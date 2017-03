Folytatódik a vita a trükkös felfüggesztések körül: minden istállóét megvizsgálják, hogy kiderítsék, szabályosnak számít-e, és az egyik már fennakadt a rostán. A Renault-nak pedig a hátsó szárnyán kell változtatnia.

Amióta a Ferrari kikérte a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) állásfoglalását az aktív felfüggesztések működését passzív módon utánzó, hidraulikusan működő trükkös futóművekről, lehetett rá számítani, hogy az ügyet nem hagyják annyiban.

Nem tudni, melyik csapatot szólították fel, hogy módosítsa a felfüggesztését Forrás: DPPI/Florent Gooden

Bár a nyilvánosság előtt az összes csapat azt állította, hogy a saját megoldása teljesen legális, az FIA a hét elején eljuttatott hozzájuk egy technikai direktívát, amelyben figyelmeztette őket: ha egy konstrukciójukról nem tudják kielégítően bizonyítani, hogy elsődlegesen nem aerodinamikai célokat szolgál, azt szabálytalannak fogják minősíteni. Ehhez öt kritériumot határoztak meg, például azt, hogy a hasmagasság szabályzása nem lehet közvetlen összeköttetésben a fékrendszerrel és a kormányművel, illetve a felfüggesztés nem változathatja meg a kasztni erőhatásokra történő természetes mozgását.

Az FIA úgy döntött, a helyzet tisztázása érdekében külön-külön is vizsgálatnak veti alá az összes autó futóművét.

Ezt ezen a héten, az első barcelonai tesztsorozat alatt el is kezdték, és az Autosport úgy tudja, egy csapat már fennakadt a rostán. Mégpedig állítólag annak ellenére nem a Red Bullé, hogy a Mercedesé mellett az övék volt a legmerészebb, hiába bizonygatta a csapatfőnök, Christian Horner, hogy teljesen rendben van.

Mindettől függetlenül a csapatok előtt nyitva áll a lehetőség, hogy az idénynyitó Ausztrál Nagydíj előtt óvást nyújtsanak be a riválisaik ellen. Ha így történik, első körben nem az FIA technikai ellenőrei, hanem a melbourne-i sportfelügyelők döntenek majd a beadványról.

A Forma-1 sportszakmai ügyeit irányító Ross Brawn maga is mérnök, a Sky-nak adott interjújában mégis megkérdőjelezte a trükkös felfüggesztések létjogosultságát, vagyis az FIA-vel azonos álláspontra helyezkedett.

Senki nem érti a működésüket, senki nem tud róluk semmit, ennek ellenére milliókat költöttek a fejlesztésükre



– mondta. – Tisztában vagyok vele, hogy az F1-nek a technika csúcsát kell képviselnie, de ezeknek az eszközöknek vajon milyen értékük van a sport szempontjából?"

Látszik az RS17 hátsó szárnyának tartópillére Forrás: Farkas Péter - Origo

Az FIA közben visszaküldte a tervezőasztalhoz a Renault mérnökeit is: az RS17 hátsó szárnyának középső tartópillérét a DRS-t mozgató mechanizmusba kötötték be, de a francia istállónál hiába állították, hogy egy kiskaput megtalálva szabályosan jártak el, az érveiket nem fogadták el. Ez a megoldás aerodinamikailag előnyösebb, mintha – a riválisok többségéhez hasonlóan – az alsó terelőlap alja támaszkodna a pillérre, mert a levegő így zavartalanabbul áramolhat a szárnyra, a Renault azonban a most kénytelen lesz átépíteni azt a március 26-i idénynyitóig.

