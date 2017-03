A megújult F1 legnagyobb kérdései az idénynyitó előtt

Vége a találgatásokkal teli holtszezonnak, a Forma-1 mezőnyének a hétvégén már élesben, a melbourne-i Ausztrál Nagydíjon kell bizonyítania, hogy az új szabályok valóban pozitív változásokat hoztak a sportban. A Ferrari az idén valóban komoly kihívója lehet a Mercedesnek, a Red Bull az idény közben zárkózhat fel hozzájuk, a McLarenre viszont újabb küzdelmes év vár.

Hogyan változott meg a Forma-1?

2017-ben több szempontból is új korszak kezdődik a Forma-1-ben: a versenyzést komoly szabályváltozásokkal, többek között gyorsabb autókkal és tartósabb gumikkal próbálják felrázni, a háttérben pedig Bernie Ecclestone utódja, Chase Carey dolgozik azon, hogy újra a régi fényébe emelje a bajnokságot. Az biztos, hogy az ígéreteknek megfelelően az idei szezonban érezhetően, körönként több másodperccel gyorsabbak lesznek az autók, az eddigieknél jóval tartósabb Pirelli gumiknak köszönhetően pedig remélhetőleg nem kell többé óvatos autózgatással tölteni a versenyek nagy részét. Kérdés azonban, hogy a nézők is annyira lelkesednek-e majd a Forma-1-ért, mint a pilóták, a kiegyensúlyozottabban viselkedő abroncsok miatt ugyanis valószínűleg sokak szerint kevesebb előzést látunk majd.

Az autók továbbá nehezebbek lettek, és a külsejükben is megváltoztak, már ránézésre is gyorsabbnak tűnnek az elődeiknél: nemcsak a gumik, hanem a karosszéria szélessége is nőtt, ami egyben nagyobb leszorítóerőt is eredményez. A hátsó szárny szélesebb lett, ráadásul hátrébb és lejjebb helyezkedik el, közelebb az eddiginél nagyobb diffúzorhoz.

EZ VÁRHATÓ AZ IDEI F1-ES VERSENYEKEN Ahogy a csövön kifér, csak épp előzés nem lesz?

A versenyeket egyéb, kisebb-nagyobb szabályváltozásokkal is próbálják érdekesebbé tenni, például tovább nehezítik a pilóták számára a rajtprocedúrát, valamint egy régóta várt újdonságot is bevezetnek: ezentúl vizes pályán sem kell lemondani az állórajtokról, a Safety Car mögött megtett körök után az autók a rajtrácsról fognak nekivágni a versenynek, amint az időjárás ezt lehetővé teszi. Ami a mezőny összetételét illeti, az idén eggyel kevesebb csapatot láthatunk a pályán, a Manor nem élte túl a téli szünetet. Furcsa lesz az is, hogy az aktuális világbajnok, Nico Rosberg nem száll harcba a címvédésért.

Valóra váltja-e előszezoni formáját a Ferrari?

A Ferrari minden évben a világbajnoki cím reményében vág neki az új szezonnak, de az utóbbi időben rendre csalódniuk kellett – az egyéni pontversenyt 2007-ben, a konstruktőrit 2008-ban nyerték meg utoljára. A biztató 2015-ös próbálkozás után nagy reményekkel vágtak neki a tavalyi szezonnak, de egyetlen futamot sem tudtak nyerni, ezért az idei holtszezonban inkább nem is fogadkoztak, hanem csendben készültek az új idényre.

Az első jelek alapján komoly esély van rá, hogy az erőfeszítéseik kifizetődnek,

a téli teszteken ugyanis ők voltak a leggyorsabbak, ráadásul nem is elhanyagolható fölénnyel. A tét nélküli gyakorlásból persze soha nem lehet messzemenő következtetéseket levonni, mert több tényező is erősen kérdéses – nem tudni, hogy az egyes autók milyen üzemanyagszinttel teljesítették a legjobb köreiket, és az is valószínű, hogy sem a Ferrari, sem a Mercedes nem hozta ki magából a legtöbbet.

Az olaszok így is bizakodhatnak, miután a tesztnapok felén az élen végeztek és a száraz pályára való gumikeverékek közül az összesen ők futották meg a legjobb köridőt. A Mercedes után ők teljesítették a legtöbb kört, a megbízhatósággal sem voltak komolyabb gondjaik, és a hosszú etapokon is a többiek előtt jártak.

A VÁRHATÓ ERŐVISZONYOKRÓL Ferrari: blöff vagy valódi feltámadás?

A két barcelonai teszthét leggyorsabb körét végül Kimi Räikkönen futotta meg, a szuperlágy gumin futott 1:18:634-es köre 6 tizeddel volt gyorsabb a Mercedes legjobb próbálkozásánál. „Ha akartuk volna, gyorsabbak is lehettünk volna, de ennek a tesztnek nem ez volt a célja – nyilatkozta az utolsó tesztnap után Räikkönen, aki Sebastian Vettelhez hasonlóan végig óvatosan beszélt a Ferrari formájáról. – Összességében elég pozitívan alakult számunkra a tesztelés, már az első naptól kezdve jól működött az autónk. A tavalyi évhez képest több szempontból is sokkal előrébb járunk, de azt nem tudhatjuk, ez mire lesz elég az első versenyen. A teszteken máskor is jól szerepeltünk, de csak később derül ki, mire leszünk képesek a futamokon.”

A melbourne-i Albert Park Hossz: 5305 méter

Hossz: 5305 méter Pályacsúcs: 1:23.529 (Sebastian Vettel, 2011) Végsebesség: 330 km/h Leszorítóerő nagysága: magas DRS-zónák: a célegyenesben, illetve a 2-es és 3-as kanyar között Előzési pontok: a DRS-zónák és a 13-as kanyar Használható gumik: ultralágy, szuperlágy és lágy keverékek

Mennyire kerül közel Bottas Hamiltonhoz?

A holtszezon legmegdöbbentőbb híre kétségkívül a friss világbajnok, Nico Rosberg váratlan visszavonulása volt – a német 31 évesen, alig egy héttel a bajnoki cím bezsebelése után jelentette be, hogy befejezi a pályafutását. A kezdeti sokk után persze mindenki izgatottan találgatta, ki kapja meg a Forma-1 egyik legáhítottabb ülését, és sokan ábrándoztak arról, hogy Fernando Alonso vagy Sebastian Vettel lesz Lewis Hamilton csapattársa. Reális esélye azonban csak Pascal Wehrleinnek és Valtteri Bottasnak volt, végül a Mercedes a tapasztaltabb finnt választotta. Bottas eredetileg az ötödik idényére készült az elmúlt években hullámzó teljesítményt nyújtó Williamsnél, ehelyett azonban Hamiltonnal kell szembenéznie a bajnokcsapatnál.

Sokan előre elkönyvelték, hogy esélye sem lesz a háromszoros világbajnok ellen, amiért kár lenne, hiszen az elmúlt években a két Mercedes-pilóta istállón belüli küzdelme vitt színt a bajnokságba. Ha Hamilton valóban tartósan maga mögött tartja a finnt, és inkább a többi csapat pilótái jelentenek rá veszélyt, a Mercedes az eddig alkalmazott egyenlő bánásmódról is lemondhat a javára. Bottas azonban többször is kijelentette, hogy

nem másodhegedűsként szerződött a németekhez, és Hamiltonnal is bátran szembeszáll majd.

„Talán valami gond van velem, de tényleg nem érzek nyomást vagy félelmet – nyilatkozta a napokban. – Tisztában vagyok a képességeimmel, és azzal, hogy mit érhetek el, ha folyamatosan javulok.”

A finn szerint a Mercedesnél nem is lehet más célja, mint a világbajnoki cím, és szerinte az istállótól minden segítséget megkap ehhez. „Nem hiszem, hogy a Mercedesnek lenne első és második számú versenyzője. Minden azon múlik, én hogyan teljesítek” – mondta. Hamilton az elmúlt hónapokban folyamatosan dicsérte a finnt, akivel szerinte könnyű együttműködni, és ebből a szempontból az eddigi legjobb csapattársának tartja őt. Niki Lauda viszont azt állította, Bottas egy mért körben még 2 tizeddel lassabb Hamiltonnál, a hosszú etapokon pedig ennél is nagyobb a hátránya.

A Red Bull máris lemondott a vb-címről?

A Red Bull a tavalyi év végére minden szempontból lehagyta a Ferrarit, és a Mercedesen kívül csak az ő pilótáik tudtak futamot nyerni az idényben. A tesztek alapján azonban úgy tűnik, a szezont megint lépéshátrányból, harmadik erőként kezdik, és az idény kezdeti szakaszában nem számolnak azzal, hogy harcba szállhatnak a legjobb pozíciókért. „Alapvetően nem hiszem, hogy rögtön küzdhetünk majd a győzelemért – ismerte el Max Verstappen. – A szezon során még sok minden megváltozhat, de egyelőre nem vagyunk elég jók ehhez.”

Noha a Red Bull komoly aerodinamikai fejlesztésekkel készül az új első futamra, eleinte Daniel Ricciardo szerint sem lesznek olyan erősek, mint a Mercedes és a Ferrari, ami az egész idényükre rányomhatja a bélyeget, ezért

a biztonság kedvéért egyelőre nem is számol az idei vb-győzelemmel.

Az autójuk egyik gyengébb pontja idén is a Renault-motor lehet, de Ricciardo dicsérte a franciák munkáját. „Szerintem egész jó volt a végsebességünk Barcelonában. Tudjuk, hogy nem vagyunk olyan gyorsak az egyenesben (mint a Ferrari és a Mercedes), de közelebb férkőztünk hozzájuk az előző évhez viszonyítva” – vélekedett.

Az év eleji erőviszonyok nem lesznek bebetonozva, a történelmi tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy nagyon kevés kivétellel mindig az a csapat nyeri a vb-t, amelyik az első négy futam után vezet.

Eljut-e a célig a McLaren?

Hiába az új vezér, az istálló kezdeti korszakát visszaidéző narancssárga szín és a töretlen optimizmus, a tesztek alapján úgy tűnik, a McLaren pályán nyújtott teljesítményében ezúttal sem állt be lényegi változás, legalábbis pozitív irányban. A sorozatos műszaki hibák miatt ők tették meg a legkevesebb kört Barcelonában (a Mercedes több mint 3000 km-rel többet teljesített náluk, de a lista utolsó előtti helyén álló Toro Rosso is 700 km-rel előzi őket), és egyhuzamban legfeljebb 11 körön keresztül tudtak a pályán maradni. A legtöbb hiba a komoly módosításokon átesett Honda-motor miatt jelentkezett, ráadásul a McLarennek nem csak a megbízhatóság miatt kell aggódnia, az egyenesekben például 20-30 km/h-val lassabbak voltak a Mercedesnél.

„Nehéz volt számunkra a kéthetes tesztidőszak, ezért felkészültünk rá, hogy a melbourne-i hétvégénk is nehéz lesz” – mondta Fernando Alonso, akinek Melbourne-ben egy célja lesz: meglátni a kockás zászlót. Először a megbízhatóságon kell dolgoznunk, a teljesítményünkkel kapcsolatban addig felesleges jóslatokba bocsátkozni.”

A Honda F1-es projektjét vezető Juszuke Haszegava elmondta, a hibák egy részét okozó motorvezérlési problémák okát sikerült megtalálniuk, de nem valószínű, hogy ettől ugrásszerűen javul majd a teljesítményük Melbourne-ben – a tesztek alapján már annak is örülhetnek, ha néhány autót megelőzve célba érnek a futamon.

A hétvége programja

2017. március 24., péntek

02.00-03.30 1. szabadedzés

06.00-07.30 2. szabadedzés

2017. március 25., szombat

04.00-05.00 3. szabadedzés

07.00-08.00 Időmérő

2017. március 26., vasárnap

07.00- Ausztrál Nagydíj

