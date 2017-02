Alonso odaszólt Hamiltonnak, több szorgalommal nyerhetett volna

Lewis Hamilton nemrég azt mondta, nem tartja sportszerűnek, hogy a csapattársak elleshetik egymás trükkjeit a telemetria segítségével. Fernando Alonso szerint Hamilton jobban tenné, ha inkább használná az eszközt a győzelem érdekében.

Sportszerűtlennek nevezte Lewis Hamilton, hogy a csapattársak megfigyelhetik egymás adatait a telemetria segítségével. A háromszoros világbajnok nemrég azt mondta, ő nem is nézte meg korábbi riválisa, Nico Rosberg telemetriáját, de nem ellenezte, hogy a mérnökök egyeztessenek egymással. Fernando Alonso azonban úgy vélte, Hamilton nem gondolta komolyan, hogy betiltaná az eszközt.

„Szerintem ez nem egy ötlet volt a részéről, csak egy gondolat, amit felkaptak, mert már sokszor elmondta azt is, hogy ő is tanul az adatokból – nyilatkozta. – A Mercedes egyike azoknak a csapatoknak, amelyek alaposan tanulmányozzák az adatokat a mérnökeikkel, hogy segítsék a pilótáikat, úgyhogy szerintem kicsit furcsa volt ezt hallani tőle.”

Hamilton nem kedveli a telemetriát Forrás: AFP/Oli Scarff

Alonso finoman be is szólt korábbi csapattársának, aki elismerte, hogy újonc korában ő maga is átnézte a kétszeres világbajnok eredményeit.

Talán ha tavaly alaposabban tanulmányozza Rosberg adatait, megnyerte volna a bajnokságot.”

Hamilton a nyilatkozata után pontosított a Twitteren, azt írta, nem a csapatát támadta. Új munkatársa, Valtteri Bottas nem szívta mellre Hamilton álláspontját.

Alonso, és új csapattársa, Stoffel Vandoorne Forrás: Glenn Dunbar

„Nem számít, hogy mi hangzott el, ez semmin sem változtat. Minden pilóta számára feladat, hogy előre mozdítsa a csapatát, és ne csak saját magával foglalkozzon. Ha így gyorsíthatunk az autón, akkor (az adatelemzés) mindkét versenyző érdeke. Nekem semmi gondom az adatok megosztásával.”

Toto Wolff, a Mercedes-Benz Motorsport igazgatója azt mondta, „lenyűgöző, hogy a tudósítók hogyan tudnak viszályt szítani ott, ahol nincs is, de egy jó szalagcím segít eladni a lapokat.”

Alonso is beszélt a Mercedesszel

A McLaren pilótája azt is elárulta, megérti, hogy Rosberg „bátran” visszavonult, miután „nagyon megküzdött a világbajnokságért”, ő maga viszont nem tud leállni, mert számára a versenyzés „olyan, mint a drog.” Megerősítette, beszélt a Mercedesszel is, de boldog a McLarennél, ezért értelmetlen volt bármiről is tárgyalni.”

„Fogalmazzunk úgy, hogy Rosberg meglepő visszavonulása után a Mercedes mindenhol körülnézett, ami érthető. Ebben nincs semmi szokatlan, és nagyon nem is mentünk bele a lehetőségekbe, csak körbeszimatoltak mindenkinél. Hallani akarták, hogy nálam mi a helyzet, de világos volt, hogy az idén még a McLaren Hondánál maradok.”

