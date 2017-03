Egy új szponzor érkezése miatt válnak meg az ezüst fényezéstől. A DTM-ből már ismert BWT kedvéért rózsaszín lett a Force India.

Új színekkel, pink fényezéssel kezdi a szezont a Force India, miután szponzori szerződést kötöttek a víztechnológiával foglalkozó, osztrák BWT-vel. A silverstone-i istálló autója az elmúlt évek során viselte India nemzeti lobogójának színeit, volt már fekete és ezüst is. Most a DTM-ből már ismert rózsaszín az F1-ben is megjelenik, bár nem annyira erőteljesen, mint a túraautókon.

Az autó átszínezése mellett a BWT árnyalatai Sergio Pérez és Esteban Ocon sisakján is megjelennek. Vijay Mallya, a Force India csapatfőnöke lelkesen üdvözölte az istálló új szponzorát.

Így fest majd a Force India Forrás: Sahara Force India/Sahara Force India/James Moy Photography

„A BWT megérkezése a Forma-1-be óriási hír, és a tízéves történetünk egyik legfontosabb együttműködése – jelentette ki. – Megmutatja, hogy csapatként milyen messzire jutottunk a jó eredményeinknek köszönhetően, és a téli üzleti tevékenységünk is kiteljesedett.”

„A 2017-es autóink látványos, új színösszeállítást viselnek majd, remek matt felülettel. Az autóink színeinek megváltoztatása jelzi az együttműködés erejét, és a BWT részéről is a szándékaik kinyilatkoztatásaként értelmezhető.”

A silverstone-i istálló tavaly története legjobb eredményét érte el az F1-ben, Sergio Pérez révén kétszer is dobogós helyet könyvelhettek el, és a szezon végén megszerezték a konstruktőri világbajnokság 4. helyét, ezzel a független csapatok között ők szerepeltek a legjobban. Az idei szezonra Nico Hülkenberg helyét a Mercedes protezsáltja, Ocon vette át.

