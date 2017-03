Egyre nagyobb gondot okozhat a szél az F1-ben

Valtteri Bottas elárulta, egy váratlan széllökésnek köszönhető, hogy majdnem összetörte a Mercedest a barcelonai teszten. Úgy véli, a légmozgás fontosabb tényezővé vált az F1-ben.

A héten kezdte meg az ismerkedést a mezőny az idei szezonra épített szélesebb, és agresszívabb aerodinamikájú autókkal, és az erőviszonyok alakulása mellett az is fontos kérdés volt, hogy miként változtak meg az autók általános jellegzetességei. Bár Lance Stroll, Jolyon Palmer és Carlos Sainz is kicsúszott a tesztnapok során, Valtteri Bottas megpördülése volt az egyik leglátványosabb baleset.

Szerencséjére, Bottas csak érintette a falat, nem törte össze a Mercedest, és rögtön elárulta, hogy egy váratlan széllökés miatt vesztette el uralmát az autója fölött. Ez eddig is probléma volt, különösen Barcelonában, de szerinte a szélre a korábbiaknál is jobban oda kell figyelni.

A Mercedes hétfőn kipróbált egy igazi cápauszonyt, de inkább csak egy szerény légtererelővel dolgoztak tovább Forrás: AFP/Jose Jordan

„Úgy érzem, hogy a gumik nem különböznek jelentősen a tapadásvesztés hirtelensége terén – mondta a finn pilóta a tavalyi és az idei abroncsokról. – Könnyen előfordulhat, főleg a keményebb keverékeknél, hogy nem melegednek fel rendesen, túlkormányzottság esetén ilyenkor hirtelen megcsúszhat az autó.

Lágyabb keverékeknél, ha elérték az üzemi hőfokot, nagyjából ugyanannyira csúszik az autó, és veszít a tapadásából, mint a tavalyi gumikkal.”

Bottas nem a gumik számlájára írta, hogy megcsúszott, elsősorban a szeles időjárást hibáztatta. Ez különösen kedden okozott gondot a számára, szerdán alábbhagyott a légmozgás, és könnyebb volt vezetni is. Bár a Mercedesre csak hétfőn került fel ideiglenesen a mezőny szériatartozákává vált cápauszony, Bottas szerint így is érzékenyebb lett az autó a széllökésekre.

Ilyen egy igazi cápauszony, például a McLarenen Forrás: DPPI/Florent Gooden

„A szél most nagyobb hatást fejt ki, mert jobb az általános tapadás, és az aerodinamika is jobban működik. Ha jön egy széllökés, nagyobb a leszorítóerő-veszteség, mint normális esetben lenne. Ez trükkösebbé teszi a helyzetet.”

A szél több pályán, például Barcelonában vagy Austinban is gondot szokott okozni, szoros verseny esetén a rajtpozíciók kialakulását is befolyásolhatja vagy váratlan megpördüléseket is eredményezhet. Az idén a cápauszonyok miatt ráadásul jelentősen megnőtt a felület, amibe az oldalszél belekaphat menet közben.

