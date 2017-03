Divatbemutatók ide, botrányok oda, Hamilton megéri a pénzét

Toto Wolff szerint téved, aki Lewis Hamiltont az autóverseny helyett divatbemutatókkal azonosítja, ő maga viszont úgy gondolja, hogy ez egyáltalán nem lenne gond.

Új piercinggel és tetoválásokkal jelent meg a tesztelésen Lewis Hamilton, aki az extrém sportok mellett divatbemutatók látogatásával töltötte a téli szünetet. A háromszoros világbajnok aztán visszaült a Mercedesbe, és bár nem ő volt a leggyorsabb Barcelonában, kiérdemelte főnöke, Toto Wolff elismerését.

„Az emberek álmodoznak, amikor azt hiszik, hogy a divatbemutatók a legfontosabbak a számára – idézte a Mercedes-Benz Motorsport igazgatóját az iNews. – Ő nem csupán a mostani legjobb versenyző, de érdekes személyiség is. Sok témát ad a bulvárlapoknak. Az embernek drámát kell nyújtania ahhoz, hogy híressé tegyék, és ő megadja ezt.”

Naomi Campbell és Lewis Hamilton a Versace divatbemutatóján Forrás: AFP/Miguel Medina

„Nem csupán egy nagyon képzett pilóta, médiajelenség is egyben.”

Wolffot lenyűgözte Hamilton teljesítménye a teszten, „hihetetlennek” nevezte a hosszú etapokon látott tempóját, ami szerinte a legjobb volt az egész mezőnyben.

„Lewis különleges ember, igen sarkos személyiség, aki verhetetlen, amikor jó formában van. Ő az emberünk, amikor 100%-ra felpörög, ilyenkor rájövünk, hogy miért ő ül az autóban, és miért ő a legjobban fizetett versenyző.”

Hamilton viszont az F1.com-nak azt mondta, „neki csak jót tehet”, ha az emberek a divat világával is összefüggésbe hozzák, mert így akkor is lesz dolga, ha felhagy a versenyzéssel. Úgy véli, sok nyugdíjazott versenyző azért is tér vissza a paddockba, mert a futamok közegén túl senki sem ismeri fel őket.

A pályán eddig minden rendben Forrás: AFP/Jose Jordan

Mióta a Mercedes versenyzője, Hamilton rendszeresen feltűnik celebpartikon, divatbemutatókon, és a külsejét is változtatja, de azt mondja, nem hagyja, hogy elszaladjon vele a ló.

Az embernek rögtön annyi, amikor elhiszi a felhajtást maga körül. Ez sokakkal megtörténik, de én már elég régóta közszemlén vagyok, és még mindig nem szálltam el, nem is fogok”

– nevetett. – Minden szezon elején átgondolom, hogy honnan jövök, ezt mindig a szívembe zárom. Amikor nehéz évem van, például tavaly, az igazán szíven üt, mert annyit küzdöttünk, hogy eljussunk oda, ahol tartunk. Mindig nagyszerű, a földön járó emberekkel veszem körbe magam, akik világosan megmondják, amit gondolnak.”

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!