Max Verstappen szerint az idén bármi lehetséges, de ők egyelőre nem elég erősek a győzelemhez. Ő sem kételkedik abban, hogy a Ferrari fejlődött, ám úgy véli, a Mercedes továbbra is gyors lesz.

Az előszezoni tesztek egyik meglepetése a Red Bull, amely nem tűnt olyan gyorsnak, mint sokan várták. Bár a csapat a Renault motor megbízhatatatlanságával is küszködött, az RB13-hoz pedig várhatóan már Melbourne-ben érkeznek fejlesztések, a köridők alapján a Red Bull egyértelműen a Ferrari és a Mercedes mögé szorult.

„Még várnunk kell, hogy kiderüljön, milyen erősek is vagyunk valójában – nyilatkozta Max Verstappen a De Telegraaf című lapnak. – Alapvetően nem hiszem, hogy már küzdhetünk majd a győzelemért. A szezon során még sok minden megváltozhat, de egyelőre nem vagyunk elég jók ehhez.”

Akad még munka a Red Bullnál Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP/Jens Buttner

Ez egybevág a Red Bull várakozásával is, ők is arra számítanak, hogy a csapat a későbbiekben lesz igazán versenyképes. Verstappen megjegyezte, hogy a teszteken leggyorsabb Ferrari „az előző években is gyors volt”, de hozzátette, „az idén látható, hogy nagy lépést tettek előre tavaly óta, és mindenképpen a győzelmekért fognak harcolni.

Saját weboldalán hozzátette, hogy a Mercedestől mindenképpen jó teljesítményt vár, a teszteken szerinte csak altattak, ahogy az elmúlt években is tették.

„Azt nehéz megmondani, hogy mi hol állunk. Nem hiszem, hogy mi lennénk a legjobbak, de majd meglátjuk. Ausztrália után tisztában leszünk a nyers tempónkkal, de nem gondolunk arra, hogy ott már a pole-ban lehetünk. Most a Ferrari és a Mercedes is előttünk jár. Remélhetőleg lendületbe jövünk, ahogy tavaly is. Az idén jobbak lehetünk, ehhez azonban keményen kell dolgoznunk.”

Édesapja felcsaphat menedzsernek

Verstappent édesapja, a korábbi F1-es pilóta, Jos segítette a Forma-1-ig vezető – számára – rövid úton, ahol aztán felkarolta a Red Bull. Idősebb Verstappen a De Telegraaf hasábjain elárulta, elgondolkodott azon, hogy más fiataloknak is segít eljutni az F1-ig.

Előfordul, hogy otthon vagyok, Max pedig Monacóban, és arra gondolok, hogy milyen jó, ami vele történt, de évekig éjjel-nappal mindent együtt csináltunk – mondta. – Természetes, hogy kirepült, tudtam, hogy így lesz, de amikor együtt beszálltunk az autósportba, még nem gondoltam, hogy ilyen gyorsan eljutunk idáig. Hiányzik, ennyire egyszerű” – tette Jos hozzá, aki már Helmut Markóval is beszélt arról, hogy mivel jó kapcsolatrendszere van, belevágna a fiatalok menedzselésébe.

