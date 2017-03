Vettel: Még mindig a Mercedes az esélyes

A négyszeres világbajnok szerint nem meglepő, ha az a csapat az esélyes, ami zsinórban három bajnoki címet hódított el. A Ferrari tanult a tavalyi küszködéseiből.

Kimi Räikkönen futotta a leggyorsabb kört az előszezoni teszteken, de Sebastian Vettel tempójára is felfigyeltek az érdeklődők, mindketten gyorsabbnak bizonyultak, mint a Mercedesek az adott napon. Vettel az autóból kiszállva rögtön elkezdte lehűteni a kedélyeket, szerinte teljesen természetes, hogy továbbra is az Ezüstnyilaktól kell tartani.

„Nagyszerű lenne, ha Melbourne-ben küzdhetnénk a dobogóért, de az még nagyon messze van. Az idő tekintetében már nyilván nem, de még rengeteg tanulnivalónk és teendőnk van. Úgy érzem viszont, hogy egyre jobban összecsiszolódunk” – nyilatkozta Vettel.

Vettel száguldott Forrás: © FERRARI MEDIA/© Foto Studio Colombo

„Szerintem nem meglepő, hogy ha valaki csapatként zsinórban három világbajnoki címet nyer, akkor esélyes marad, szabályváltozás ide vagy oda. Jó szakembereik vannak, és jó csapatot alkotnak, őket kell legyőzni” – tette hozzá a Mercedesről.

A Ferrari tavaly igen kínos szezont zárt, a világbajnoki címért akartak harcolni, de futamot sem tudtak nyerni, és év közben a Red Bull is megelőzte őket. Távozott a csapattól – és már a Mercedesnél dolgozik – James Allison, a volt technikai igazgató, és az átszervezések révén további mérnökök is. Vettel úgy vélte, az idei szezonra jobban felkészültek, és a csapat is jobb formába került.

A Mercedest próbálják elkapni Forrás: NurPhoto/Urbanandsport/NurPhoto/Jordi Galbany/Urbanandsport

„Tavaly sokat tanultunk, talán a legfontosabb év volt számunkra, még akkor is, ha az eredményeket elnézve nem voltunk sikeresek, de a háttérben történtek nagyon lényegesek voltak az előrelépéshez, és remélhetőleg ezt meg tudjuk tenni. Melbourne-ig és az első néhány versenyig azonban bizonyítékot nem kapunk erre.”

„Nyilvánvalóan a 2015-ös év remek kezdet volt számomra, és a csapat is újra a győzelem útjára lépett. 2016-ban az eredmények tekintetében visszaestünk, de a szervezetfejlesztés terén óriásit fejlődtünk.”

