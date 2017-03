Bevonták az F1-es pilótanő jogosítványát

Susie Wolff gyorshajtás miatt bíróság elé is állt, mert megfellebbezte az ítéletet, de nem könyörültek meg rajta, pedig közösségi munkáját is hitelteleníti a kihágás.

Gyorshajtáson kapták Susie Wolffot, a Williams korábbi tesztpilótáját az oxfordshire-i East Hanney községben, ahol a BBC szerint 30-as táblánál 35 mérföld/órás sebességgel közlekedett vagyis körülbelül 8 km/órás gyorshajtást követett el. Ez azonban már nem az első eset volt, korábban 9 büntetőpontot begyűjtött két másik gyorshajtás miatt, ezért novemberben elvették a jogosítványát.

Wolff manapság a Mercedes márkanagyköveteként dolgozik, és lányokkal próbálja megszerettetni az autóversenyzésben létező munkaköröket a Dare to be Different kezdeményezése révén, ezért a vezetés továbbra is kulcsfontosságú számára. Meg is fellebbezte a döntést és a bírósági meghallgatáson azt mondta, ő nem egy „girl racer”, és csak a pályákon szokott száguldozni.

Buszbérletet azért valószínűleg nem kell vennie Forrás: ITR

Arra kérte a bíróságot, hogy a büntetést helyezzék hatályon kívül, mert „jelentősen befolyásolná” közösségi tevékenységét, és ő „példakép” a versenyzés iránt érdeklődő lányok számára, ráadásul a Mercedesnek sem tud rendesen dolgozni, ha nem vezethet.

Nagyon kínos helyzetben találtam magam. Hivatásos járművezető vagyok, és a megítélésemet befolyásolná, ha gyorshajtás miatt elvennék a jogosítványomat.”

A jegyzőt azonban nem hatotta meg. Sarah Campbell azt válaszolta: „Lehet, hogy az ő helyzetében ez kínos, de hasznos lecke lehet azoknak, akik ismerik a tényeket.” Ezzel Wolff elvesztette a fellebbezést, a jogosítványát, és összesen 860 fontot köteles befizetni büntetésre és perköltségként.

Wolff 2014-ben 22 év után az első női pilóta lett, aki részt vehetett egy F1-es versenyhétvégén. A Brit Nagydíj szabadedzésén a 22 indulóból a 15. helyet szerezte meg.

