Márkanagykövetté nevezték ki, és online autós komédiában szerepel egy utcai Mercedesszel. Az F3-ban az idén a német gyártó motorjaival fog versenyezni.

Bajnoki címet még nem nyert, de édesapja, Michael Schumacher múltja miatt a Ferrari és a Mercedes is rajta tartja a szemét a 18. életévét szerdán betöltő Mick Schumacheren. A német pilóta a tavalyi Német Nagydíjon mindkét csapatnál látogatást tett. A stuttgartiakhoz került közelebb, és már kétszer is feltűnt a Mercedes évzáró autósport-fesztiválján.

Az együttműködés az idén kibővül: Mick Schumacher édesapja nyomdokaiba lépve a Mercedes márkanagykövete lett, ennek első lépéseként ötrészes online videósorozatban dokumentálják, ahogy a tinédzser megszerzi közúti jogosítványát is. Ebben a bajor humorista, Harry G lesz a segítsége, és a videósorozatban feltűnik Nico Rosberg, Bernd Myländer, Mesut Özil, sőt a Linkin Park is.

A Mercedes közleménye szerint „egy Mercedes-AMG A 45-öt oktatóautónak alakítottak át, és Mick öt fontos leckét kap a körforgalmak bevételével, a parkolással és az autópályás közlekedéssel kapcsolatban mogorva instruktorától. A műsor fontos része a helyzetkomikum és Harry G játéka, ahogy Mickkel és a vendégekkel kommunikál.”

Schumacher Jr. az idén az F3-as Európa-bajnokságban versenyez, ahol a Mercedes-AMG DTM csapat tesztpilótája, Maximilian Günther is a csapattársa lesz. A versenyzés terén Schumacher és a Mercedes formális együttműködést egyelőre nem jelentett be, de a videósorozat előzetesében az F1-es csapatot működtető Mercedes-AMG Motorsport logója is feltűnt.

Nem hajtanak Vettelre

Nico Rosberg visszavonulása után a Mercedes német pilóta nélkül maradt, mert egyik protezsáltjuk, Pascal Wehrlein leigazolása helyett Valtteri Bottasra szavaztak, de a finn versenyző csak egyéves szerződést kapott tőlük. Ezért tartja magát a pletyka, hogy a Mercedes az idei szezon végén papíron felszabaduló Sebastian Vettelre hajt. Niki Lauda, a csapat ügyvezetői jogkör nélküli elnöke azonban tagadta ezt.

„Nem ez a tervünk, ezt világosan le kell szögeznem – nyilatkozta az ORF-nek. – Elindulunk Bottasszal és (Lewis) Hamiltonnal, aztán majd meglátjuk, hogy megy.”

Mick Schumacher Mercedesbe ült, egyelőre csak az utcán Forrás: Daimler AG/Daimler AG

Rosberg a Sport Bild hasábjain ismét kijelentette, nincs esély arra, hogy versenyzőként visszatér az F1-be, de kijelentette, „valamilyen formában” a versenyzés része akar maradni. Nem utasítaná el, hogy csapatfőnök legyen, de egyelőre szociális projekteken, gyermekek és hátrányos helyzetűek megsegítésén dolgozik.

„Szeretnék valamit visszaadni. Ez nagyon sokat jelent nekem. Olyan projektet keresek, amelyekbe szívből jövően részt vehetek. Sok egyéb lehetőség is felmerül. Például, hogy versenyzőket segítsek a sikeressé válás érdekében tanácsadóként vagy menedzseri funkcióban.”

