.

Persze, jelenleg gyorsabbak nálunk, de úgy érzem, le tudunk faragni az előnyükből – mondta. – Valtteri szerintem inkább velünk, vagy legalábbis a Ferrarival van egy csoportban."

Vajon a Mercedes altatott az előszezonban? A pénteki villámrajtjukat nyilván sokan ezzel magyarázzák, pedig Hamilton szerint egyszerűen arról van szó, hogy megoldották a teszteken tapasztalt problémáikat. „Az utolsó tesztnaphoz képest ég és föld volt a különbség az autónk viselkedésében – mondta. – Akkor kicsit küszködtünk, és nem minden működött tökéletesen, most viszont igen. Ez csodálatos, és az igazat megvallva meglepő is."

Van-e esélye a Mercedes üldözőinek?

Szombaton a Mercedes bajosan tűnik verhetőnek. Valószínűleg az összes csapat kíméletesebben hajtotta meg a motorját a szokásosnál – egyrészt ez még csak az első versenyhétvége, másrészt az idén mindenkinek négy egységgel kell befejeznie a szezont, míg tavaly öt állt a rendelkezésükre –, de tudjuk, hogy a Mercedes a többieknél durvábban képes feltekerni a teljesítményt az időmérőn. És a sebességadatok sem támasztják alá, hogy az ellenfeleik pénteken jobban visszafogták magukat: Vettel 309, Hamilton, Bottas és Räikkönen 306, Verstappen pedig 305 km/h-s maximális tempóval haladt át a célvonalon (igaz, ezek nem a végsebességre vonatkozó értékek). Az biztos, hogy még az összes motorban jelentős tartalék van.

Néhány versenyző ultralágy gumikon teljesített hosszú etapja péntek délutánról (X: kör, Y: mp) Forrás: Farkas Péter - Origo

Hamilton előnye egy mért körben is épp elég nyomasztónak tűnik, pedig a hosszú etapokon még meggyőzőbb volt. A legjobb összehasonlítási alapot az ultralágy gumik jelentik, mert ezeken szinte mindenki sok kört töltött a pályán egyhuzamban, amikor a második edzés végén a versenyre készült.

Kvjaté után Hamiltoné volt a második leghosszabb – 14 mért körös – etap, ennek ellenére ő érte el a legjobb átlagot.



Éspedig:

Átlagok az ultralágy gumikon:

Az első 6 jó kör (zárójelben az etap hossza)

Hamilton 1:27.892 (14 kör) Bottas 1:28.292 (10 kör) Sainz 1:28.898 (10 kör) Räikkönen 1:28.951 (11 kör) Kvjat 1:29.325 (15 kör) Pérez 1:29.398 (9 kör) Ricciardo 1:29.607 (9 kör) Grosjean 1:29.747 (11 kör) Ocon 1:30.035 (11 kör) Vandoorne 1:30.658 (9 kör)

Räikkönen még Carlos Sainztól is elmaradt, Ricciardo pedig (aki Verstappen kisodródása miatt egyedül gyűjtötte az adatokat a Red Bull számára) feltűnően lassú volt. Az üzemanyagszinteket persze nem ismerjük, de a Mercedesnek nem szokása kevés benzinnel készülni a versenyre. A Ferrari-hívek számára az egyetlen reménysugár, hogy Räikkönen az utolsó, azaz 11. körében érte el a legjobb idejét, vagyis addig feltehetően nem hajtott teljes gázzal, üröm az örömben viszont, hogy Hamiltonnak nyolc köre is akadt az etapja folyamán, amikor ennél gyorsabb volt.

Vettel közben a szuperlágy gumikon gyakorolt a futamra. Habár majdnem kétszer annyi kört tett meg Bottasnál, ezzel a keverékkel átlagosan 1,2 másodpercet kapott a Mercedes versenyzőjétől, és akárcsak Räikkönen az ultralágyakon, ő is lassabb volt Sainznál.

Átlagok a szuperlágy gumikon:

Bottas 1:27.967 (9 kör) Sainz 1:28.891 (10 kör) Vettel 1:29.151 (16 kör)

Néhány versenyző szuperlágy gumikon teljesített hosszú etapja péntek délutánról (X: kör, Y: mp) Forrás: Farkas Péter - Origo

Mindez legfeljebb akkor nem lehet ijesztő a Ferrari számára, ha még szándékosan nem akarták kiteregetni a lapjaikat, és végig tele tankkal köröztek, ami egyébként magyarázatot adna arra, hogy Vettel miért kezdett lelassulni 12 kör után. Ő maga egyébként bizakodva szállt ki az autójából. „A balansz még nem volt olyan, mint amilyennek szerettem volna, ezért innen szerintem nagyot léphetünk előre – mondta a német, aki az első edzésen az MGU-K-ra panaszkodott a rádióban. – Délelőtt pár kisebb probléma akadályozott minket, ezekkel időt vesztettünk, ezért valamivel tovább tartott belerázódnunk a ritmusba.

Az autót még nem érzem olyan jónak, mint amilyennek lennie kell, és amilyen lehet is."

A balansz kiigazítása kétségkívül sokat dobhat a Ferrari formáján. És ne felejtsük el: Vettel a tavalyi Ausztrál Nagydíj időmérőjén bő 8 tizedmásodperccel kapott ki Hamiltontól, a versenyt a jó rajt után mégis megnyerhette volna, ha a csapata nem taktikázza el magát.

Mire megy Bottas Hamilton ellen?

Csak találgatni tudunk, hogy Bottas mit érzett, amikor látta Hamilton időeredményeit. Délelőtt és délután is fél másodperccel nagyobb volt köztük a különbség, és jóllehet, a háromszoros világbajnok a Mercedesnél nyilván otthonosabban mozog, mint új csapattársa, az autó a szabálymódosítások miatt mindkettejük számára ismeretlen, tehát ebből a szempontból kvázi egyenlő esélyekkel indulnak.

Bottas az ultralágy gumikon teljesített hosszú etapok során is körönként 4 tizeddel volt lassabb Hamiltonnál, de magabiztosan azt állította, képes lesz előrelépni. „Ezek csak edzések voltak. Szombaton fog kiderülni, mi a helyzet valójában" – mondta.

Hamilton alighanem igyekszik minél hamarabb demoralizálni a csapattársát, hogy megmutassa, ki az úr a háznál.



Bottasnak meg kell tanulnia Jenson Buttontól és Nico Rosbergtől, hogy próbáljon nem elkedvetlenedni Hamilton szinte földöntúli egy mért körös tempójától, és ha az időmérőn vereséget is szenved tőle, a versenynek a győzelem iránt eltökélten vágjon neki.

Rosberg megmutatta, mennyit számít a mentális állóképesség, és Bottas erőt meríthet abból, hogy Hamiltonnak az Albert Parkban – akár a féktávok miatt, akár azért, mert gyorsabban pörög fel a szezon elején – a normálisnál nagyobb szokott lenni az előnye. Tavaly is 4, tavalyelőtt pedig 6 tizedet vert Rosbergre az időmérőn, aztán mégis elég szoros lett közöttük a küzdelem, Bottasnak tehát korai behódolnia.

