Red Bull: A Mercedes még mindig totális esélyes

Christian Horner szerint a jó F1-es csapatok mindig alkalmazkodnak a változásokhoz, az idén ráadásul nincs is sok újdonság. Reméli azért, hogy pilótái meglepetést okozhatnak a világbajnokok ellen.

A jövő hétvégén rajtol az idei F1-es világbajnokság és a tesztnapok alapján még mindig nem világos, hogy ki az idénynyitó elsőszámú esélyese. A Ferrari nagyon gyorsnak tűnik, de szerintük, és az egyelőre valószínűleg csak 3. helyezett Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner szerint is a Mercedes maradt a favorit.

„A szabályváltozások nem olyan nagyok – mondta Horner az F1.com-nak. – Jártak már olyan idők, amikor ugyanekkora újdonságok történtek: lehet-e tankolni vagy sem, lehet-e befújt diffúzort használni vagy nem, Bridgestone vagy Pirelli gumikat használunk. Az viszont kristálytiszta, hogy a jó csapatok mindig alkalmazkodnak.”

A Red Bull meglepően egyszerű autóval tesztelt, az igazi fejlesztéseket Melbourne-re várják Forrás: 2017 Getty Images/Mark Thompson

Horner a Mercedest „totális esélyesnek” nevezte, de úgy vélte, a Red Bull is jó autót készített, amit a későbbiek során tovább is tudnak fejleszteni. „Tisztán spekulációnak” tartja a latolgatásokat, hogy mely csapatok szerepelnek majd jól a szezon során. „Elégedettek vagyunk a felkészülésünkkel, és azzal, ahogy az autó reagál. A pilótáink magabiztosak, és tetszik nekik az autó. Készen állunk.”

A technikai szabályok megváltozása visszacsábította a Red Bull sztártervezőjét, Adrian Newey-t is az F1-es csapat közelébe. Horner szerint Newey most csak az RB13-ason és az Aston Martin sportautón dolgozik, „nagyszerűnek” tartja, hogy Newey ismét lelkesedik az F1 iránt. A versenyeken viszont nem csak neki, illetve az autójának, hanem a pilótáknak is jól kell teljesíteniük.

Eljön Verstappen ideje? Forrás: DPPI/Florent Gooden

„Őszintén hiszem, hogy a miénk a legerősebb versenyzőpáros. (Daniel) Ricciardo csodálatosan vezetett tavaly, és kezd igazán formába lendülni. Max Verstappen révén egy izgalmas tehetségünk is van, aki egyre erősebb lesz. A csapat szenzációs lendületbe jött” – magyarázta Horner, aki tavaly 1-1 győzelmet ünnepelhetett pilótáival.

Nyilvánvalóan kár, hogy a bajnok úgy döntött, hogy nem védi meg a címét – mondta Horner a Mercedes korábbi pilótájáról, Nico Rosbergről, és hozzátette, virágot azért nem küldött Rosbergnek, mert a távozásával javulhatnak a Red Bull esélyei.

„Ez szokatlan egy olyan sráctól, aki még mindig elég fiatal. Lehet azt mondani, hogy kissé megfutamodott, de tiszteletben kell tartani a döntését. Így is nagyszerű bajnokok maradtak a rajtrácson: Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Kimi Räikkönen és Fernando Alonso is, de remélhetőleg egy új srác nyer a szezon végén, a mieink egyike!”

