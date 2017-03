Hamilton: Tényleg a Ferrari a favorit

Szerinte valódi volt a tempójuk a teszteken, és Vettelt is rég nem látta ennyire izgatottnak. A Red Bull melbourne-i fejlesztéseire is kíváncsi.

Magyar idő szerint csütörtök hajnalban, az FIA új rendszerű versenyzői sajtótájékoztatójával megkezdődött a 2017-es idénynyitó Ausztrál Nagydíj hivatalos programja, és Lewis Hamilton megismételte a tesztek során tett kijelentését, miszerint nem a Mercedes, hanem a Ferrari vág neki a szezonnak a legjobb esélyekkel.

A télen a Ferrari volt a leggyorsabb, és azt mondanám, ők számítanak a favoritnak"

– nyilatkozta, a kettővel mellette ülő Vettelről hozzátéve: „Sebastian általában sokkal izgatottabbnak tűnik. Látom rajta, hogy most is az, csak megpróbál uralkodni magán."

Az FIA igazi nagyágyúkat válogatott össze az idei első sajtótájékoztatóra Forrás: AFP/Saeed Khan

Hamilton a Sky-nak adott interjújában elismerte, hogy egyelőre nem tudhatják biztosan, a Ferrari a Mercedes előtt vagy mögött van-e. „A teszteken azonban ők voltak a leggyorsabbak, mi nem tudtuk tartani velük a lépést – emlékeztetett. – Amikor tehát a hétvégén újra kihajtunk a pályára, érdekes lesz látni, hogy mennyit fejlődtünk a tesztelés óta, át tudjuk-e ültetni a gyakorlatba, amit megtanultunk, és hol állunk valójában."

A Ferrari ugyanakkor egész télen igyekezett tompítani az elvárásokat, és Vettel most is ebben a szellemben nyilatkozott.



„Egyértelmű, hogy ki a valódi favorit. Mi csak megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy behozzuk a lemaradásunkat velük szemben – jelentette ki. – A Mercedes az elmúlt három év során borzasztóan erős volt, és habár egyes szabályokat megváltoztattak, ha egy csapat ennyire erős, akkor a következő évben is mindenképpen az lesz."

A Mercedes főnökei végig azt az álláspontot képviselték, hogy a technikai szabálymódosítások miatt a csapatok közötti különbség nem csökkenni, hanem nőni fog. Hamilton szerint a pozíciójuk veszélybe került az élen, ő mégis örül a változtatásoknak, mert „minél keményebb a küzdelem, annál nagyobb dicsőség nyerni."

EZ VÁRHATÓ A 2017-ES SZEZONBAN Ahogy a csövön kifér, csak épp előzés nem lesz?

„Nem emlékszem olyanra, hogy már három év után ennyire megváltoztatták volna a szabályokat – utalt arra, hogy a Mercedes 2014-ben, a hibrid turbómotorok bevezetésével vette át a vezetést. – Gyakrabban kellene változtatniuk, mert sokszor előfordul, hogy egy csapat fölényesen uralja a pályát, és ilyenkor nehéz felzárkózni hozzá."

„Azt hiszem, ekkora horderejű szabálymódosítások utánra még egyetlen csapat sem tudta átmenteni az uralmát. Mi tehát azért vagyunk itt, hogy győzzünk, és ezzel olyasmit csináljunk, ami még senkinek nem sikerült."

Kíváncsi a Red Bullra

A Red Bull egy meglehetősen egyszerű autóval vett részt a teszteken, és lassabb is volt a Ferrarinál illetve a Mercedesnél, de a Melbourne-re tartogatott fejlesztési csomagtól sokat várnak. Még Hamilton is kíváncsi rá, hogy mivel rukkolnak elő, miután a Mercedes Barcelonában bevetett alkatrészei közül nem mindegyik vált be.

Nagyon érdekel, hogy a Red Bull mit hoz ide, mert a teszteken elég durván el voltak maradva a Ferraritól



– mondta. – Úgy láttam, közben nem sokat alakítottak az autójukon, ezért feltételezem, hogy ide hozzák el az újításaikat, és kíváncsi is vagyok rájuk. A versenyzés akkor az igazi, ha többen harcolhatnak a győzelmekért."

A VÁRHATÓ ERŐVISZONYOKRÓL Ferrari: blöff vagy valódi feltámadás?

Egyetértett ezzel Daniel Ricciardo is, aki elismerte, hogy a Mercedes riválisaként a Red Bullnál örömmel fogadták a szabályváltoztatásokat. Szerinte Hamiltonnak is „nagyobb dicsőség lesz, ha nemcsak a csapattársát, hanem négyünket kell legyőznie. A Ferrari a teszteken igencsak jó tempót diktált. Nyitottabbá tenné a világbajnokságot, ha rabolhatnának pár pontot."

Hamilton üzent a sajtótájékoztatón mellette ülő Fernando Alonsónak is. „Szükségünk van rá, hogy ez a srác szintén jó autót kapjon, és ő is ott harcolhasson velünk az élen – vélte. – Ez a sportnak hasznára válna, ő pedig megérdemelné. A legjobbak ellen szeretnénk küzdeni."

Alonsónak azonban egyelőre kevés esélye van visszatérni az élmezőnybe, csapata, a McLaren ugyanis a Honda új motorjának megbízhatatlansága miatt már akkor is elégedett lehetne, ha az autói egyáltalán eljutnának a célig.

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!