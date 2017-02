Mégis kapott cápauszonyt a Williams

Az FW40-ről a grafikák után végre igazi fotókat is kiadtak. A legnagyobb különbség, hogy feltűnt rajta a riválisok autóiról ismert cápauszony.

Néhány számítógépes grafikát már múlt pénteken kiadott 2017-es autójáról a Williams, de most végre igazi fotókat is nyilvánosságra hoztak róla. Ezeken az FW40 motorburkolatára is felkerült a többi autóról ismert cápauszony, amely egyelőre csak a Mercedesről hiányzik, bár a címvédő istállónál elismerték, hogy még ők sem döntötték el, használni fognak-e ilyet. Az esztétikailag véleményes aerodinamikai elem a technikai szabályoknak megfelelően a tavalyinál alacsonyabbra került hátsó szárnyra áramló levegőt „simítja ki."

Fénykép az FW40-ről... Forrás: Gibson/Williams F1/Drew Gibson

...és a múlt héten kiadott grafika Forrás: Williams

Fénykép... Forrás: Gibson/Williams F1/Drew Gibson

...és grafika Forrás: Williams

Az FW40-en, amely a Williams 40. évfordulójára utalva kapta a nevét, egyébként nincs különösebben érdekes, a riválisok autóihoz képest különlegesnek számító részlet – igaz, mire jövő hétfőn, Barcelonában elkezdik tesztelni, minden bizonnyal változni fog. Elsőként majd a veterán Felipe Massa próbálhatja ki, mielőtt másnap átadja a helyét a pilótafülkében újonc csapattársának, Lance Strollnak.

Fotó az FW40-ről Forrás: Gibson/Williams F1/Drew Gibson

Jó társaságba került Forrás: Gibson/Williams F1/Drew Gibson

A Williams 1997 óta nem nyert világbajnokságot Forrás: Gibson/Williams F1/Drew Gibson

És erre az FW40-nek sincs túl sok esélye Forrás: Gibson/Williams F1/Drew Gibson

Már csak a tízből három idei autóról nem láttunk képeket: a Red Bullt, a Toro Rossót és a Haast majd vasárnap leplezik le.

