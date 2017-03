Az F1 új sportigazgatója szerint a gazdag csapatoknak engedniük kell az anyagi igényeikből, hogy a sport népszerűbb és jövedelmezőbb lehessen.

Január vége óta új menedzsment irányítja az F1-et, és a sportigazgatói posztra kinevezett Ross Brawn a zászlajára tűzte, hogy a jövőben meghozott döntések a sport egészének érdekeit kell szolgálják. Sarkalatos pontnak ígérkezik a 2020-ig érvényes kereskedelmi szerződések újratárgyalása, mert az új tulajdonos, a Liberty Media nem akarja emelni a csapatoknak kifizetett jogdíjakat, de azt is elkerülnék, hogy a független istállók egymás után csődbe menjenek.

„Mindannyian tudjuk, hogy a források elosztása a fő probléma – nyilatkozta Brawn a Motorsport.com-nak. – Erről el kell kezdenünk a tárgyalásokat, így mindenki tudhatja, hányadán áll a másikkal, és megoldást tudunk keresni. Nem akarunk 2020-ban patthelyzetbe kerülni, és arra várni, hogy ki futamodik meg, ahogy ez a legutóbb is történt.”

A gyári élcsapatok sokkal többet keresnek a függetleneknél Forrás: NurPhoto/Urbanandsport/NurPhoto/Jordi Galbany/Urbanandsport

Bernie Ecclestone, az F1 volt ügyvezetője a napokban azzal vádolta meg a Liberty Mediát, hogy véget akarnak vetni az örökségnek, amit ő létrehozott. A Mail on Sunday-nek az F1-et egy Michelin csillagos étteremhez hasonlította, szerinte viszont a Liberty inkább egy hamburgerláncot akar csinálni belőle. Brawn nem tagadta, hogy az amerikai kontinensről, konkrétan a fociból merítenek inspirációt.

„Volt egy időszak az amerikai fociban, amikor egy erősen eltorzult jutalmazási rendszer működött, a két élcsapat kapta a pénz nagyrészét, a többiek meg szenvedtek – mutatott rá. – A két topcsapat feláldozta a helyzetét az igazságosabb megoldás érdekében. Aztán sokkal többet kerestek, mert a (jövedelmek) elosztása miatt a sport is sokkal sikeresebbé vált.”

A Force India tavaly a 4. helyet érte el, pedig sokkal kevesebb a pénzük, mint a közvetlen ellenfeleiknek Forrás: NurPhoto/Urbanandsport/NurPhoto/Jordi Galbany/Urbanandsport

Brawn szerint ez „nagyszerű példa a sport és az üzleti gondolkodás összhangjára”, és az új tulajdonos, valamint a menedzsment is ilyen elveket valló kultúrából érkezik, de elismerte, hogy nagy kihívás lesz a szemléletváltás elérése a Forma-1-ben. Erre a Force India álláspontja is rámutat, Bob Fernley saját bevallása szerint ugyanazt a mantrát ismételgette a Motorsport.com-nak, amit korábban is.

A Force India és én magam is erősen bíráltam azt, ami itt az elmúlt két évben zajlott, és néha eléggé magunkra maradtunk – mondta. – Ebből a szempontból jó, hogy amit már két éve mondunk, az kezd elfogadottá válni. Mi a költségek csökkentésével és a bevételek jobb elosztásával foglalkoztunk, ez a két tényező megadja nekünk a harmadikat, a versenyt. Úgy tűnik, mindegyik a Liberty napirendjén van, ami minket elégedettséggel tölt el.”

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!