Azt viszont ő sem merte kijelenteni, hogy ez mire lehet elég az ellenfelekkel szemben. Sergio Marchionne szerint ideje lenne, hogy véget érjen a győzelmi aszály Maranellóban.

Évek óta nagy lendülettel kezdi a Ferrari a szezont, de a világbajnoki címre már csaknem egy évtizede várnak. Legutóbb 2008-ban sikerült elhódítaniuk a konstruktőri elsőséget, az egyéni pontversenyben pedig 2007-ben végeztek utoljára az élen, Kimi Räikkönen révén. Akkor még tartott a dicső Schumacher-korszak lendülete, és Sergio Marchionne szerint ideje visszatérni a győzelem útjára.

„Már kilenc éve nem nyertünk F1-es címet, ez lesz a tizedik. Egyszer ennek is véget kell érnie – szögezte le az elnök-vezérigazgató, aki tavaly telekürtölte a világsajtót azzal, hogy világbajnok lesz a Ferrari, de még futamot sem tudtak nyerni. – Az új autó megbízható, és tisztességes munka. Óriási előrelépés. A célunk abszolút világosan a győzelem, de azt nem tudom megmondani, hogy ez mikor következik be.”

A Ferrari nem csak az autóját, a tempóját is leplezni próbálta Forrás: NurPhoto/DPI/NurPhoto/Dpi

A Ferrari az idei teszteken mindent megtett annak érdekében, hogy ne tüzeljék fel a közvéleményt. Sebastian Vettel és Räikkönen sokáig csak közepes és lágy keverékű gumikat próbálgatott, és amikor Vettel a végén megkapta a szuper- és ultralágyakat, a kör végén elvette a lábát a gázról. Végül Räikkönené lett a teszt legjobb köre, de többször is elmondták, hogy

nem az egykörös tempó demonstrálása volt a középpontban.

„Két célunk volt Barcelonában: hogy megbízhatóan működjünk, és a Red Bull-lal összehasonlítva jól szerepeljünk. A Mercedes továbbra is az élen van. A McLarennek gyors felzárkózást kívánok! – folytatta Marchionne. – Érdekes szezon lesz, mert az autók sokkal gyorsabbak mint tavaly, a pilóták keményen megdolgoznak a pénzükért, és ezt jó látni. Alaposan megizzadnak, mire kiszállnak az autóból.”

Räikkönen szerint sokat javult a Ferrari Forrás: DPPI/Florent Gooden

Vettel a genfi sajtóbeszélgetésen szintén kiemelte, hogy az autó mindenképpen jobb, mint a tavalyi, de emlékeztetett, hogy a Mercedes 2016-ban is lassabbnak tűnt a teszteken, aztán a futamokon az élre álltak. A Sky Sports értesülései szerint ezúttal is alacsonyabb teljesítményű motor-üzemmódokat használtak, ami akár körönként 6 tizedmásodpercet is ronthatott a tempójukon.

Akad néhány kisebb nehézség, de ha megnézzük, hol voltunk egy évvel ezelőtt, a mostani helyzetünk sokkal erősebb annál – nyilatkozta Räikkönen. – Az autó megbízható, pedig az ember arra számít, hogy valami apróság felmerül, ha a határon vezetünk. A srácok tényleg lenyűgöző munkát végeztek. Az első érzés az volt, hogy jó vezetni. Azt nem tudom, hogy elég gyorsak leszünk-e a versenyeken, de pozitívan kell értékelnünk azt, ahogy csapatként előre tudtunk lépni.”

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!