A Ferrari sem tekerte fel a motorját a teszteken

Még a Haas csapat sem tudja pontosan, mekkora teljesítményre számíthatnak a Ferrari motortól az Ausztrál Nagydíjon, mert a teszten ők sem tekerhették fel teljesen az erőforrást.

Az előszezoni tesztek egyik megválaszolatlan kérdése, hogy a Ferrari és a Mercedes mennyire fedte fel a valós tempóját. Az Ausztrál Nagydíj előtt több mutató is arról árulkodik, hogy a Scuderia akár a címvédőnél is jobban szerepelhet, azonban ez az adatok alapján egyelőre nem bizonyított.

A belső kamerás felvételeken úgy tűnik, Valtteri Bottas a Mercedes időmérős üzemmódját használta a teszten elért legjobb köre során, a Ferrarinál azonban elképzelhető, hogy nem használták a legmagasabb teljesítményszintet. Romain Grosjean, a Haas pilótája legalábbis ezt állította a Motorsport-Total.com-nak.

Közös a szívük Forrás: DPPI/Florent Gooden

„Még nem rendelkeztünk az időmérőn bevethető maximális teljesítménnyel, azt csak a versenypályán használhatjuk majd” – nyilatkozta Grosjean, aki hozzátette, hogy a Ferrari „óriási lépést tett előre” és „nagyon jó” a motor vezethetősége. A Haas egyébként a teszteken ugyanakkora végsebességet ért el, mint a Mercedes, az ugyanolyan hajtásláncot használó Ferrari viszont 6 km/ó-val kisebbet.

A Haas csapatfőnöke már korábban is méltatta az idei Ferrari erőforrást, de Günther Steiner továbbra is úgy véli, túl korai még következtetéseket levonni, és csak az ausztráliai időmérőn derül majd ki, hogy mi a tényleges sorrend. Ez az élmezőny mellett a pontokért küzdő másodvonalban is lényeges.

Három-négy csapatnak nagyon hasonló a tempója, mint a miénk, de mindannyian tudjuk, hogy a teszten lényeges a napszak, az üzemanyagszint, a gumik, ezért teljesen helytelen lenne következtetéseket levonni. Ausztráliában meglepetés ér majd minket.”

Grosjean tavaly meglepő eredményeket is elért a Haasszal Forrás: DPPI/Florent Gooden

Az amerikai istálló továbbra is a Ferrarival együttműködésben készíti az autóját, de a karosszéria elsősorban a Dallara munkája. Kevin Magnussen, a csapat új pilótája szerint a tavaly alapított istállónak nincs miért szégyenkeznie.

A Dallara nagyszerű munkát végez – nyilatkozta Magnussen, aki megjárta már a McLarent és a Renault-t is. – Engem nagyon meggyőztek, úgy hallom, alaposan összekapták magukat. Tavaly még nem voltam itt, úgyhogy nem tudom, hogyan dolgoztak, de az idén az autó karosszériájának alkatrészeit szépen kidolgozták. Teljesen egy szinten vannak a korábbi csapataimnál tapasztalataimmal, és ez igazán elégedetté tesz.”

