McLaren: A Mercedes autója kiemelkedő

Hétfőn indul a tesztelés, de a McLaren főmérnöke már tudja, hogy melyik autót kell figyelni a mezőnyben, bár a Red Bull újdonságát akkor még nem látta.

Látványos autót mutatott be a McLaren csütörtökön, nem sokkal a T-szárnnyal felszerelt Ferrari és Mercedes után. A wokingi istálló főmérnöke, Peter Prodromou elárulta, a szokatlan megoldás annak az eredménye, hogy ellenfeleik sajátosan értelmezték a szabályokat, de kijelentette, a McLaren is vizsgálja, hogy mit lehet kihozni az autóból a cápauszony környékén.

„Engem leginkább a Mercedes nyűgözött le. Ők nyilvánvalóan rengeteg munkaórát befektettek az autóba. Az övék kiemelkedő lett. Nem hiszem, hogy az eddig látottak alapján valaki nagy kiskaput talált, amivel óriási meglepetést okozott.”

T-szárny az új Mercedesen Forrás: AFP/Oli Scarff

Prodromou szerint sokat foglalkoztak az MCL32 alapjainak meghatározásával. 18 hónappal ezelőtt kezdtek el dolgozni az autón, és az idő oroszlánrészét a kezdeti lépésekkel töltötték, most viszont folyamatosan finomítják a terveiket. A legfőbb kihívásnak azt nevezte, hogy a kutatási eredmények minél gyorsabban megjelenjenek a pályán is.

A mérnöki részleget vezető Matt Morris szerint tavaly sokat dolgoztak azon is, hogy megértsék autójuk gyenge pontjait is.

„Talán láthatták, hogy elég sok műszert helyeztünk el az autón, péntekenként sok tesztet végeztünk, hogy mélyebben megismerjük az autót. Ez nyilvánvalóan nagy döntés volt számunkra, mert időt vettünk el az idei autó tervezésétől, de fontosnak éreztük, hogy feltárjuk a gyengeségeinket, mielőtt befektetünk az új autóba. Ezt elvégeztük, és remélhetőleg az idei autóban megoldásokat is találtunk.”

1000 lóerő közelében

A Mercedes már a bejáratáson is letisztult autót mutatott be, és a Force India szerint az erőforrás terén is nagyot léptek előre. Már tavaly is felröppentek pletykák azzal kapcsolatban, hogy elérték az 1000 lóerős rendszerteljesítményt, de Andy Cowell, a motorfejlesztő részleg vezetője a Marca című lapnak tagadta ezt.

„Egyre közelebb jutunk az evolúció során, de azt nem áruljuk el, hogy pontosan hol tartunk. A megbízhatóság terén is számos javítást hajtottunk végre, és ez lehetővé teszi számunkra, hogy keményebben, és hosszabb ideig terheljük a motort.”

Vasárnap pályára lépett az új McLaren is

