Ecclestone kizsigerelte az F1-es pályákat, ennek vége

A Liberty Media ügyvezetője szerint mostantól nem csak az számít, hogy melyik ország mennyit fizet azért, hogy F1-es futamot rendezhessen. Bakuval példálózott, az azeriek kiborultak.

Az év eleje óta új menedzsment irányítja az F1-et: Bernie Ecclestone-t eltávolították a sport éléről, és Chase Carey, Ross Brawn, valamint Sean Bratches vezetésével új filozófiát próbálnak meghonosítani.

Egyre többet nyilatkozik azonban az F1-ről Greg Maffei, a Liberty Media elnök-vezérigazgatója is. Legutóbb a Deutsche Bank egyik konferenciáján azt mondta, mostantól nem csak az számít majd, hogy melyik ország mennyit fizet az F1-es futamok megrendezéséért.

„Úgy gondolom, az a dolgunk, hogy sokkal jobban segítsük a rendezőket annak érdekében, hogy sikeresek legyenek – mondta Maffei. – „Komolyan, Bernie (Ecclestone) hozzáállása az volt, hogy mennyit tudunk kicsikarni belőlük.

Egyszer hallottam, ahogy áldozatoknak nevezi őket. „Mennyit tudunk rögtön kiszedni belőlük?”

A Malajziai Nagydíj 1999-es megjelenése óta évről évre egyre több olyan ország és pálya került be az F1-es versenynaptárba, ami nem rendelkezett hagyományokkal az autóversenyzés terén, sokszor a közönség is hiányzott, de a rendező ország ki akarta használni a futam presztízsét és az F1-re irányuló nemzetközi figyelmet.

Malajzia, Kína, Bahrein, Szingapúr, Abu-Dzabi, Törökország, Dél-Korea, India és Azerbajdzsán is óriási összegeket fizet a versenyekért, az európai helyszínek viszont állami támogatások híján nem tudják tartani az iramot, az új helyszínek között pedig több is üzleti kudarcnak bizonyult.

„Olyan helyeken kötöttünk ki, mint az azerbajdzsáni Baku, ahol nagy jogdíjat fizetnek nekünk, de semmit nem tesznek azért, hogy hosszú távon építsék a márkát és az üzletmenetet. A mi feladatunk az, hogy olyan partnereket találjunk, akik jól fizetnek, és segítenek minket a termékfejlesztésben is.”

Maffei elsősorban Szingapúrt, Mexikót és Abu-Dzabit emelte ki követendő példaként, és azt mondta, a legjobb gyakorlatokat meg kell osztani kevésbé sikeres rendezőkkel is. Álláspontja azonban természetesen felbosszantotta a bakui rendezőt.

Maffei úr kevesebb, mint egy éve van az F1-ben, mi három éve dolgozunk ezen a projekten, úgyhogy nagyobb tapasztalatunk van az F1-ben. Szerintem tudatlanság ilyet mondani, de majd meglátjuk” – nyilatkozta Arif Rahimov, az Azerbajdzsáni Nagydíj rendezője a Reutersnek, és az Azerisportnak hozzátette, szerinte „tavaly remek műsort rendeztünk, amit mindenki elismert.”

„Kellemetlen sokk volt Greg Maffei megjegyzéseit látni. Ezt az embert éppen, hogy kinevezték, és nem volt ott a bakui versenyen sem. Nem egészen hat hónapja van itt, mi meg már három éve dolgozunk az F1-en. Ez a hozzáállás árt a Forma-1 örökségének. Megvizsgálhatjuk a Liberty Mediával élő szerződésünket.”

Ecclestone leváltása óta a Liberty Media megállapodott a Kanadai Nagydíj és az Orosz Nagydíj szerződésének meghosszabbításáról, és Silverstone-t megnyugtatták, így várhatóan ott is megmarad a Brit Nagydíj. Még tavaly jelentették be, hogy 2018-tól visszatér a 2004 óta hiányzó Francia Nagydíj is, és kulcsfontosságúnak nevezték a Német Nagydíj helyzetének rendezését is.

