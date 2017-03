Ecclestone: Az F1 bővítése Magyarországgal kezdődött

Az F1 nemrég leváltott legendás vezetőjének fogalma sincs, hogy mi az új feladata, és bár szerette volna folytatni az eddigi munkáját, nem lepte meg, hogy erre nem volt igény.

Január vége óta nem Bernie Ecclestone az F1 ügyvezetője, a helyét Chase Carey vette át elnök-vezérigazgatói tisztségben, miután a Liberty Media felvásárolta a teljes Forma-1-et. Tavaly októberben még úgy volt, hogy Ecclestone három évig még hivatalában maradhat, de végül csak tiszteletbeli elnökként folytathatja a munkáját.

„Nem tudom, hogy mi is ez valójában – nyilatkozta Ecclestone a Sky Sportsnak. – Fogalmam sincs. Lehet, hogy jó lenne néhány szabály és előírás, hogy mit kellene tennem, és mit nem. Chase tudta, hogy a hétvégén Brazíliába utazom, és csupán azt kérte, hogy beszéljek az elnökkel, hátha meg tudom győzni, hogy fektessenek némi pénzt a brazíliai versenybe, mert egyébként lehet, hogy elveszítjük. Én ezt nem szeretném, mert 45 évvel ezelőtt én hoztam be, és még mindig jó verseny.”

Coulthard, Schumacher, Ecclestone, Häkkinen és Barrichello a 2000-es Magyar Nagydíjon Forrás: AFP/Pierre Verdy

Ecclestone elmondta, „egyáltalán nem” lepte meg, hogy a Liberty Media hosszabb távon nem tartott igényt a munkájára, mert tudja, hogyan működik a világ. Ha rajta múlt volna a döntés, egy évig még maradt volna, hogy eldönthessék, működik-e a közös munka, de elfogadja, hogy az emberek másként működtetnek cégeket. Úgy vélte, a Liberty „megvette az autót, és vezetni is akarták azt.”

Én szívesen dolgoztam volna úgy, ahogy nekik tetszik.

„Az emberek szerintem kicsit összekuszálták a dolgokat. Azt gondolták, és Chase is azt mondta, hogy nem végeztem jó munkát az elmúlt három évben. Szerintem igen, és a CVC is így tartotta. Összehoztam évente másfél milliárd dollár bevételt, ami sokkal értékesebbé tette a részvényeket. Ha vacak munkát végeztem volna, a részvényeket sokkal olcsóbban is meg lehetett volna venni.”

A CVC és ügyvezetője, Donald MacKenzie (jobbra) elégedett volt Ecclestone-nal Forrás: DPPI media/Florent Gooden

A 86 esztendős üzletembert sokan sokféle döntése miatt bírálták az elmúlt évtizedek során. A versenynaptár összetétele kulcsfontosságú üggyé vált, miután Ecclestone fokozatosan leépítette Európa szerepét, törölte a Francia és a Német Nagydíjat is, hogy óriási összegeket fizető, általában egzotikus országokba is elvigye a sportot. Rámutatott, hogy minden nálunk kezdődött 1986-ban.

Amikor elvittem a versenyt Magyarországra, az még a vasfüggöny mögött volt. A KGB is tudott a szerződésről. Túl akartam lépni Európán, mert a világ ennél azért nagyobb”

– utalt arra, hogy a Magyar Nagydíj volt az első verseny a keleti blokkban, majd bő egy évtizeddel később a meggazdagodó ázsiai és közel-keleti országok következtek.

„Azt a kérdést kell feltenni, hogy elmentünk-e volna ezekbe az országokba akkor is, ha ugyanolyan árakat fizettek volna meg, mint az európaiak? A válasz igen. Remélem, ők nem hallják ezt, és gondolják, hogy lehúztam őket, mert igencsak elégedettnek tűnnek. Nekik is megfelelt, és nekünk is.”

