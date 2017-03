Nem kell aggódni, az F1 nem hagyja el Európát

A Liberty Media újfent megerősítette, hogy kitartanak az F1 hagyományos helyszínei mellett, de növelnék a futamok számát, és az új versenyek legjobb elemeit is átemelnék.

Új színt hozna az F1-be a sport új tulajdonosa, a Liberty Media, de megtartanák a hagyományokat is a versenynaptár összeállításakor. Az F1 új menedzsmentje, Chase Carey, Ross Brawn és Sean Bratches már eddig is kiállt az európai futamok mellett, de most Greg Maffei, a Liberty elnök-vezérigazgatója is kijelentette, hogy nem kell félniük az európai nagydíjak rendezőinek.

„Mindig vannak pályák, amelyek jönnek-mennek – emlékeztetett Maffei. – Ez akkor a legnagyobb baj, amikor hagyományos, nyugat-európai helyszínek tűnnek el, hiszen ez a közönség keménymagját érinti, például Németországban. Már e téren is előre léptünk, és próbáljuk visszahozni őket. Franciaországban sem voltunk már jó pár éve, de (Paul) Ricardot visszatettük a naptárba.”

Silverstone nemrég még le akarta passzolni a Brit Nagydíjat, de meggondolták magukat Forrás: robertharding/Mark Chivers/Mark Chivers

Maffei leszögezte, hogy az F1 hazája Franciaország és Anglia, ezért hisznek abban, hogy a német futam mellett ezeknek mindenképpen helyük van a naptárban, és mindenkinek jót tesz, ha ez így is marad. Azt viszont hozzátette, hogy az újabb, Európán kívüli versenyek programelemeiből a régimódi nagydíjak is tanulhatnak.

A teendőink egyike, hogy a versenyeket vonzóbbá, izgalmasabbá és a rendezők számára jövedelmezőbbé tegyük – mondta. – Vegyük át a legjobb gyakorlatokat, amelyek érdekessé tették a mexikóvárosi futamot, a szingapúrit vagy az abu-dzabit, és honosítsuk meg őket világszerte, a hagyományos pályákon is, amelyek eddig erre képtelenek voltak, ezért a termékük most nem olyan érdekes.”

Nem jutnak a NASCAR sorsára

A Liberty ügyvezetője kitért arra is, hogy bővíteni akarják a versenyek számát, de nem tartanak attól, hogy az amerikai NASCAR Sprint Cuphoz hasonlóan a futamok veszítenek a népszerűségükből pusztán azért, mert évente sokat rendeznek.

Az évi 21 futamunk 21 különböző országban sokkal kevésbé hajlamos az elfáradásra, a nézők és a jegyvásárlók telítődésére bármely régióban, mert ez még nem az a gyakoriság. Mi egyébként is a középosztály helyett a magasabb jövedelmű vásárlókat célozzuk meg, de a bázist szélesíteni akarjuk. Most a piramis tetején ülünk, de ezt kiterjeszthetjük, viszont nem akarunk annyira beépülni a fogyasztó társadalomba, ahogy a NASCAR teszi az Egyesült Államokban.”

