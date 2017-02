Fogyókúrára fogták a teljesen átépített Haast

A szombati kémfotók után a Haas csapat jó minőségű képeket is mutatott az idei F1-es szezonra készített autójukról.

Szombaton lebukott a Haas új F1-es autója, amit hétfőn már élesben is tesztelni kezdenek Barcelonában. A körülményekhez képest jó minőségű kémfotókon már látszott, hogy formabontó ötlet nem jelent meg a VF-17-es autón, de technikai partnerük, a Ferrari megoldásait sem másolták le. Vasárnap profi képeket is kiadtak az autóról, amit így már alaposan szemügyre lehet venni.

„Azt hiszem, a pedálboksz egyforma, de minden más eltér a tavalyi autótól – nyilatkozta Günther Steiner, a Haas csapatfőnöke. – Az ember mindig próbál gyorsabb autót építeni, ami általában könnyebb is. Most több ballasztot elhelyezhetünk, így javulhat a súlyelosztás. Az aerodinamika teljesen új, ahogy a gumik is, úgyhogy szükség van az alkalmazkodó képességre.”

Steiner szerint az új autó „agresszív megjelenésű”, könnyebb és aerodinamikailag hatékonyabb. A tavalyi tapasztalataikat természetesen felhasználták a VF-17-es megalkotásakor.

Az autó neve a főszponzor, Haas Automation első CNC gépének, a VF1-nek az elnevezésére utal. Ez már alapból egy szójáték volt, hiszen a „VF” a „very first”, vagyis „legelső” rövidítése. A csapat tulajdonosa, Gene Haas nem tagadta, hogy az istálló rendeltetése elsősorban a gépgyártó cég munkájának hitelesítése.

A fényviszonyok már nem voltak ideálisak Forrás: Zak Mauger/Zak Mauger

„A Forma-1-es szereplés olyan szintű szavahihetőséget biztosít, amit hagyományos reklámmal nem lehet megszerezni – szögezte le Haas, aki 2016-ban 30 éves szünet után indított amerikai istállót az F1-ben.

Az emberek elvárják, hogy láthassák a képességeinket, és csak azután kezdenek hinni bennünk. Ez volt a kezdeti koncepció, hogy meggyőzzük az embereket arról, hogy tudunk olyat, amit más nem. – szögezte le. – Nagyobb, jobb, gyorsabb, könnyebb, erre törekszünk a gépgyártó iparágban és az autósportban is.”

Megszokott látvány az orrkúp Forrás: Zak Mauger/Zak Mauger

A Haas tavaly egy újonc istállóhoz képest nagyon sikeres volt, a konstruktőri világbajnokság 8. helyét szerezték meg, de a szezon elején nagy meglepetést okoztak, mert Romain Grosjean szerencsével és jó gumitaktikával egy 6. és egy 5. hellyel kezdte a szezont, később viszont már ritkábban jutott be a pontszerzők közé, mert a csapat nehezen ismerte ki a tavalyi autó beállításait és fékrendszerét.

A francia pilóta csapattársa az az idei évtől a Kevin Magnussen lesz, aki megjárta már a McLarent és a Renault-t is, így nagyobb istállóknál szerzett tapasztalatait is kamatoztathatja.

Nem titkolták az autó hátulját sem, bár a pályán biztosan nem ilyen lesz Forrás: Haas F1 Team

Az idei F1-es autók sablonja is lehetne Forrás: Haas F1 Team

A műtermi képen jobban látszik az uszony Forrás: Haas F1 Team

