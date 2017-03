Máris nagyjavítás kellett a Renault motorjához

Jolyon Palmer szerint a Renault megoldotta a hibát, ami visszavetette őket a teszteken. Carlos Sainz reméli, hogy eljut a célig az Ausztrál Nagydíjon.

Új erőforrást épített a Renault az idei szezonra, azonban az ERS részeként működő MGU-K egység több alkalommal is megmakacsolta magát Barcelonában. Nem volt olyan súlyos a helyzet, mint a Hondánál, de a gyári istálló mellett a Red Bull és a Toro Rosso felkészülését is nehezítették a gondok.

Jolyon Palmer, a Renault gyári csapatának pilótája azonban az Autosportnak azt mondta, hogy az Ausztrál Nagydíjra sikerült elhárítani a problémát, ezért magabiztosan várja az idénynyitót.

Palmer a Renault-ban Forrás: AFP/Jose Jordan

„Elvégeztek néhány jelentős módosítást. A problémát már a fékpadon felfedezték az MGU-K-nál, de végül rosszabb volt a helyzet, mint várták. Ez itt most nagy hibajavításnak számít.

Palmer különösen sokat küszködött az erőforrás miatt, olykor fél napokat is elvesztett a tesztelésre fordítható értékes időből, és a Toro Rossónál is előfordultak hosszú intermezzók, bár náluk az is nehézségeket okozott, hogy a 2015-ös Ferrari motort visszacserélték az idei Renault-ra. Carlos Sainz Melbourne-ben elismerte, hogy kissé hátrányban vannak az előre eltervezett programjukhoz képest.

Végül is, nem jöhetünk úgy egy versenyre, hogy úgysem érünk célba, lerobbanunk és kiesünk – szögezte le. – Bízom abban, hogy ha az első verseny még nem is alakul a terv szerint, nem esünk pánikba, mert van összesen 20 futamunk. Szerintem a motorerő terén már az első teszten is jobban álltunk, mint tavaly, és ez jó hír.”

