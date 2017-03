A Ferrari csatát nyert a Mercedes és a Red Bull ellen

Két fő ellenfelüknek változtatnia kellett a futóművén, miután ők kikérték róla az FIA álláspontját. Nem világos, hogy ez kihat-e majd az erőviszonyokra.

A Forma-1 2017-es szezonja még csak a hétvégén kezdődik, de a Ferrari máris megnyert egy csatát két fő riválisa, a Mercedes és a Red Bull ellen.

Melbourne-ben ugyanis kiderült, hogy ennek a két istállónak módosítania kellett a futóművén, miután a maranellói istálló levélben kérte ki az FIA állásfoglalását az ügyben.



Habár a Ferrari nem kifejezetten a Mercedes és a Red Bull megoldását támadta meg, hanem a saját fejlesztései miatt elvi szinten akarta tudni, hogy azok legálisnak minősülnek-e, az FIA az előszezoni tesztek során részletesen átvizsgálta az autók felfüggesztéseit, és a két élcsapatét szabálytalannak ítélte. Arra jutottak ugyanis, hogy a konstrukciójuk kifejezetten aerodinamikai célokat szolgál, vagyis túlmutat a futóművek rendeltetésszerű működésén.

A Mercedesnek is módosítania kellett a felfüggesztését Forrás: Picture-Alliance/AFP/S.Lau/Gruppo

„Olyan futóműveket, amelyek nem csupán járulékosan befolyásolják az autók aerodinamikai teljesítményét, nem szabad használni. Ezt nem engedjük" – mondta az FIA versenyigazgatója, Charlie Whiting egy melbourne-i sajtóbeszélgetésen.

Utána akartunk járni, hogy a felfüggesztéseket valóban felfüggesztésnek, vagy kifejezetten aerodinamikai céllal tervezték meg.



Ez jelenti a változást. Az idén sokkal jobban odafigyelünk rá."

„Ha egy futómű aszimmetrikusan viselkedik, annak nincs elfogadható oka. Nem lehet megmagyarázni, hogy miért mozog más sebességgel lefelé, mint felfelé."

Az évek során már számtalanszor tiltottak be futómű-megoldásokat azon az alapon, hogy mozgatható aerodinamikai eszközként tervezték meg őket: 2006-ban például így járt a Renault az ellensúlyos lengéscsillapítójával, és két évvel ezelőtt a Mercedes első-hátsó interlink „FRIC" felfüggesztése is hasonló sorsa jutott. A csapatok ettől függetlenül igyekeztek szellemes alternatív ötletekkel előidézni ugyanazt a hatást.

Az már a barcelonai teszteken kiszivárgott, hogy egyes alakulatoknak változtatniuk kellett a rendszerükön az FIA kérésére.

A Red Bullról már eddig is sejteni lehetett, hogy ezek közé tartozott, a Mercedes érintettsége viszont csak most bizonyosodott be.



A csapatoknak nem feltétlenül kellett volna elfogadniuk az FIA álláspontját: elvileg megtehették volna, hogy a vitatott futóművel állnak rajthoz a vasárnapi Ausztrál Nagydíjon. Így azonban az ellenfeleik óvhattak volna az eredményük ellen, és akkor a sorsuk a sportfelügyelői testület kezébe került volna.

EZ VÁRHATÓ A 2017-ES SZEZONBAN Ahogy a csövön kifér, csak épp előzés nem lesz?

Ez a veszély elhárult, Whiting ugyanis elárulta, hogy a melbourne-i átvizsgáláson már egyetlen csapat sem akadt fenn. „Marcin (Budkowski) és Jo (Bauer) Barcelonában rengeteget dolgozott az összes rendszer áttanulmányozásával, és amiket itt megnéztük, már mind az elvárásoknak megfelelően működött – mondta. – Nem számítunk további bonyodalmakra."

Hogy a kényszerű módosítás mennyire fogja befolyásolni az érintett alakulatok teljesítményét, az nem világos, de a Mercedes állítólag tavaly sem használta minden pályán a vitatott rendszerű futóművet.

A világbajnok istállót egyébként a Red Bull is megtámadta azon az alapon, hogy a motorolaj egy részét szándékosan az égéstérbe juttatva nyer ki extra lóerőket az erőforrásából az időmérőkön. Ezt a Mercedes végig tagadta, de Whiting kijelentette, hogy az autók olajfogyasztását szúrópróbaszerűen ellenőrizni fogják, így próbálva felderíteni az esetleges visszaéléseket.

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!