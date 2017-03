Hamilton: Miért utálják, hogy nem csak az F1 érdekel?

A háromszoros világbajnok nem érti, miért ellenséges vele a közvélemény, ha felmerülnek a zenei ambíciói, és kiderül, hogy a versenyzésen túl is van élete.

A Daily Mail című bulvárlapnak beszélt zenei terveiről Lewis Hamilton, a Mercedes háromszoros F1-es világbajnoka. A brit pilóta a versenyzés mellett aktív szociális életet él, gyakran tűnik fel celebpartikon, divatbemutatókon, és zenei stúdiókban is szívesen tölti az idejét. Elmondása szerint több lemeznyi dalt felvett már, de úgy érzi, sokan bántják azért, mert más téren is kipróbálja magát.

„Nem tudom, miért utálnak ezért, és miért mondják nekem állandóan, hogy rapper vagyok. Énekes vagyok. Imádom az R’n’B-t” – nyilatkozta a lapnak.

Hamilton a Versace divatbemutatóján Forrás: AFP/Miguel Medina

Hamilton egyik házába egy stúdiót is épített, és Los Angelesben gyakran feltűnik hasonló helyeken. Elárulta, hogy dolgozhatott már Pharrell oldalán is, és „pokoli ideges volt” emiatt. Saját stílusát úgy definiálta: „R’n’B hangzás hip hop művészettel keverve, például The Weeknd vagy Drake mintájára.”

A háromszoros világbajnok a gyermek- és tinédzserkora nagy részét a versenyzésre fordította, és elmondása szerint nem is maradt ideje mással foglalkozni. Úgy érzi, most kezdi behozni azt, amit elmulasztott. Az iskolában már szeretett volna többet elsajátítani a zenéről, de édesapja inkább a történelmet erőltette, ezért Hamilton csak a háttérben érdeklődött a zene iránt.

Hamiltont most még autóversenyzőként ünneplik Forrás: AFP/Oli Scarff

„Most 100 százalékban a versenyzéssel foglalkozhatok, és még így is marad energiám más dolgokra. Imádom a kreativitást, úgyhogy művészeti kiállításokra, divatbemutatókra és koncertekre járok, amikor csak tudok. Lenyűgöz, amikor látom az embereket alkotni.”

Hamilton Live Hamilton R&B-t énekelt egy bárban

Bár a közvélemény elsősorban autóversenyzőként azonosítja, Hamilton nemrég leszögezte, hogy az F1-en túli élet is érdekli, és nem a paddock résztvevőjeként képzeli el a visszavonulás utáni éveit. Ezt újfent megerősítette.

„Nem a sportról szól az életem. Amikor majd befejezem, a sport megy tovább, én viszont új kihívásokat keresek más területen.”

