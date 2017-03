A Ferrari részesedést vásárolt a Forma-1-ben

Egy korábbi szerződésben felajánlott opciót aktiválhattak a sportautógyárnál.

A Ferrari kiadta az előző üzleti évet összegző éves jelentését, amelyből kiderül, hogy részesedést vásárolt a Forma-1-ben. A Liberty Media korábban minden csapatnak felajánlotta a lehetőséget, hogy bevásárolják magukat a sportba, de szavazati jogot nem kínáltak nekik. Az istállók a kedvező ár ellenére sem éltek ezzel.

A sportautógyár elnök-vezérigazgatója, Sergio Marchionne is óvatosan nyilatkozott az üzleti lehetőséggel kapcsolatban, decemberben azt mondta, látni akarja, hogy a Ferrari mire számíthat az F1 új tulajdonosától, és leszögezte azt is, hogy a már érvényben lévő szerződések feltételei nem változnak a tulajdonosváltás kapcsán. A jelentés szerint lehetséges, hogy a Ferrari nem is a Liberty ajánlatát fogadta el, hanem egy korábbi szerződés alapján döntött a részvények megszerzése mellett.

A Ferrari részesedést vásárolt az F1-ben Forrás: AFP/Yuri Kadobnov

A jelentésben kitérnek arra, hogy 2017. január 23-án a Liberty Media Corporation végrehajtotta a Forma-1-es világbajnokságot működtető Delta Topco Limited összes részvényének felvásárlását. A jogtulajdonossal kötött kétoldalú megállapodást a tulajdonosváltás nem befolyásolja, de a Ferrari érvényesített egy opciót, ennek részeként 11,4 millió dollár készpénzhez jutottak.

E kifizetés mellett 145 ezer Liberty Media Corporation részvényre, és 911 ezer dollár értékű Liberty Media átváltható kötvényre is szert tettek.

A dokumentum szerint a részvényopció aktiválását a Delta Topco eladása miatt tették meg. A Ferrarinak lehetőséget biztosítottak rá, hogy előre megállapított számú Delta Topco részvényt vásároljanak szabott áron, bizonyos események megvalósulása esetén. Miután a Delta Topcót a Liberty Media teljesen felvásárolta, az opciót átértékelték.

Már 2020 utánra készülhetnek

A Ferrari az egyetlen csapat a Forma-1-ben, ami az 1950-ben létrehozott világbajnokság eddigi összes szezonjában versenyzett. Részben ennek is köszönhető, hogy különlegesen kedvező anyagi feltételeket harcoltak ki maguknak, sőt bizonyos szabályok bevezetése ellen vétóval is élhetnek.

A 2013-ban megkötött kétoldalú szerződéseknek köszönhetően 2020-ig nagyon jól keresnek az F1-es szerepléssel, és erről a későbbiekben sem akarnak lemondani, bár a Liberty célzott már erre. Lehet, hogy a részvénycsomag megvásárlása már a hamarosan kezdődő tárgyalások előkészülete.

