Nehezebb lesz rendet tenni az F1-ben, mint gondolták

A Liberty Media ügyvezetője szerint nem várt kihívásokkal is szembe kell nézniük az F1 felvirágoztatásához, de cserébe nagyobb bevételekre is szert tehetnek. Ross Brawn gyors fejlődésre számít.

A múlt héten először lépett pályára az F1-es mezőny azóta, hogy a Liberty Media felvásárolta a Forma-1-et, és Bernie Ecclestone helyére háromfős menedzsmentet ültettek Chase Carey, Sean Bratches, valamint Ross Brawn részvételével. Az üzleten viszont Greg Maffei, a Liberty ügyvezetője is rajta tartja a szemét, és eleinte nem számít profitnövekedésre.

Maffei elárulta, az F1-gyel kapcsolatos minden várakozásuk beigazolódni látszik, óriási lehetőségeket lát rövid távon a szponzorációban, hosszabb távon pedig a digitális üzletágban, a nézők bevonásában valamilyen játék révén, a virtuális valóságban, és szerinte többet ki lehetne hozni a rendezvények közvetítéséből, valamint magából az eseményből is.

„Ezek egy része időbe fog telni, szerintem rövid időn belül nem valószínű, hogy kialakul az árrés a gyarapodáshoz, mert bár lehet, hogy rövid távon nyereséget érünk el például a reklámozás terén, ezt költséges lesz elérni. Hosszabb távon viszont a kihívások legalább akkorák vagy nagyobbak, mint vártuk, ahogy a lehetőségeink is.”

Maffei elismerte, hogy a sport nagyon bonyolultan működik, ezért nehéz lesz változtatásokat végrehajtani. „Nyitott kérdésnek” nevezte, hogy Carey és Brawn milyen gyorsan tudja olyan irányba kormányozni az F1-et, hogy az izgalmasabb és jövedelmezőbb is legyen. Brawn egyébként ellátogatott Barcelonába a héten, és elismerően beszélt az új autókról.

Az autók izgalmasabban néznek ki, szebbek az arányaik – mondta az F1.com-nak. – Sokkal gyorsabbak is, lenyűgöző teljesítményt nyújtanak. A pilóták azt mondják nekem, hogy fizikailag is kihívás elé állítják őket, ez is volt az elvárás. Ahogy az új szabályok esetén lenni szokott, vannak kisebb kisiklások, például a népszerűtlen cápauszonyok. Szerintem idővel foglalkoznunk kell velük.”

A célkitűzés része volt, hogy az autók izgalmasabban nézzenek ki, és nem akarjuk ezt elrontani lényegtelen apróságokkal, amelyek elvesznek ebből.”

Brawn szerint a T-szárnyak megjelenése is „akaratlan következmény”, és idővel meg kell szabadulni tőlük, hogy az autók letisztultabban nézzenek ki. Nyitva hagyta a kérdést, hogy a szép, új autókkal milyen versenyek lesznek, de azt mondta, nem várhatók újabb, jelentős szabályváltozások, még az általa nem kedvelt DRS kiváltásához is idő kell.

„Az előzések ügyét teljesen át kell nézzük, hogy megértsük, hogyan követik és előzik meg egymást az autók – ismerte el. – Azt szeretném, hogy az előzések természetes módon történjenek, ne a DRS vagy valami más segítségével. A DRS megoldás volt egy problémára, amivel korábban szembesültünk, de nem szabad elsietni a száműzését. Én egy jobb, hosszú távú megoldást szeretnék erre az autótervezés terén, hogy ne legyen rá szükség.”

A korábbi csapatfőnök megismételte, szeretné elérni, hogy a szabályok megalkotása előre meghatározott célok mentén történjen. Ennek tudományos oldalát egy új munkacsoport is biztosítja majd, ami a FOM-nál jön létre, és mérnökök fogják alkotni, Brawn irányítása alatt.

