Fontosnak tartják, hogy műszakilag fejlett erőforrásokat fejlesszenek az F1-ben, de nem bármilyen áron. A Red Bullnál nem hisznek a mesterségesen felhangosított motorokban, Ross Brawn időt kér.

Nem váltották be maradéktalanul a reményeket az F1-ben 2014 óta használt hibrid erőforrások. Bár műszakilag nagyon fejlettek, a fogyasztás az atmoszférikus motoroknál tapasztaltak töredékére esett vissza, nem elég hangosak, iszonyúan költségesek, a Hondán kívül nem vonzottak új gyártókat a sportba, és három év után is nagy különbségek vannak a teljesítmények és a megbízhatóság terén.

Mióta a Liberty Media megvásárolta a Forma-1-et, rendszeresen felmerül a költségplafon bevezetése, de általában a csapatok teljes büdzséjére értve, a Renault F1-ért is felelős igazgatósági tagja azonban azt mondta a Motorsport.com-nak, a motorok terén is érdemes lenne ezt megfontolni.

„A hibrid nagyon érdekes, de mindent összevetve a technológia költsége problémát okoz – mondta Jerome Stoll. – A kiadásokkal kezdeni kell valamit, hogy valami hozadéka is legyen a befektetésünknek, a költségek ráadásul nagyon elszálltak. Meg kell néznünk, hogy miként tudnánk spórolni egy kicsit vagy fejlesztési költségplafont bevezetni minden egyes gyártónál.”

Stoll mondandójából nem derül ki egyértelműen, hogy minden gyártót egy kalap alá venne vagy mindenkinél külön plafont állapítana meg. Az előbbi esetben a hátrányban lévő gyártók, például a Renault is nehezen tudna felzárkózni, az eltérő szabályozás pedig szinte bevezethetetlen lenne. Hozzátette, Jean Todthoz hasonlóan ő sem tudja elképzelni, hogy lebutítsák az F1-es motorokat.

„Figyelembe kell venni, hogy technológiai okai is vannak a részvételünknek – szögezte le. – Azért erőltettük a hibrid rendszer bevezetését, mert ez megmutatja, hogy még az F1-es küzdelemben is dolgozhatunk a környezetvédelemért a fogyasztás 30-40%-os csökkentésével. Úgy is részt vehetünk a versenyben, hogy azt mindenki elfogadja, és közben nem öljük meg a bolygót.”

A hibrid erőforrásokat általában ellenző, és a show-t előtérbe helyező Red Bull tanácsadója, Helmut Marko szerint újra hangos motorokra van szükség az F1-ben, de nem mesterséges eszközökkel.

Azt senki sem venné be – mondta Marko a hanggenerátorokkal felhangosított motorokról. – Újra rendes motorokra van szükségünk, amelyek erőszakos zajt csapnak, és az ember azt meg is érzi. Újra a versenyzőnek kell meghatározó tényezővé válnia. Ennek kell történnie. Csodálni akarom az embert, aki kimagasló teljesítményt nyújt.”

Az F1 nemrég kinevezett sportigazgatója, Ross Brawn a francia Auto Hebdónak elmondta, nem várható gyors reform, mert „bonyolult dolgokra van szükség, és ezért fontos, hogy ne siessük el.”

„Vajon költségplafon vagy technikai korlátozások irányába kell elindulnunk? Talán a kettő kombinációja felé? A pénz jelentőségét csökkentenünk kell az autók teljesítménye terén, mert most az F1-ben minden ettől függ. Szeretnénk a mezőny általános szintjét megemelni mesterséges eszközök nélkül.”

